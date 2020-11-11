США расширят санкции против «Северного потока — 2»

Демократы и республиканцы США достигли соглашения в том, какими будут санкции против газопровода «Северный поток — 2», передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Сообщается, что палата представителей и сенат США приняли решение о включении санкций против «СП-2» в оборонный бюджет с 2021 финансового года. Рестрикции против страховых и сертификационных компаний, помогающих России завершить строительство газопровода, будут прописаны в законе «О национальной обороне 2021 года», который намерены утвердить до конца года.

В новом законопроекте указывается, что введенные ранее санкции будут распространяться на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. При этом несмотря на то, что Германия поддерживает завершение строительства «Северного потока — 2», немецкие компании и граждане получат защиту от санкций.

Сенатор Боб Менендес из комитета сената по международным отношениям объяснил такое решение тем, Германия является союзником США, поэтому санкции не будут распространяться ни на немецких чиновников и депутатов из бундестага, поддерживающих «Северный поток — 2», ни на граждан страны.

Накануне глава комитета по экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью для газеты Junge Welt сравнил тактику США с методами, присущими мафии.

Когда США предложили ЕС свой сжиженный газ в качестве защиты от зависимости российского газа, немецкому бизнесу от американских политиков начали поступать письма с угрозами разорения, если Евросоюз эту «защиту» не примет, отметил Эрнст, добавив, что в ЕС обсуждают контрмеры.

Свою уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет достроен, в прошлом месяце выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Комментируя критику проекта со стороны США, дипломат подчеркнул, что решения касательно европейской энергетической политики и энергоснабжения принимаются в Европе.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти», — указал политик, добавив, что в США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику, поэтому ФРГ поступает так же.

Хайко Маас также отметил, что отношения с Россией в любом случае остаются напряженными после введения санкций, связанных с инцидентом с Алексеем Навальным. Блогера в конце августа в тяжелом состоянии транспортировали в немецкую клинику «Шарите», после чего канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в организме Навального обнаружили следы отравляющего вещества семейства «Новичок». 15 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и одного НИИ из России в связи с нарушением Конвенции о запрещении химического оружия по причине подозрения в намеренном отравлении оппозиционера.

Тем не менее ФРГ неоднократно высказывалась в пользу строительства газопровода. Как подчеркивала Ангела Меркель, связывать судьбу проекта с покушением на Навального нецелесообразно. Канцлер Германии заявляла, что «Северный поток — 2» должен быть достроен.

В сентябре за строительство газопровода также высказывались главы шести правительств восточных регионов Германии, оценивая завершение строительства как «разумное и правильное». Они также пояснили, что «Северный поток — 2» имеет большое значение не только для Германии, но и для многих других европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем. Проект «Северный поток — 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас газопровод завершен на 93,5%, остается недостроенным участок длиной 160 км.