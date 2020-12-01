Экологическая хитрость: в Германии нашли способ обойти санкции по «Северному потоку – 2»

Государственная канцелярия земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг – членом Социал-демократической партии Германии — работает над способом обхода санкций США против газопровода из России «Северный поток — 2», пишет Bild.

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Для этого в ближайшие дни планируется создать «Фонд защиты климата», который будет должен вскоре идентифицировать СП-2 как «самый важный компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании», а затем сделать все возможное для завершения строительства трубопровода и введения его в строй.

В свою очередь, немецкие компании, которым угрожают санкции США, формально будут предоставлять свои услуги и мощности по достройке газопровода именно этому фонду. Таким образом, с технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с СП-2, рестрикций США не будет, и российско-европейский проект будет реализован.

Также во вторник, 1 декабря, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало на декабрь возобновление работ по укладке труб СП-2. В ведомстве также отметили, что ими рассматривается заявка на продолжение работ по строительству газопровода в январе-апреле 2021 года.

Со своей стороны, оператор строительства СП-2 — компания Nord Stream 2 AG — заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%. Как указали в компании, проект имеет все финсредства и всю финподдержу, которая необходима для завершения строительства и ввода его в эксплуатацию. Финансирование было предоставлено со стороны «Газпрома» и его европейских партнеров.

Управление водных путей и судоходства в Штральзунде уже предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море, где располагаются две ветки газопровода.

Чуть ранее научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава указала, что правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель может помочь Москве в реализации СП-2. По словам аналитика, министры в Берлине координируют со странами Евросоюза ответные меры на санкции США, а законодатели присоединились к отраслевым группам, жаловавшимся на то, что американская сторона явно превышает свои полномочия в давлении на Берлин.

Она также напомнила, что промышленное лобби ФРГ — Федерация немецкой промышленности (BDI) — резко осудило вмешательство США в проект СП-2, заявив, что Вашингтон своими санкциями «не только нанесет значительный экономический ущерб, но и подорвет суверенитет Германии и Евросоюза».

Яфимава также полагает, что из-за масштабности проекта для СП-2, вероятно, потребуется перестраховщик, который поможет покрыть все расходы. Рестрикции могут вынудить учредителей проекта воспользоваться услугами поддерживаемой государством Российской национальной перестраховочной компании, созданной как раз для решения санкционных рисков.

Det Norske Veritas Holding AS, норвежская компания, занимающаяся проверкой безопасности и целостности трубопровода, заявила несколько дней назад, что сокращает объем работ по СП-2 из-за риска подпасть под санкции США.

Энергетическое агентство Дании после этого указало, что оператор трубопровода Nord Stream 2 может нанять любую другую компанию для сертификации. Яфимава предполагает, что «Газпрому», вероятно, удастся найти государственную организацию для проведения сертификации, но на это тоже потребуется время.

На данный момент ни один из участников СП-2 – OMV, Royal Dutch Shell Plc, Uniper SE, Engie SA и Wintershall AG — не вышел из проекта, несмотря на давление со стороны США.

Финансовый директор Engie Джудит Хартманн сказала, что «все еще надеется» на завершение строительства газопровода.

«Трубопроводная компания возобновит укладку труб, и строительство газопровода будет закончено», — подтвердил главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле.

В начале прошлого месяца палата представителей и сенат США приняли решение включить санкции против СП-2 в оборонный бюджет с 2021 финансового года.

Рестрикции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые помогают России завершить строительство газопровода, будут прописаны в законе «О национальной обороне 2021 года», который планируется утвердить до конца этого года.

В новом законопроекте уточняется, что введенные ранее санкции будут распространяться на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.