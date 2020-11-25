Сечин рассказал Путину о «Восток Ойле» и судоверфи «Звезда»

Глава государства начал встречу с вопросов о новом проекте компании на на Таймыре. «И я вижу, у вас уже есть материалы, завод «Звезда». Один из вопросов, который там нужно было решать, – вопрос экологического производства», — уточнил президент.

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Сечин в свою очередь поблагодарил главу государства за внимание и поддержку, которые он уделяет проекту, а также за принятие закона, который создал инвестиционные стимулы для проекта. «Это позволило создать эффективную экономическую модель», — отметил глава НК.

«Регион, где проект развивается – от Красноярска на север порядка 2,5 тысячи километров – вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы, — продолжил Сечин. — Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти».

По словам главы «Роснефти», уже завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода (770 км) и порта Север.

«В первую очередь, проекты позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 миллионов тонн нефти в год; вторая очередь – до 100 миллионов тонн. Так, инфраструктура проекта также включает в себя строительство объектов энергетики общей мощностью 2,5 тысячи гигаватт, более 3,5 тысячи километров электросетей для обеспечения энергопотребностей проекта. Мы уже заключили контракт на строительство энергетики под ключ с компанией «Интер РАО» – как по объектам электрогенерации, так и по объектам электросетевого хозяйства», — подчеркнул глава «Роснефти».

Проект будет генерировать огромную синергию для промышленности России, отметил Сечин.

«Для организации поставок нефти проекта мы уже разместили заказ на танкеры высокого ледового класса Arc7, десять штук. А всего будут 50 судов разных типов обслуживать этот проект – как портовые суда, суда обеспечения, так и большие танкеры, газовозы даже.

В интересах «Восток Ойл» был подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства. Станки оснащены современной системой геопозиционирования и геонавигации с привязкой к определённой точке бурения, на гидравлической платформе, что повышает точность бурения, скорость, эффективность, снижает аварийность при бурении», — рассказал глава компании.

«Также применена блочно-модульная конструкция буровой установки. Наряду с компактными размерами, она почти в два раза меньше обычной, поэтому капитальные затраты на создание куста будут ниже процентов на 30, и исполнена в арктическом варианте, двухэтажная, защищённая от ветра. Мы её уже испытали на бурении 31-й скважины на Западно-Иркинском участке», — отметил Игорь Сечин.

Он также доложил президенту о переговорах с «КамАЗом».

«Мы продлеваем долгосрочный контакт по поставке, который у нас с « КамАЗом» уже существует, на дополнительную технику. На первом этапе речь идёт о 2,5 тысячи единиц автотехники, специальной техники, крановой, а в дальнейшем общий объём может увеличиться до 6 тысяч машин», — уточнил глава «Роснефть».

По словам Сечина, «КамАЗ» будет сопровождать работу своей техники в местах работы «Роснефти».

Глава «Роснефти» рассказал об осуждении с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым возможности поставки вертолётной техники также для обеспечения транспортом проекта. С учётом имеющегося уже парка речь идёт на первом этапе о порядка 50 новых машин.

Десятки тысяч рабочих мест

В целом, по оценке Сечина, «Роснефти» надо будет поставить 6 миллионов тонн труб различных диаметров – как для магистральных трубопроводов, так и для внутрипромысловых, а также буровых труб, обсадных. «Это даст дополнительную нагрузку для наших металлургов, для производителей трубной продукции на 20 процентов плюсом», — пояснил он.

В принципе же, рассказал глава «Роснефти» президенту, проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест.

«Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, из них порядка 130 – наши сотрудники и подрядчики, и те новые рабочие места, которые будут создаваться вокруг проекта. 15 промысловых городков, посёлков будет создано, в которых будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков», — конкретизировал Сечин.

«Для своевременной реализации проекта, мы имеем в виду те задачи, которые ставятся по загрузке Севморпути, к 2024 году мы обязались поставить до 30 миллионов тонн уже в направлении Северного морского пути через бухту Север», — уточнил глава «Роснефти».

Президент также уточнил статус работ на судоверфи «Звезда».

«Это не просто верфь, это целый производственный комплекс, — уточнил Сечин. — Сухой док – завершено строительство, завершаются пуско-наладочные работы. Он имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров. На текущий момент выполнено бетонирование стен, днища дока, заканчивается работа по устройству сервисной галереи. Смонтирован по бортам сухого дока уникальный кран «Голиаф», он второй уже на верфи, грузоподъёмностью 1200 тонн. Изготовлены и доставлены башенные краны, поставлен на штатное место батопорт, который применяется для вывода на чистую воду уже построенных корпусов».

По словам главы «Роснефти», строительство новых объектов верфи ведётся параллельно с производственной деятельностью. «В настоящее время на верфи 53 заказа в работе находятся. И важно отметить, что вокруг самой верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования. Вы посещали, знаете, это и винторулевые колонки, и система динамического позиционирования, и другие», — рассказал Игорь Сечин президенту.

Отдельно глава «Роснефти» коснулся исполнения поручения по обеспечению комплекса «Звезда» стальным листом. «Владимир Владимирович, хотел Вам доложить, что работа ведётся. Мы подобрали площадку… Проработано технико-экономическое обоснование, выполнено одной из крупнейших компаний МСС International Incorporation, и сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в этой зоне в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля», — констатировал Сечин.

Он отметил, что будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 миллиона тонн с учётом того, что порядка 330–350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция. В качестве наиболее целесообразного месторасположения выбрана бухта Суходол. Она находится близ бухты Большой Камень, где расположена «Звезда», — рассказал Сечин.

Глава «Роснефти» признал, что потребуется и строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства. «Просим помочь с социальной составляющей – с жильём и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тысячи человек», — обратился Сечин к главе государства.

Глава компании назвал Путину и предварительную стоимость этого проекта — примерно 2,2 миллиарда долларов.