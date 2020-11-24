К Новому году: пенсии повысят, но не всем

Прошедший год отметился значительным ростом цен из-за падения рубля, в связи с этим уже с Нового года российских пенсионеров ожидает увеличение страховых пенсий. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Собеседница издания подчеркнула, что запланированное увеличение пенсий почти в полтора раза выше инфляции — она, по прогнозам Центробанка и Минфина, в этом году не превысит 3,7-3,8%.

Таким образом, в среднем пенсионерам добавят примерно по тысяче рублей.

Наряду с этим многие граждане, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают регулярные денежные выплаты — они увеличатся с 1 февраля, констатировала Бибикова.

«Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%», — сказала парламентарий.

Тем же, кто не получает страховую часть пенсии, остается дождаться 1 апреля — в этот день увеличат пенсии и этой категории пенсионеров. Социальные пенсии положены тем гражданам, которые не смогли набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии.

Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6%, уточнила сенатор.

Бибикова подчеркнула, что, на ее взгляд, очень важна не только материальная, но и социальная помощь. По ее мнению, забота о пожилых людях особенно ценна ввиду общего старения населения во всем мире. Парламентарий говорит, что государство заинтересовано в том, чтобы пожилые россияне «как можно дольше были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни».

«С моей точки зрения, пожилой возраст — это замечательный возраст, когда дети выросли, карьера завершена, пришло время, когда жизнь можно посвятить себе и своим забытым мечтам», — поразмышляла Бибикова.

Повышение пенсий на тысячу рублей не сможет компенсировать пожилым россиянам тот урон, который нанес колоссальный обвал российской валюты.

С начала года, рубль оказался в числе лидеров по девальвации, потеряв за год примерно 22% от своей курсовой стоимости по отношению к американскому доллару, сообщает «Прайм».

По данным издания «Реальное время», в минувшем октябре из 43 товаров, входящих в потребительскую корзину, цена за год выросла на 19 продуктов, причем у некоторых стоимость увеличилась на 76%. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что цены на продовольствие росли из-за девальвации рубля, плохой урожайности, слабых объемов производства и ажиотажного спроса на фоне карантинных ограничений.

Главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман в беседе с РИА «Новости» сообщил, что

за этот год на 49% выросли оптовые цены на подсолнечное масло, пшеница в оптовых ценах подорожала на 34%, мука пшеничная — на 20%, рожь — на 2,7%.

Кроме того, значительно поднялись цены на сахар — в рознице на 10%, уточнил эксперт продовольственного рынка.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России составляла 146,748 млн человек, из них 46,48 млн человек — это граждане получающие пенсии. Ежегодная индексация пенсий в России защищена Конституцией, соответствующий пункт был внесен вместе с летним пакетом поправок основного закона РФ.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина говорила, что порядок повышения пенсий предусматривается федеральными законами.

«Конечно, очень много деталей в процедуре повышения, назначения пенсий. Но важно, что независимо от того, как будет складываться экономическая ситуация, государство говорит, что это наш ключевой приоритет, что мы всегда поддержим людей, которые получают пенсию, потому что мы понимаем, что для них это основной источник дохода. Поэтому этот источник дохода каждый год будет индексироваться», — приводит слова замминистра ТАСС.