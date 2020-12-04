Предновогодний подарок ОПЕК+: рубль и нефть подскочили в цене

ОПЕК+ достигла компромисса между странами, которые хотели сохранить текущие ограничения, и теми, кто выступал за наращивание добычи. По итогам заседания было решено увеличить нефтедобычу картеля на 0,5 млн баррелей в сутки с нового года. По первоначальному соглашению страны ОПЕК+ договорились убрать с рынка суммарно 9,7 млн баррелей в сутки, а затем постепенно ослаблять ограничения. С августа и до конца 2020 года сокращение нефтедобычи должно было составить 7,7 млн баррелей, а начиная с 2021-го — 5,8 млн баррелей. Но увеличение добычи с января будет в четыре раза меньше, чем предполагалось ранее.

Рынок отреагировал на эту новость положительно. Подскочили котировки нефти: Brent в пятницу дорожала до максимальных значений с 5 марта — $49,68 за бочку (плюс 2%), WTI — до $46,55 (тоже плюс 2%) впервые с 4 марта.

Реклама

Рубль тоже отреагировал на эту новость укреплением по отношению к доллару: в полдень на Мосбирже курс составлял 74,3 руб. за доллар, причем через 15 минут после открытия торгов рубль укреплялся до 74,2 единицы за доллар. На закрытии торгов вчера, 3 декабря, доллар стоил 74,45 рубля.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что

в основе этого укрепления лежит уверенность инвесторов в том, что нефть в долгосрочной перспективе скорее будет находиться в коридоре $50-60, чем $30-40. Исходя из прошлогоднего диапазона рублевой стоимости Brent это предполагает курс доллара 72–74 рубля.

С этим мнением согласился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, отечественная валюта постепенно накапливает позитив для роста — это и новости о вакцинах от коронавируса, и растущий интерес инвесторов к рисковым активам. И, конечно, нефтяные котировки, которые сегодня приближаются к отметке $50 за баррель. Поэтому в перспективе при росте цен на нефть рубль может укрепиться до 72-73 единиц за доллар.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что вариант плавного повышения добычи выгоден России, которая не может быстро нарастить производство из-за технологических особенностей процесса и растянутой инфраструктуры.

«В этом случае могут возникнуть проблемы контроля дисциплины добычи в результате сложностей контроля и проявления потенциальных взаимных претензий стран-участниц соглашения, — объяснил эксперт. — В результате этого усилятся разногласия в среднесрочной перспективе. Однако принятый ОПЕК+ вариант обеспечивает наибольшую стабильность котировкам на горизонте полугода».

Тем не менее, риски для рубля все равно остаются даже на таком позитивном фоне. Евгений Миронюк считает, что

даже несмотря на то, что нынешний рост нефтяных котировок является хорошим поводом для удержания отечественной валютой достигнутых уровней, давление на рубль будет усиливаться из-за пика выплат по внешнему долгу, приходящегося на декабрь-январь, слабого сальдо платежного баланса, санкционной неопределенности.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» назвал схожие риски. По словам эксперта, к концу декабря доллар может снова вернуться в диапазон 75-76 рублей из-за опасений реализации каких-либо рисков в период новогодних праздников.

Рост нефтяных котировок и общий оптимизм на нефтяном рынке по сути являются хорошим поводом для покупки акций российских нефтяных компаний, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Российский нефтегазовый сектор вполне может показать неплохой рост в краткосрочной перспективе, так как сохраняет определенную недооцененность к нефти в плане ее возможного подъема к более высоким целям»,

— рассказал Дмитрий Бабин.

Его точку зрения разделяет Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». Аналитик уверен, что даже если Brent не пойдет выше $50 за баррель, рост ценных бумаг российского нефтяного сектора может продолжиться.

Артем Деев из AMarkets, в свою очередь, отметил, что надежды на увеличение спроса и восстановление глобальной экономики могут потянуть вверх не только акции российских нефтяников, но и других отраслей, в первую очередь — поставляющих на зарубежные рынки металлы и сырье.