Пандемия подвела: допрасходы бюджета вырастут на 3,5 триллиона

Столичному бюджету потребуется дополнительно 700 млрд руб. на покрытие расходов, связанных с пандемией. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Реклама

«Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета составят более 700 млрд рублей», - сказал Собянин.

При этом власти не урезали социальные программы и даже проиндексировали их, уточнил мэр. Например, заложен рост трат на здравоохранение на 12% (до 447 млрд руб.). В целом на 7% увеличиваются расходы столицы на оказание мер социальной поддержки москвичей.

На этой неделе власти Москвы внесли в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Доходная часть — 2,6 трлн рублей, расходы — 3,1 трлн руб., дефицит — 510 млрд.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщал, что для покрытия дефицита придется прибегнуть к заимствованиям при помощи выпуска облигаций в 2021 году. На сумму, как минимум, 396 млрд руб.

Затем сумма заимствований будет уменьшаться и составит 44 млрд руб. в 2023 году. Сейчас в обращении остается один выпуск облигаций города на сумму в 30 млрд руб. с погашением в 2022 году.

Подсчитано, что это самый большой объем заимствований в Москве за всю ее историю и первый за последние 7 лет.

Госдолг Москвы сейчас составляет 30 млрд руб. — это немногим более 1% от годового объема доходов бюджета. Считается, что скромный размер текущего долга не повредит устойчивости бюджета столицы. Заседание Мосгордумы, на котором планируется рассмотреть бюджет в первом чтении, пройдет 11 ноября.

Пандемия, нацпроекты и наводнения

Ранее, 7 ноября, стало известно, что правительство РФ одобрило проект поправок в бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Федеральные власти планируют нарастить расходы в размере 3,5 трлн руб. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

В 2021 году предлагается внести поправки на сумму 1,5 трлн руб., в 2022 году — на 929,4 млрд руб., в 2023-м — на 1 трлн руб., уточняется в сообщении Минфина со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, выступившего на заседании правительства.

Допрасходы понадобятся для того, чтобы учесть поручения президента РФ, замечания и предложения Государственной Думы, Счетной палаты, распорядителей средств федерального бюджета (министерств).

Два блока поправок к проекту бюджета касаются нацпроектов и планов по модернизации магистральной инфраструктуры, а также общенационального плана восстановления экономики, отмечается в сообщении на официальном сайте правительства.

Еще один блок связан, в частности, с финансовой поддержкой бюджетов российских регионов. В 2021 году дополнительно на эти цели планируется направить 100 млрд руб. (всего — 130,3 млрд руб.). Эти средства потребовались из-за ухудшения экономической ситуации и снижения доходов регионов.

Дополнительные расходы необходимы также на модернизацию первичного звена здравоохранения, на что зарезервировано по 90 млрд руб. ежегодно в 2021-2023 годах.

Кроме того, потребовался перерасчет средств по программе восстановления жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.

Поправки к проекту бюджета на трехлетку уже направлены в Госдуму и первое обсуждение проекта бюджета состоялось 15 октября. Как следовало из поправок, на 2021 год не закладывается второй жесткий локдаун для бизнеса. Об этом заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников. А председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал готовящийся бюджет нереалистичным, поскольку в нем не просчитаны последствия пандемии и не хватает стимулирующих мер.

Кудрину не понравилось, например, что в правительственном проекте бюджета предусмотрен рост налогов и сокращение расходов. В том числе на оборону.

Повышение налогов можно было бы оправдать пандемией, но стоит ли это делать, когда заранее известно, что тем самым будет подорвано доверие бизнеса к власти, возмущался Кудрин.

Хорошо, если больше, но все равно мало

Эксперты считают дополнительные расходы бюджета в ситуации надвигающейся второй волны пандемии неизбежными. У властей имеется три варианта решения проблемы дефицита.

«Действительно, из-за ущерба экономике от пандемии правительству РФ потребуется больше денег для антикризисных мер. Денег может потребоваться ещё больше, если власти будут вынуждены ввести новые ограничительные меры. Выходом может быть или увеличение дефицита бюджета в 2021 году с прогнозных 2,4% ВВП или дальнейший рост налогового бремени или распечатывание «кубышки» — средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)», — говорит главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Проблема в том, что распечатывание ФНБ может быть политически неприемлемо, правительство очень неохотно тратит резервы, поэтому скорее всего, будет увеличен дефицит бюджета, что не представляет опасности для его устойчивости, учитывая объем дополнительных расходов, считает Суверов.

«Третий вариант — повышение налогов — наименее желателен. Рост нагрузки на бизнес в период кризиса усугубляет экономический спад», — говорит эксперт.

Также вероятен вариант, при котором реализация нацпроектов будет растянута во времени до 2030 года, отмечают эксперты. «Сроки исполнения нацпроектов, и даже их целевые показатели, возможно, придется пересматривать. Поскольку пандемия нанесла ущерб не только федеральному и региональному бюджетам, включая столичный, но и снизила доходы корпораций и структурообразующих предприятий», — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он считает, что увеличение расходов на преодоление коронакризиса и на реализацию нацпроектов связано с тем, что вторую волну пандемии в бюджетных ориентировках на 2020-2022 годы попросту не рассматривали. При подготовке проекта бюджета на текущую трехлетку вирус еще не проявил себя.

«Коронавирус внес корректировки практически во все национальные проекты страны, а некоторые просто невозможно воплотить в условиях самоизоляции и масочного режима, уточняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«В каких-то нацпроектах правительство сократило финансирование (например, образование и оборона страны). Часть проектов (например, цифровая экономика и здравоохранение), нуждаются в полном объеме финансирования и даже в дополнительных вливаниях но в большинстве случаев придется увеличивать сроки их реализации», — считает Сигал.

По мнению эксперта, нацпроекты способны активизировать переход от состояния рецессии к восстановлению экономики.

«Но нынешние госрасходы трудно назвать достаточным для России. Пока ситуация выглядит так, что правительство выделит деньги, граждан бесплатно привьют от коронавируса, но значительная часть россиян на время кризиса останется без работы», — заключает Тузов из «Универ Капитала».