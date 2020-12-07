Шок-прогноз от Saxo Bank: страшилки, которые иногда сбываются

Экономический кризис в ближайшее время будет развиваться по непривычной формуле: не W-образно, когда обвал ВВП сменяется быстрым ростом, и не L-образно, что предполагает долгое отсутствие роста и затяжную рецессия.

Сейчас началось «К-образное движение экономики» и оно продолжится в 2021 году.

Такой прогноз сделали аналитики датского Saxo Bank накануне нового года (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В нем они ни предсказали грядущие тренды в глобальной и российской экономике на 2021 год.

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К-образное движение предполагает, что некоторые сферы экономики будут успешно расти, а остальные будут в упадке. То есть,

следствием такого восстановления экономики станет усиление социального неравенства в обществе%.

Дохода одного человека уже будет недостаточно для содержания семьи. Это порвет «ткань социума». К тому же проникающий во все слои бизнеса искусственный интеллект будет уничтожать рабочие места, в результате чего появится много безработных менеджеров во всех отраслях.

Удаленка разрушит столицы государств

На фоне пандемии власти ряда стран начнут ускоренно вводить для некоторых граждан механизм безусловного базового дохода, то есть, будут выплачивать фиксированную сумму и не требовать трудоустройства. Ранее такой механизм задумывался для того, чтобы раскрепостить людей, избавить их от монотонного труда, дать им возможность развивать творческие способности. Сейчас это будет способ спасения социума от окончательного разрушения, считают аналитики Saxo Bank.

В свою очередь безусловный базовый доход и устранение лишних рабочих мест, а также переход на работу из дома, стремление граждан спрятаться от коронвируса в сельской местности, где меньше шансов заразиться, «приблизит загруженность городских офисов к нулю, стремительно упадут цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных работников».

В итоге это приведет к запустению целых городских кварталов и офисных центров, торговых мега-моллов.

Массовая вакцинация надует «пузыри»

Уже стартовавшая вакцинация повлияет на ближайшее будущее, с ней связаны и определенные риски, предупреждают Saxo Bank.

«Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года», — говорится в прогнозе. Политика практически неограниченного накачивания экономики деньгами (по крайней мере в ЕС и США) и смягчения условий финансирования привела к тому, что граждане и инвестфонды принялись скупать активы по всему миру, в том числе рисковые.

«Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффективной вакцины, которая должна вновь запустить маховик экономического роста. Задним числом, однако, оказывается, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована, и после вакцинации она очень скоро перегреется», — прогнозируют эксперты банка.

Количество дефолтов по корпоративным ценным бумагам поднимется до многолетнего максимума. То есть, сначала благодаря мерам финансовой поддержки со стороны правительства все поверят, что вернулся 2007 год, когда денег было много, а активы были дешевы. Инвесторы решат, что рост продолжится, а в итоге на рынках надуются «пузыри» и это снова обвалит рынки.

Блокчейн уничтожит фейковые новости

В 2021 году нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигнут критического уровня и потребуют системного ответа на этот вызов, считают в датском банке. СМИ будут вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций. Самой эффективной окажется технология распределенного реестра, общей блокчейн-сети. Она позволит объединить новостной контент и публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника.

«Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими источниками», — говорится в прогнозе.

Такие компании, как Twitter и Facebook, продолжат обильно инвестировать в разработку этих методов, причем их будет заботить прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования информационного потока в последние годы дошла до опасного уровня.

Худшее, конечно, впереди

Из этих предсказаний что-то сбудется, что-то нет, возможно, подтвердится не больше одного-двух прогнозов, признается главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. Из алармистских предсказаний Saxo Bank сбылось, например, замедление глобального экономического роста, возможность развала Евросоюза, проигрыш Дональда Трампа на очередных выборах в США, предсказание впечатляющего роста курса биткоина.

Еще в 2016-м Якобсен и его команда аналитиков предупреждали, что мировые рынки находятся в некотором смысле «в конце пути», мир достиг завершающей стадии парадигмы, доминировавшей со времен мирового финансового кризиса и в этом году этот прогноз, похоже, сбылся.

Например, пять лет назад он прогнозировал, что нефть скоро снова будет по $100 за баррель, но при этом сомнения в правильности стратегии «поставляй и властвуй» начнут одолевать всех членов ОПЕК и наконец-то «появятся долгожданные признаки сокращения добычи в странах за пределами картеля». Нефть сегодня по $46, но нефтяной картель ограничил-таки добычу углеводородов.

Однажды Якобсен удивил предсказанием о том, что течение Эль-Ниньо спровоцирует рост зарплат. Логика заключалась в том, что Эль-Ниньо (аномальное колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане, влияющее на климат планеты) приведет к катастрофическому дефициту влажности во многих областях Юго-Восточной Азии и к засухе в Австралии, что пагубно отразится на мировом сельском хозяйстве. Низкие урожаи приведут к падению предложения на фоне роста спроса, говорил Якобсен. Индекс Bloomberg Agriculture Spot вырастет на 40%. А в конечном счете изменится затяжной тренд стагнации заработных плат и низких инвестиций.

Конечно, зарплаты весомее не стали. Уровень жизни во многих странах снизился. Но даже российские власти, прохладно относящиеся к проблеме изменения климата, решили всерьез озаботиться проблемами экологии и поставили отвечать за климат в России одного из самых успешных менеджеров — Анатолия Чубайса, который до этого распоряжался многомиллионными бюджетами «Роснано».

Сейчас мир живет надеждами на лучшее, но самые разрушительные (а значит, шокирующие) события всегда оказываются наиболее неожиданными, предупреждает Якобсен.

«Пандемия COVID-19 приблизила то, что могло казаться далеким будущим, будущее уже наступило. И 2021 год заставит усомниться в том, будто можно бесконечно притворяться, что всё в порядке», — комментирует эксперт Saxo Bank.

Управляющий партнер инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян, ознакомившись с прогнозом Saxo Bank заметил, что он построен на кризисе и пандемии, что вполне логично. «Мы еще не увидели всех негативных последствий пандемии. В следующем году еще предстоит пережить новые банкротства компаний, в том числе не только среди очевидных секторов экономики: туризм, офлайн розница, авиационный, отельный и ресторанный бизнесы», — говорит Акопян.

При этом он не согласен с тем, что наступающий 2021 год со всеми его финансовыми проблемами должен слишком уж омрачать настроение инвесторов. «На рынках предостаточно ликвидности и большие падения будут выкупаться. Я не стал бы рекомендовать ставить только на негатив, открывать какие-либо позиции, ориентированные на падение ценных бумаг, хотя также нельзя забывать фиксировать прибыль от состоявшего роста», — предупреждает российский эксперт.