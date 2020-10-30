Между Сингапуром и Румынией: молдаване выбирают президента

На должность президента Молдавии претендуют восемь кандидатов. Среди них имеются харизматичные персоны, выступающие с яркими экономическими обещаниями.

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Например, лидер «Нашей партии» и мэр второго по величине города в стране Бельцы Ренато Усатый обещает избирателям сделать из Молдавии «второй Сингапур».

Кандидаты на удаленке

Депутат парламента и кандидат в президенты Виолетта Иванова баллотируется от партии «Шор», это фамилия бизнесмена Илана Шора. Про него говорят, что он «авторитетный» бизнесмен. Был замешан в самом скандальном деле связанным с выводом из страны 1 млрд евро.

Шор бежал за границу, но сумел и партию создать и мэром города Оргеева стать. В этом городе его любят и Шор обещает возродить Молдавию по примеру Оргеева.

Председатель Партии национального единства Октавиан Цыку тоже замещает реального лидера — экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. Бывший румынский лидер хочет стать президентом Молдавии, но не смог получить молдавского гражданства и рулит своей предвыборной кампанией на удаленке. Его программа достижения народного счастья проста — присоединить Молдавию к Румынии.

Но реальных кандидатов только два — Игорь Додон и Майя Санду. Отличия в их предвыборных платформах немного: кроме одного и главного.

Против изоляции

Санду обещает создать много новых рабочих мест, снизить проблему безработицы.

«Чтобы решить эту проблему, нужно развивать бизнес, открывать доступ к дешевому финансированию, государство должно помогать предпринимателям и снижать налоги для семей с детьми», — заявляет Санду.

Особый пункт пункт ее программы касается повышения уровня жизни в молдавских селах, что актуально для стран с преимущественно сельским населением.

«Люди уезжают из сел, в которых нет минимальных условий для жизни. Чтобы остановить процесс деградации, мы планируем запустить национальный проект «Европейское село». На этот проект планируется ежегодное привлечение 2 млрд леев сверх расходов бюджета (1 лей равен сейчас 4,63 рубля).

Третий пункт ее избирательной платформы — рост доходов пожилых. Санду пообещала повысить минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума, составляющего сейчас 2 тысячи леев.

Последний пункт программы относится к «снятию изоляции Молдовы».

«Я обещаю вытащить Молдову из международной изоляции и сделать ее ближе к Европейскому союзу», — пообещала политик, возглавляющая Партию действия и солидарности.

Сделать Молдавию партнером Евросоюза с последующим вступлением в ЕС — гвоздь предвыборной платформы Санду. Она считает, что действующее руководство страны взяло обратный курс – на удаление Молдавии от Европы. В июле этого года обвинила Россию в потере 800 млн леев финансирования от Европейского союза, потому что президент Игорь Додон «выполнил приказ Москвы», связанный с компанией Moldovagaz.

«Были два условия, которые эта власть не хотела выполнять. Одним из них было разделение операторов системы транспортировки внутри Moldovagaz. ЕС хотел, чтобы мы были независимы от России в энергетическом плане, но Игорь Додон получил приказ от Москвы и не принял этот закон», — цитировали местные СМИ претензии Санду.

Якобы из-за этого отказа подогнать молдавскую систему газоснабжения под нормы европейского энергопакета ЕС не дал кредит в размере 800 млн леев. На эту претензию у президента Додона, принимающего участие в избирательной гонке во второй раз, имеется весомый аргумент. Он ведет переговоры с Россией о получении Молдавией кредита в €200 млн. Додон обещает направить эти средства в первую очередь на финансирование инфраструктурных объектов.

Как следует из его предвыборных планов, он планирует возродить внутри станы железнодорожное сообщение. И как и Санду, намерен вдохнуть жизнь в молдавские села и виноградники.

Партнерство с Россией — основа его программы. И Додон действительно немало преуспел в этом. При нем страна получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, главная роль в котором за Россией.

Статус страны-наблюдателя дает возможность пользоваться некоторыми преференциями. Додону удалось, например, реабилитировать молдавских гастарбайтеров, нарушивших российское миграционное законодательство. И вернуть на российские прилавки молдавские вина и овощные консервы.

Когда Додону необходимо решить очередную проблему или попросить кредит, он везет в Москву реабилитированную винодельческую продукцию. Еще в 2017-м на встрече в Кремле Додон сообщил Владимиру Путину, что приехал в Москву не с пустыми руками.

«Я сегодня привез вам подарок: у вас есть своя коллекция в «Крикова» еще с 2002/03 года, и я несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции вам привез», — сказал тогда Додон.

С тех пор российские инвестиции в экономику республики составляют как минимум $200 млн. Это большие деньги для Молдавии.

Предвыборные обещания Додона расплывчаты: «Бизнесу будут обеспечены государственные гарантии стабильности и защиты инвестиций. Молдова не вернется к практике захватов бизнесов и уголовного преследования предпринимателей, как это было до недавнего времени.»

Около 80% опрошенных жителей Молдавии заявили, что стране необходимо сближение с Россией. Об этом сообщало ранее РИА «Новости» со ссылкой на опрос института маркетинга и исследований IMAS. Однозначно против сближения государств высказались только 18% жителей страны. В местных СМИ приводятся соцопросы, из которых следует, что голоса за евроинтеграцию и за разворот на восток разделены примерно поровну.

В этих условиях предсказать исход голосования нереально. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Для России приоритетным кандидатом остается действующий глава Игорь Додон, который хорошо относится к нашей стране, поддерживает конструктивные отношения со странами СНГ и делает много шагов для укрепления партнерских, культурных и экономических отношений», — отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Если Додон лишится своего поста, Молдавия пойдет по пути масштабной евроинтеграции и экономические связи с Россией начнут разрушаться, считает эксперт. По его словам, более тесные связи с Европой были бы хороши для Молдавии до коронакризиса.

«А сейчас страны ЕС не готовы выделять средства ни на что, кроме поддержки населения и экономик собственных стран. Молдавии придется выходить из рецессии собственными силами», — говорит эксперт, добавляя, что конкретики в предвыборных программах довольно мало. «Есть лозунги, способные затронуть проблемы, однако экономику громкими словами не восстановишь», — заключает Сигал.

Судя по сюжету предвыборной гонки, в этих выборах неизбежен второй тур, считает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. «Молдавские избиратели не читают никаких предвыборных программ. Тут голосуют за персоналии, в силе ментальный подход к оценке кандидатов. И всем понятно, что Санду – за европейский выбор, но нельзя считать Додона однозначно пророссйским политиком. Хотя он, конечно, «за» экономическое партнерство с Россией. Но никто не отменял подписанный Молдавией договор об ассоциации с ЕС», — говорит Макаркин.

Не все так просто и с кандидатом Санду. «Если она станет президентом, это не значит, что Молдавия на правах младшего брата войдет в состав Румынии. Молдавской элите это не нужно и она этого не допустит», — заключает Макаркин.

Выборы состоятся 1 ноября.