Как в ресторане: в работу фудкортов внесут изменения

Министерство промышленности и торговли РФ направило региональным властям предложения по организации работы фудкортов, расположенных в торговых центрах, сообщает 25 ноября РБК.

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Для того, чтобы в условиях пандемии сократить количество посетителей фудкортов и избежать очередей на кассах, предлагается обслуживать всех пришедших за столиками, как в ресторане.

Заказы от посетителей будет принимать и выдавать сотрудник заведения.

Другой вариант – посетителям предложат самим выбирать еду и напитки и оплачивать заказы с помощью электронного меню. В этом случае заказ будет выдаваться, как предлагает Минпромторг, «силами представителей арендатора или третьего лица, не посетителя».

Оплата заказов на фудкортах в обоих случая предполагается безналичным способом.

По четыре метра на каждого

На территории фудкорта предлагается выделить для каждого кафе посадочные зоны, расстояние между зонами должно составлять не меньше 1,5 метров. Между посетителями также необходимо будет обеспечить дистанцию в 1,5 м.

На каждого клиента необходимо обеспечить не менее 4 кв. м, должна быть организована подача свежего воздуха, вводится запрет на рециркуляцию внутри системы вентиляции.

Если покупателей будут слишком много, сверх разрешенного количества посадочных мест, доступ к фудкорту будет приостанавливаться. У каждого кафе предлагается установить прозрачные защитные экраны с окошками для получения заказа.

После каждого клиента столы и подносы необходимо будет обрабатывать антисептическим раствором.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов уточнил, что новый регламент был направлен в регионы для ознакомления и возможного использования.

«Покупатель, как правило, едет в ТЦ, чтобы приобрести конкретный товар в конкретном магазине, а не чтобы провести там время», — указал чиновник.

Некоторые меры, которые предлагает Минпромторг, уже реализуются. По данным компании Malltech, закрытие фудкортов может снижать выручку торгового центра на 5-8%.

В некоторых регионах работа фудкортов уже ограничена. Впрочем, трафик посетителей в торговых центрах и без административных ограничений сократился в среднем на 30–40% год к году, отмечал ранее Минпромторг. Четко установленный регламент работы фудкортов в торговых центрах «на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции» может стать альтернативой их закрытию.

В Красноярском крае, например, с 3 ноября запрещено проводить семейные торжества в кафе и ресторанах. Зрители не могут присутствовать на спортивных мероприятиях. Детям до 14 лет запрещается посещать ТЦ без родителей. Жители должны носить маски в местах массового пребывания в общественном транспорте, в такси и на остановках, на автопарковках и в лифтах.

В торгово-развлекательных центрах запрещено даже пользоваться Wi-Fi, сообщало ранее РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В Самарской области несовершеннолетним также запретили посещать торговые центры во время школьных каникул без родителей из-за риска заражения COVID-19.

Работать на вынос

В Бурятии торговые центры с фудкортами, а также кинотеатры, заведения общепита, салоны красоты, бани и сауны закрыли еще 16 ноября. При этом заведениям разрешено работать на вынос.

Как уточняется, ограничения будут действовать в этом регионе до 30 ноября включительно. Но увеличение срока действия ограничительных мер не планируется, поскольку это может вызвать тяжелые экономические последствия.

Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести QR-коды. Об этом ранее сообщал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Чиновник отметил, впрочем, что требований по обязательной установке системы чек-инов нет. Cоблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит не вводить более жесткие ограничения в столице.