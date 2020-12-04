Начало вакцинации: что будет с акциями Pfizer и Moderna

В начале декабря весь мир стал немного ближе к началу массовой вакцинации населения от коронавируса. Уже начиная со следующей недели Великобритания планирует начать прививать граждан, уже договорившись о поставке 20 млн вакцин от Pfizer и BioNTech. В тот же срок Владимир Путин поручил начать вакцинацию россиян отечественным препаратом «Спутник V» (первыми прививки получат врачи, учителя и другие граждане из групп риска), а в США власти шести штатов одобрили проведение испытаний вакцины от компании Moderna на 3 тысячах добровольцев среди детей от 12 до 18 лет.

Новости об успешных испытаниях вакцин, произведенных торгующимися на фондовой бирже компаниями, заметно сказались на котировках их акций. Так, ценные бумаги Pfizer за месяц подорожали на 9%, BioNTech – на 33%, а Moderna – и вовсе почти на 132%.

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Главный вопрос для инвесторов сейчас – что будет с этими ценными бумагами дальше. А именно, стоит ли ждать, что в процессе вакцинации населения они еще подорожают, или, наоборот, биржевой «хайп» будет спадать вместе с тем, как коронавирус будет уходить из глобальной информационной повестки.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что

перегрев на фармацевтическом рынке сейчас определенно есть, и нынешний рост акций производителей вакцин – чисто психологическое явление. Фактически любая положительная новость приводит к резкому росту котировок, но стоит малейшему негативу просочиться в масс-медиа (низкая эффективность, побочные реакции), как цены рухнут.

«Вероятнее всего акции компаний еще смогут вырасти, когда начнется вакцинация в США или ЕС. Но на этом рост завершится, потому что новизна и ожидание этой информации для рынков будет быстро отработана, считает Артем Деев. – Сейчас, на максимумах, покупать акции фармы не стоит. Лучше дождаться снижения, а затем приобрести в надежде, что котировки вырастут, как только страны начнут прививать население».

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов, согласился с тем, что вскоре вместо эмоций инвесторы начнут руководствоваться статистическими данными о падении мирового ВВП, перспективами восстановления экономики, так что покупать акции фармкомпаний сейчас уже не стоит – те кто имели информацию о приоритетных разработках вакцин уже на этом заработали.

Схожее мнение привел и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Дмитрий Донецкий. В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что

все позитивные ожидания и оценки от рыночных игроков уже заложены в ценах акций производителей вакцин, и в особенности это касается Moderna.

Но с финансовой точки зрения такие оценки мало чем подкреплены – эта компания сейчас оценивается в $56 млрд, при том что заработать в следующем году на своих вакцинах она вряд ли сможет хотя бы $2 млрд. Поэтому тем, кто уже успел купить акции производителей вакцин аналитик советует зафиксировать прибыль по части портфеля уже сейчас, и оставить еще часть в надежде на будущий дополнительный рост.

«Определенно, такие акции как Moderna сейчас переоценены, и мы ожидаем их падения в течение нескольких лет, после того как история с пандемией уйдет с повестки дня, – говорит эксперт. – Остальные крупные производители, в частности Pfizer, имеют вполне адекватную оценку, там мы не наблюдаем пузыря».

Риски остаются

В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов отметил, что даже несмотря на изобилие позитива часть рисков инвестирования в производителей вакцин сохраняются.

Эксперт указал, что пока неизвестно насколько устойчивы будут текущие вакцины, то есть как долго они смогут поддерживать необходимый уровень антител в крови испытуемых. От этого зависит необходимая частота вакцинации.

Дело в том, что, например, в отличие от вакцины от кори, дающей пожизненный иммунитет, прививка от коронавируса потребует периодического обновления и будет работать по схеме вакцинации от гриппа.

Денис Буйволов напомнил, что нынешние вакцины от коронавируса разрабатывались в рекордные сроки, и даже если они эффективны и безопасны при анализе на 30 тысячах испытуемых, результаты могут сильно поменяться при вакцинации миллионов и сотен миллионов людей.

В целом акции трех упомянутых компаний – Pfizer, BioNTech и Moderna – еще могут совершить скачок в случае получения одобрения от американской FDA (Food and Drug Administration), которое может произойти 10 декабря, считает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Но в любом случае, их долгосрочный потенциал все равно можно считать отработанным. Поэтому в беседе с «Газетой.Ru» эксперт порекомендовал до конца года зафиксировать прибыль от этих акций.

Вместе с тем Вадим Меркулов рекомендует обратить внимание на других производителей вакцин – ту же AstraZeneca. Несмотря на то, что она еще не предоставила окончательных результатов испытаний своей вакцины, а FDA уже заявили, что не одобрят ее,

у компании остаются заметные перспективы на ее ключевых рынках с более бедным населением: в Бразилии, других странах Латинской Америки, Китае, Индии и так далее. И если там вакцина будет одобрена, ее продажи на такие крупные рынки могут стать значительным драйвером для роста котировок.

«Также привлекателен разработчик Novavax. Как и у вакцин Moderna и Pfizer, препарат Novavax должен использоваться в режиме двух доз на пациента. При цене $16 за дозу объем производства в 2021 году может составить более 2 млрд единиц. На данный момент совокупный объем соглашений составляет 500 млн доз, основные рынки – Япония, США», – говорит Вадим Меркулов.

При этом эксперт отметил, что преимущество вакцины Novavax состоит в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в то время как аналоги от Moderna и Pfizer требуют сильной заморозки, что значительно усложняет их транспортировку.