Выходной не нужен: в России стало меньше сторонников «четырехдневки»

Процент россиян, поддерживающих четырехдневную рабочую неделю, снизился по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует опрос портала Superjob.

Сейчас инициативу экс-премьера Дмитрия Медведева о сокращении числа рабочих дней до четырех поддерживают 40% респондентов — против 49% в 2019 году.

Против выступают 37% — против 31% годом ранее. При этом чем старше люди, тем меньше они желают иметь лишний выходной — 44% «за» в категории до 24 лет, 37% «за» среди респондентов старше 35 лет.

При этом люди с высокой зарплатой в наименьшей степени поддерживают сокращение рабочей недели — из-за опасений, что их доходы снизятся.

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По мнению социального психолога Александра Шахова, введение «четырехдневки» в России может стать проблемой из-за отношения жителей страны к работе и отдыху. Он заявил, что в «российском культурном коде» труд воспринимается негативно, а отдых ассоциируется с пассивным времяпрепровождением.

Без изменений в этом отношении переход на сокращенную рабочую неделю каких-либо результатов не принесет, считает эксперт.

Ранее большое внимание СМИ и общественности привлек возможный переход страны на четырехдневную рабочую неделю. Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

В ходе опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу на четырехдневную рабочую неделю, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос определенно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, в основном жители сел и городов с населением 100-500 тыс. человек, а также люди, живущие в городах с населением 500-950 тыс. человек.

В октябре Минтруд подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.

«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении ведомства. Отрицательным последствием такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Плюсы перехода на четырехдневку — это уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня зарплат, а также повышение эффективности труда. При этом у работника появляется больше времени, чтобы проводить его с семьей или заниматься своим хобби.

Российские граждане работают чуть ли не больше всех в мире — по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (что на шесть часов больше, чем в 2016 году — «Газета.Ru»).

Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Но по производительности труда Россия значительно отстает от многих развитых государств мира. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch страна по этому показателю спустилась с 32-го на 34-е место, уступив Чили и Польше.