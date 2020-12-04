Завис без страховки: «Северный поток — 2» обложат новыми санкциями

Нереализованный из-за давления США проект «Северный поток — 2» ждет новая порция санкций. Американские власти подготовили законопроект об оборонном бюджете на будущий год, в обнародованной в пятницу пояснительной записке к документу упоминаются новые меры давления против российского газопровода.

В документе уточняется, что обе палаты Конгресса США уже согласовали проект бюджета.

Санкции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта «Северного потока — 2» или монтажа сварочного оборудования на кораблях, работающих на укладке труб.

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Отдельно американские законодатели оговорились, что в случае пересечения национальных интересов те или иные санкции могут быть сняты с компаний, но это будет возможно реализовать только по личному решению президента США.

Впервые санкции в отношение компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», американское правительство ввело в конце прошлого года. До окончания работ оставались буквально считанные месяцы. Удар был настолько мощным, что от партнерства с европейским строителем потока — Nord Stream 2 AG — сразу же отказалась швейцарская компания, владеющая судном-трубоукладчиком Allseas. Отечественный газовый гигант попытался найти замену в виде российского судна «Академик Черский».

Однако и этот корабль не может начать работу из-за то, что ни одна европейская компания не берется страховать его, опасаясь американских санкций.

В конце ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина причастна к нынешним санкциям против «Северного потока — 2». В частности, сотрудник «Нафтогаза», директор по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадим Гламаздин и глава киевского Института энергетических исследований Александр Харченко лично лоббировали через сенат США введение ограничений против российского трубопровода.

По данным издания, два украинца с помощью американского «джиарщика» Даниэля Вайдича вышли на сенаторов Теда Круза и Джинн Шахин, которые и реализовали в конкретном законопроекте санкции, предложенные украинской стороны. К слову, сам Вайдич во время прошлой работы в сенате был причастен к введению санкции против России, которые заставили Exxon Mobil отказаться от совместной работы с «Роснефтью». Из-за этого российская компания не смогла реализовать совместный проект по добыче углеводородов на шельфе Карского и Чукотского морей, а также в Черном и море Лаптевых.

Об уязвимости проекта «Северный поток — 2», по данным WSJ, украинцы догадались не сами, а подслушали эту мысль у одного из неназванных российских экспертов, который публично высказал ее в ходе Российского международного энергетического форума.

Эксперт, в частности, заявил, что у России нет судов, способных прокладывать трубы необходимого для газопровода диаметра на нужной глубине. И эта информация стала ключевой в решении задачи украинцев.

В декабре прошлого года об отсутствии в России судов, способных достроить «Северный поток — 2», также говорил и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.