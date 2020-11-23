Ликвидация организаций: Чубайсу предложат новую должность

В рамках реформы институтов развития правительство намерено ликвидировать восемь структур. О реорганизации институтов развития сообщает РБК со ссылкой на близкие к правительству источники и собеседника в одном из институтов развития.

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Отмечается, что правительство может ликвидировать Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Кроме того, предполагается упразднить три структуры, отвечавшие за развитие Дальнего Востока — Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Некоторые функции ликвидируемых институтов развития перейдут к государственной корпорации ВЭБ.РФ. При этом функции, затрагивающие привлечение инвестиций и трудовых ресурсов, распределение и предоставление субсидий и грантов, а также администрирование специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам.

Под управление ВЭБ.РФ будет передана в том числе «Роснано», и в рамках этой реформы обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы компании, подтвердили два источника РБК в воскресенье. Один из них ответил, что Чубайсу «будет предложена другая должность, финального решения нет». 15 ноября глава «Роснано» заявил в своем Facebook, что слухи о его увольнении никак не влияют на его работу. Представитель «Роснано» отказался от комментариев.

По словам одного из источников РБК, цель реформы состоит в том, чтобы «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».

Вместе с тем, предполагается, что «весь функционал» институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится, подчеркнул глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — отметил он. Министр также подтвердил, что ВЭБ.РФ действительно станет основным финансовым институтом развития Дальнего Востока, и ресурсы госкорпорации «значительно превышают» те, что были на балансе профильных институтов развития. В ВЭБ.РФ, в свою очередь, от комментариев отказались.

Ранее эффективность институтов, которые намерены ликвидировать, критиковали в Счетной палате. Еще в январе прошлого года в ведомстве обратили внимание на тот факт, что за все время своего существования с 2007 года Росинфокоминвест не смог выполнить свою основную задачу — «развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России». Зампред Счетной палаты Вера Чистова заявила о том, что полноценная инвестиционная деятельность у ведомства отсутствует.

Она обратила внимание на тот факт, что за 10 лет существования Росинфокоминвест инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий, при том, что планировались 14, и объем проинвестированного капитала составил 75 млн рублей вместо предполагаемых 1,2 млрд рублей.

Что касается РФРИТ, еще перед созданием фонда Минфин и Счетная палата указывали на то, что это нецелесообразно, поскольку он будет дублировать функции институтов развития, которые уже существуют. А Фонд развития моногородов обвиняли в том, что большую часть субсидий в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» направлялась на поддержку моногородов, экономика которых уже была относительно дифференцирована. В частности, Счетная палата указывала на высокие административные расходы фонда.

На прошлой неделе были ликвидированы Роспечать и Россвязь. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, функции ведомств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Такое решение было принято в целях «совершенствования государственного управления в данной сфере, сокращения административных барьеров».

О том, что работу органов исполнительной власти планируется оптимизировать, стало известно 16 ноября. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с вице-премьерами, указав, что работа федеральных органов исполнительной власти уже проанализирована, и соответствующие решения приняты.