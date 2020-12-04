«Белое золото»: Россия нарастила экспорт свинины в Украину

Россия в этом году произведет 4,3 млн тонн свинины (в убойном весе), что на 9,7% больше, чем в прошлом году, по данным Национального союза свиноводов.

Реклама

«За последние пять лет производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 1,2 млн тонн — более, чем на треть. Это максимальный показатель за всю историю российского свиноводства», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор союза Юрий Ковалев.

По его словам, основной прирост достигнут за счет промышленного производства свиней в крупных хозяйствах. А в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), у фермеров идет снижение объемов. «Это тренд последних нескольких лет во всех странах, когда промышленное производство показывает рост за счет применения инновационных кормов, генетики, и в итоге получается мясо по относительно низкой цене», — говорит Ковалев.

От чумы страховки нет

Небольшие фермерские хозяйства и тем более личные не могут себе позволить закупать качественные корма, проводить селекцию, в итоге в последние 10-15 лет производство там свинины сокращается.

«Кроме того, давно уже изменился сам уклад жизни на селе, практически ушли в прошлое взаимоотношения, когда селянам давали наделы для выращивания пшеницы на комбикорм, когда можно было, извините, своровать комбикорма или зерно с колхозного поля и подкармливать домашний скот», — поясняет Ковалев.

Директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова также полагает, что безопаснее для потребителя свинина, которая выращена в крупном хозяйстве, а «фермерское мясо», «сало от фермера», которые якобы имеют лучший вкус, это все маркетинговые разводки. «В крупных хозяйствах налажен контроль за качеством питания, ветеринарный контроль, а чем, извините, пичкают своих свиней в подсобных хозяйствах, не понятно. Был случай, когда даже датские фермеры подмешивали отработанное машинное масло в корм свиней», — говорит Серова.

Общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав сельскохозяйственных товаропроизводителей Андрей Бодин поясняет, почему промпроизводство свинины вытесняет мелких фермеров. Изменяются каналы реализации свинины и мяса в целом — торговым сетям нужна стандартная свинина с понятным происхождением и контролируемым качеством. То есть, розница и отрасль мясопереработки требуют производства стандартизированной и безопасной продукции, добавляет бизнес омбудсмен.

«Кроме того, сейчас на селе появляется работа, меньше необходимость ещё и подрабатывать, продавая мясо собственного производства. В промышленном производстве наоборот интерес инвесторов высокий, перспективы для бизнеса понятные — спрос последние 15 лет постоянно рос», — говорит Бодин.

«Сегодня основная угроза для свиноводческой отрасли — это АЧС, африканская чума свиней. Убытки свинокомплекса в случае заноса вируса начинаются от 100 млн рублей и могут достигать 1 млрд и более. АЧС негативно влияет на стоимость страхования животных. В отдельных случаях компании вообще не могут купить страховку», — говорит Андрей Бодин.

«АЧС — еще пострашнее ковида. Распространяется молниеносно. Мелкие хозяйства — основные переносчики АЧС. А в крупных свиноводческих комплексах — минимум внешних контактов, там ни мышь не проскочит, ни муха не пролетит, некому разносить вирус», — считает Ковалев.

Экспорт «белого золота»

После того, как в 2019 году Россия смогла выйти на полное самообеспечение свининой, свиноводы планируют наращивать экспорт своей продукции.

По прогнозу Национального союза свиноводов, экспорт свинины (с учетом шпика и субпродуктов) в текущем году увеличится на 74% и составит 188 тыс. тонн.

В стоимостном выражении экспорт свинины вырастет на 80% — до $316 млн.

Уже в этом году российская свинина экспортируется в 20 стран мира. Поставки идут преимущественно во Вьетнам (рост до 57 тыс. тонн с 11,3 тыс. тонн в прошлом году) и в Гонконг (49,9 тыс. тонн против 26,9 тыс. тонн).

На Украину будет поставлено в этом году около 40 тыс. тонн свинины против 30 тыс. тонн годом ранее.

Это тем более удивительно, что торговый оборот между Украиной и Россией снижается из года в год по политическим причинам. По данным ассоциации «Свиноводы Украины» за восемь месяцев этого года Украина импортировала из России 16,3 тыс. тонн свинины, сообщает газета «Українськi Новини».

Собственное производство свинины в Украине падает и сокращается поголовье свиней. Согласно данным Госстата Украины по состоянию на 1 января 2020 года в стране было 5,73 млн свиней, что на 5% меньше, чем год назад. Уменьшение поголовья происходит и в частном секторе, и в промышленном. Невысокая доходность и распространение АЧС добивают бизнес в этой отрасли.

Но при этом украинскому бизнесу также, как и российскому, нужна твердая валюта, и на фоне сокращения внутреннего производства растет экспорт украинской свинины. В основном она экспортируется в ОАЭ и Гонконг. Правда, в России украинское сало найти все сложнее.

За январь-август за границу вывезли 1,85 тыс. тонн свинины совокупной стоимостью $4,2 млн. Это на 31% превышает объемы, экспортированные в соответствующий период прошлого года, а объемы полученной валютной выручки выросли более чем на треть, писало «Українськi Новини».

«Украинскую технологию производства сала нельзя ни купить, ни перенять. Это так же, как с сыром. Я как-то возила российских сыроваров в Парму, на родину изготовления пармезана и там нам открыто показывали технологию приготовления этого знаменитого на весь мир сыра. Бери и пользуйся, но российские аналоги совсем не то», — заключает Серова из ВШЭ.

Судя по росту экспорта российской свинины в Украину любовь украинцев к салу оказываются сильнее геополитики, в стране его называют даже «белым золотом». На этом фоне даже при почти закрытых границах между странами Россия сможет еще больше нарастить экспорт сала в Украину, не сомневаются эксперты, если экспорт свинины не подкосит АЧС или, например, искусственное сало. Ранее сообщалось, что студенты аграрного университета в украинском городе Сумы разработали салозаменитель (из растительного масла и желатина).