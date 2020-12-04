Евросоюз обсудит с новыми властями США «Северный поток — 2»

Еврокомиссия раскритиковала намерение Вашингтона включить в оборонный бюджет США новый пакет санкций против «Северного потока – 2» — экспортного газопровода из России в Германию.

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Как указал представитель пресс-службы ЕК Петер Стано, внешнее вмешательство в дела Европы недопустимо против компаний, ведущих в ЕС законный бизнес, передает РИА «Новости».

«Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — сказал он, добавив, что ЕК сейчас работает над мерами, «которые повысят устойчивость Европы» к таким инцидентам вмешательства извне.

«Наше видение будет изложено в специальном сообщении об укреплении экономического и финансового суверенитета Европы, которое планируется представить уже в скором времени», — анонсировал Стано.

По его словам, руководство Евросоюза планирует провести дискуссию с новыми американскими властями по поводу антиевропейских рестрикций.

Евросоюз придерживается «защиты интересов союза, а также физических и юридических лиц, которые осуществляют свои права» на законных основаниях, подчеркнул представитель ЕК.

В проекте бюджета США, уже согласованного обеими палатами, указываются санкции против страховых и сервисных компаний, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС.

Всего более 120 компаний из 12 европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода стоимостью $11,6 млрд, могут пострадать из-за американских санкций.

Под угрозой американских рестрикций окажутся также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры СП-2 или монтажа сварочного оборудования на кораблях, работающих на укладке труб.

Отдельно американские законодатели указали, что, в случае пересечения с национальными интересами США, те или иные санкции могут быть отменены — но только по личному решению главы Белого дома.

Санкции не будут введены против правительств стран ЕС, включая Германию, или самого Евросоюза, кроме того, законопроект призывает должностных лиц США консультироваться с широким кругом лиц перед наложением штрафов на европейские компании.

При этом, издание Bild сообщало, что Государственная канцелярия земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг – членом Социал-демократической партии Германии — работает над способом обхода санкций США против СП-2.

Для этого политиками планируется создать «Фонд защиты климата», который будет должен вскоре идентифицировать СП-2 как «самый важный компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании», а затем сделать все возможное для завершения строительства трубопровода и введения его в строй.

В свою очередь, немецкие компании, которым угрожают санкции США, формально будут предоставлять свои услуги и мощности по достройке газопровода именно этому фонду.

Таким образом, с технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с СП-2, рестрикций США не будет, и российско-европейский проект будет реализован.

Также во вторник, 1 декабря, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало на декабрь возобновление работ по укладке труб СП-2. В ведомстве также отметили, что ими рассматривается заявка на продолжение работ по строительству газопровода в январе-апреле 2021 года.

Управление водных путей и судоходства в Штральзунде уже предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море, где располагаются две ветки газопровода.

На данный момент ни один из участников СП-2 – OMV, Royal Dutch Shell Plc, Uniper SE, Engie SA и Wintershall AG — не вышел из проекта, несмотря на давление со стороны США.

Реализация газопровода была приостановлена из-за введенных американской стороной в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент России Владимир Путин заявил в январе нынешнего года, что СП-2 будет завершен российскими мощностями, но строительство будет закончено на несколько месяцев позже, чем было запланировано.