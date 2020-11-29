США не помешают: «Северный поток — 2» могут достроить к лету 2021 года

Россия, вероятно, сможет обойти санкции США против газопровода в Европу «Северный поток – 2» и введет его в строй, приводит Bloomberg слова старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимавы.

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Как указывается в материале, сейчас перед «Газпромом» стоит три задачи: найти судно для выполнения трубоукладочных работ, застраховать проект и получить свидетельство того, что выполняемые работы безопасны и соответствуют стандартам Евросоюза.

«В целом, СП-2 все еще можно построить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для транспортировки газа следующей зимой», — сказала Яфимава.

Дальнейшие санкции, вероятно, увеличат этот срок, но, по ее словам, «Газпром» найдет решение для каждого из возникших препятствий.

«США должны понять, что не смогут остановить этот проект», — заявила эксперт.

Она напомнила также, что правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель может помочь Москве. Аналитик указала, что министры в Берлине координируют со странами ЕС ответные меры на санкции США, а законодатели присоединились к отраслевым группам, жаловавшимся на то, что американская сторона явно превышает свои полномочия в давлении на Берлин.

Промышленное лобби Германии — Федерация немецкой промышленности (BDI) — резко осудило вмешательство США, заявив, что Вашингтон «не только нанесет значительный экономический ущерб, но и подорвет суверенитет Германии и Евросоюза».

Самый большой вопрос — нашел ли «Газпром» судно для завершения работ. Кроме того, санкции США направлены на то, чтобы помешать компаниям, имеющим доступ к финансовой системе США, оказывать страховые услуги для СП-2, поясняет Яфимава.

По словам людей, знакомых с договоренностями по этому вопросу, американские санкции ударят по страховой компании Zurich Insurance Group AG.

Яфимава полагает, что из-за масштабности проекта для СП-2, вероятно, потребуется перестраховщик, который поможет покрыть все расходы. Рестрикции могут вынудить учредителей проекта воспользоваться услугами поддерживаемой государством Российской национальной перестраховочной компании, созданной как раз для решения санкционных рисков, говорится в статье.

«Несколько лет назад Россия позаботилась о создании дополнительных внутренних ресурсов по страхованию и перестрахованию санкционированных рисков, рисков, которые нельзя дать на откуп международным рынкам», — сказала Анастасия Литвинова, директор по страхованию EMEA Fitch Ratings.

Сертификация — еще одна проблема, на решение которой «Газпрому» потребуется время.

Det Norske Veritas Holding AS, норвежская компания, занимающаяся проверкой безопасности и целостности трубопровода, заявила несколько дней назад, что сокращает объем работ по СП-2 из-за риска подпасть под санкции США.

Энергетическое агентство Дании после этого указало, что оператор трубопровода Nord Stream 2 может нанять любую другую компанию для сертификации.

Яфимава предполагает, что «Газпрому», вероятно, удастся найти государственную организацию для проведения сертификации, но на это тоже потребуется время.

На данный момент ни один из участников СП-2 – OMV, Royal Dutch Shell Plc, Uniper SE, Engie SA и Wintershall AG — не вышел из проекта, несмотря на давление со стороны США.

Финансовый директор Engie Джудит Хартманн сказала, что «все еще надеется» на завершение строительства газопровода

«Трубопроводная компания возобновит укладку труб, и строительство газопровода будет закончено», — сказал главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле.

В субботу, 28 ноября, ord Stream 2 AG подтвердил, что укладка газопровода возобновится в декабре. Об этом пишет ТАСС.

«Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году», — указали в компании.

Ранее сообщалось, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море.

Здесь завершаются две ветки трубопроводов, которые ведут в Балтийское море от выхода на берег СП-2 — станции в Лубмине.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент России Владимир Путин заявил в январе нынешнего года, что СП-2 будет достроен посредством российских мощностей, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.