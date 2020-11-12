Выйти из ловушки: маткапитал предложили увеличить на 20%

Необходимо оценить возможность проведения индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, передает RT.

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«Предлагается проведение внеочередной индексации средств маткапитала с 1 июля 2021 года на 20%», — сообщает парламентарий. Он аргументирует это предложение тем, что

за семь месяцев этого года в России родилось на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Депутат приводит мнения экспертов, утверждающих, что индексация материнского капитала будет весомой мерой господдержки, направленной на повышение рождаемости.

Федоров попросил Минтруд изложить свое мнение по поводу индексации, исходя из возможностей госбюджета.

Денег нет, партнера — тоже

По данным аналитического центра НАФИ, россияне не хотят заводить детей по нескольким причинам. Одна из них — сложное финансовое положение. На это указал каждый четвертый опрошенный. Другие причины — отсутствие достойного партнера и неудовлетворительные жилищные условия. Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет сообщили, что не собираются заводить детей.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации, подтвердил, что планируется ежегодная индексация маткапитала.

Основная причина расширения программы материнского капитала — сложная демографическая ситуация. «Судьба России и ее исторические перспективы зависят от того, сколько нас будет?» — отмечал Путин в послании Федеральному собранию.

В настоящее время семьи создают малочисленные поколения 1990-х годов, поэтому рождаемость снижается. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) в прошлом году составил 1,5. Для России этого мало. Показатель рождаемости лишь ненамного превышает уровень рождаемости во время Великой Отечественной войны (1,3).

Путин призвал «не только выбраться из демографической ловушки», но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.

По планам Минтруда, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 483 882 рублей, на второго — до 639 432 руб.

«Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитал на первого ребенка, составит 155 550 руб.», — поясняли ранее в Минтруде со ссылкой на проект бюджета на 2021-2023 годы.

Те, кому не перечисляли маткапитал на «первенца», могут получить его сразу на второго или последующих детей в полном размере.

По прогнозам министерства, в 2021 году материнским капиталом обеспечат ориентировочно 1,2 млн семей.

Депрессивное состояние экономики

То есть предложение депутата Федорова фактически означает дополнительную индексацию маткапитала в следующем году.

Программа материнского капитала продлена до 2026 года. «Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем», — заявлял ранее министр труда и социальной защиты Котяков.

Расходы на обновленную программу маткапитала Минфин оценивал в текущем году в 400-450 млрд рублей.

А с 2020 по 2024 год — в 1,2 трлн руб.

Кроме расширения программы выдачи материнского капитала правительством было предложено для малообеспеченных семей ввести ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Право на эту помощь получили семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека. В числе других мер господдержки рождаемости — бесплатное горячее питание в школах.

Ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», скептически отнеслись к новым мерам по поддержки демографии.

«Не думаю, что эти меры изменят ситуацию, потому что они сформировались из прежних представлений о том, как надо стимулировать рождаемость. Действующая парадигма исходит из того, что надо поддерживать семьи с детьми, хотя проблема гораздо глубже», — отмечал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

По его словам, главная проблема — низкий уровень жизни тех, кто еще только думает заводить ребенка.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что положительный эффект от увеличения маткапитала будет, но он окажется ограниченным. Проблема в «депрессивном состоянии экономики и настроении граждан».

«Когда в 2007 году ввели материнский капитал на второго ребенка, был зафиксирован значительный всплеск рождаемость вторых детей. Но тогда была другая экономическая реальность, малый и средний бизнес хорошо себя чувствовал, наблюдался экономический рост. Сейчас маткапитал есть, но есть и стагнация в экономике и доходах граждан», — поясняла Радченко.