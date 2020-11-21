«Северный поток — 2 не будет введен в строй»: США давят на Европу

Власти США усиливают активность, направленную на то, чтобы предотвратить строительство экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

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В последнее время власти США постоянно связываются с европейскими компаниями — участницами проекта — и предупреждает их о неминуемых санкциях, пишет издание Focus.

«Этот трубопровод не будет введен в строй. США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы озвучиваем эти призывы, чтобы предупредить их и дать им время выйти [из проекта]», — пояснил высокопоставленный представитель американских властей немецкому информационному агентству DPA в Вашингтоне.

Он предложил всем компаниям из Европы вместо инвестиций в СП-2 покинуть проект под предлогом «форс-мажорных обстоятельств». Представитель американских властей назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран».

Участниками проекта выступают компании «Газпром», Wintershall Dea (совместное предприятие BASF и LetterOne), Uniper (дочерняя компания Eon), Shell, Engie и OMV. Председателем наблюдательного совета Nord Stream — оператора «Северного потока» — назначен бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, в Nord Stream 2 он занимает кресло председателя совета директоров.

На фоне давления Вашингтона Uniper «с сожалением отмечает, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который необходим для энергетической безопасности Европы».

«Это явное вмешательство в европейский суверенитет. Германия подтвердила свою политическую поддержку Nord Stream 2 ввиду роли компании в обеспечении безопасности поставок [энергоносителей]», — указали в компании.

В Wintershall Dea ответили, что «не получали никаких предупреждений от властей США».

Два дня назад представители всех фракций бундестага, кроме «Зеленых», отклонили предложение по поддержке проекта СП-2, сообщал ТАСС.

Инициатива фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) под названием: «Обеспечить энергобезопасность — поддержать «Северный поток — 2» была отклонена большинством голосов.

В ходе голосования эту инициативу поддержали 83 депутата, отказали в поддержке — 556 парламентариев.

Депутаты от АдГ в своем предложении указали на необходимость доведения «всеми имеющимися средствами» до конца строительства газопровода. Кроме того, в их документе содержался призыв к правительству ФРГ обеспечить реализацию проекта.

В середине нынешнего месяца демократы и республиканцы США достигли соглашения в том, какими будут санкции против «Северного потока — 2», сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Палата представителей и сенат США приняли решение о включении санкций против СП-2 в оборонный бюджет с 2021 финансового года.

Рестрикции против страховых и сертификационных компаний, помогающих России завершить строительство газопровода, будут прописаны в законе «О национальной обороне 2021 года», который намерены утвердить до конца года.

В новом законопроекте указывается, что введенные ранее санкции будут распространяться на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. При этом, несмотря на то, что Германия поддерживает завершение строительства СП-2, немецкие компании и граждане получат защиту от санкций.

Сенатор Боб Менендес из комитета сената по международным отношениям объяснил такое решение тем, Германия является союзником США, поэтому санкции не будут распространяться ни на немецких чиновников и депутатов из бундестага, поддерживающих СП-2, ни на граждан страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT назвал политику США в отношении СП-2 проявлением несправедливой конкуренции. Он отметил, что американские представители не стесняются отчитывать руководителей задействованных в проекте компаний на предмет его нецелесообразности.

«Это абсолютно несправедливая конкуренция, не что иное», — указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что в мире действуют международные законы торговли энергоресурсами, и конкуренция в этой сфере должна развиваться без политического влияния и давления.

В заключение он подчеркнул, что на рынке обеспечения трубного газа у Москвы нет конкурентов — Россия позволяет потребителям газа рассчитывать на долгосрочные планы развития.

Реализация СП-2 была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе нынешнего года, что «Северный поток — 2» будет завершен российскими мощностями, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.