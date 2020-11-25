«Это катастрофа»: как Украина движется к бюджетному кризису

Экономику Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа. В этом уверен глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис», — сказал политик во вторник в эфире телеканала «Украина-24».

Саакашвили уточнил, что у страны будут проблемы «с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года».

По его мнению, тяжелую ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если будет подписано очередное соглашение с Международным валютным фондом.

МВФ даст немного денег

Возможно, МВФ даст Киеву «чуть-чуть денег», отмечает Саакашвили. «Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — подчеркнул бывший президент Грузии. Все это происходит в условиях, когда украинское правительство «практически не функционирует» и «будто существует в параллельном мире».

В этой ситуации, считает он, «нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу».

3 ноября сообщалось, что с кредитом МВФ Украине могут возникнуть трудности. Президент страны Владимир Зеленский заявил о необходимости поддержать в парламенте его инициативу о роспуске Конституционного суда (КС), в противном случае страна лишится поддержки Международного валютного фонда.

«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от МВФ, никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь. Если не будет миссии, то у нас есть и будет дырка в бюджете», — цитировал Зеленского украинский телеканал ICTV.

Как пояснил президент, такая ситуация сложилась из-за решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Международные партнеры Украины указали на необходимость перезагрузки КС, отметил Зеленский. Он призвал главу суда Александра Тупицкого добровольно покинуть ост главы суда, в противном случае пригрозил принять закон о принудительном перезапуске суда.

Зеленский разгонит судей КС

Конституционный суд 27 октября признал неправомерной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов. В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». «Невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КС», — заявил глава украинского государства.

При этом украинским законодательством не предусмотрено право президента или парламента досрочно прекращать полномочия КС. Они могут уйти в отставку добровольно. Кроме того уволить судью можно двумя третями голосов от состава КС.

В этой связи Венецианская комиссия Совета Европы направила письмо спикеру Рады Дмитрию Разумкову. В письме говорится о неконституционности инициативы президента и поиске альтернативных вариантов выхода из тупика.

Также 23 ноября сообщалось, что Украина намерена привлечь $300 млн от МБРР — Международного банка реконструкции и развития — на преодоление последствий коронавируса. Кредит от МБРР позволит улучшить работу социальных служб Украины.

Если МБРР одобрит кредит, то украинцы, потерявшие работу или любые другие источники дохода из-за пандемии COVID-19, получат трансферты.

Также правительство Украины согласовало ранее с Европейским союзом соглашение о финансировании в размере €60 млн, которые пойдут на поддержку регионов и гражданского общества, а также малого и среднего бизнеса в контексте его экологизации.

Евросоюз и Украина 23 июля подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд.

Эта сумма будет предоставляться Украине в виде долгосрочных кредитов и должна быть направлена на укрепление экономики и снижение последствий пандемии. Изначально предполагалось, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. Но впоследствии выдача траншей приостановилась.

Украина в свою очередь обязалась выполнить несколько условий, связанных с управлением госфинансами, верховенством закона, конкуренцией на газовом рынке, улучшением делового климата, а также обязалась поддерживать программу МВФ «на должном уровне».

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление Саакашвили о грядущей экономической катастрофе, как реалистичное. «Саакашвили трезво оценил положение на Украине, заявив что ее экономика движется к неизбежной катастрофе. Но забыл назвать причины: разрыв торгово-экономических связей с Россией; провал политики евроинтеграции; отсутствие иностранных инвестиций», — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.