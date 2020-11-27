«Откладывать с 25 лет»: о какой пенсии мечтают россияне

Представители различных профессий из России оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. В ходе исследования, проведенного сервисом по подбору персонала «Работа.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка (есть в распоряжении «Газеты.Ru») выяснилось, что самые большие запросы — у программистов, финансистов и строителей.

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Большая часть сотрудников, занятых в области финансирования, программирования и строительства сошлись во мнении, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Медики, учителя, водители, работники кафе и ресторанов оценили свои потребности примерно в два раза скромнее: самый популярный ответ среди них — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Такие цифры отметили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников сферы транспорта и логистики.

30–40 тыс. рублей в месяц на пенсии хотел бы получать каждый пятый работник сферы производства.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Он также добавил, что для комфортной жизни в старости необходимы собственные накопления, которые лучше начинать делать, едва добившись первых успехов в профессии.

«Так, если с 25 лет ежедневно откладывать на пенсию сумму, равную одной чашечке кофе, и пользоваться для накоплений Индивидуальным пенсионным планом (ИПП), то после окончания карьеры можно получить доход в 40-50 тыс. рублей в месяц, к которому стремятся многие»,

— посоветовал Зарецкий.

В опросе приняли участие более 3 тыс. специалистов из восьми отраслей.

Ранее член президиума Столыпинского клуба и экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский допустил, что российские власти могут и вовсе отказаться от выплат пенсий ради «социального эксперимента». Такое мнение экономист высказал в беседе с изданием «Свободная пресса», комментируя тему повышения пенсий.

«Пенсионный возраст подняли, а по факту индексация остается на уровне заниженной инфляции в 3−4%, — заметил он. — Причем чем богаче человек, тем больше индексация, например, у депутата с 90-тысячной пенсией индексация будет на уровне тысячи рублей, а у токаря или фермера — 300 рублей».

Все реформы пенсионной системы — от заморозки пенсионных накоплений и перехода на бальную систему до повышения пенсионного возраста — не привели и не приведут к обещанному повышению пенсий, подчеркнул Жуковский. В беседе с «Газетой.Ru» экономист предположил, что очередная волна изменений в пенсионной системе может произойти после выборов в Госдуму в следующем году.

По его словам, пенсионный возраст могут поднять еще на 3-5 лет, после чего до пенсии не будут доживать примерно 65% мужчин и 35-40% женщин в стране.

Мнение Жуковского поддержал экономист и заместитель председателя Либертарианской партии России (ЛПР) Григорий Баженов. Он отметил, что в обозримом будущем пенсионная система России будет работать в режиме периодического повышения пенсионного возраста и индексации пенсионных выплат в размере инфляции.

«Наша политическая система не ориентирована на развитие, она ориентирована на стабильное воспроизводство, – пояснил Григорий Баженов. – Отсюда раздутый бюджетный сектор, повсеместная распространенность низкооплачиваемой работы и стабильная выплата социальных обязательств, тех же пенсий, пусть и незначительных по размеру».

По мнению Владислава Жуковского, основная проблема российской пенсионной системы состоит в том, что все меры, которые предпринимались в последние десятилетия, приводили к увеличению фискальной нагрузки на работодателей и их сотрудников при минимизации социальных выплат и социальной ответственности государства.