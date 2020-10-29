Частные концессии в инфраструктуре: почему от них нельзя отказываться

«Кабмин хочет сместить акцент»

«За последние годы наш банк привлек порядка 850 млрд рублей в виде инвестиций для участия в частных концессиях, в том числе платные дороги, аэропорты и так далее Это достаточно успешный был опыт, и он в России развивался», — напомнил Костин.

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«Однако, сейчас правительство хочет несколько сместить акцент и заменить частные концессии на концессии государственных предприятий, выпускающих инфраструктурные облигации», — заявил глава ВТБ и привел в пример госкомпанию «Автодор».

«Это, с одной стороны, привлечет портфельных инвесторов, возможно, которые заинтересованы в такого рода облигациях, но, я думаю, лишит нас другой части инвесторов, которые предпочитают вкладывать напрямую в концессии, а у нас такие есть. Например, в Пулковском аэропорту — арабские инвесторы и китайские, и в платных дорогах — европейцы», — отметил Костин.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул что «главная-то наша цель – привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных частных инвестиций.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить их не безубыточное, а привлекательное участие в нашей экономике», — заметил глава государства.

Путин пояснил свою мысль: «Когда мы говорим об инфраструктурных облигациях крупных наших компаний, имея в виду положительный опыт, ну, скажем, той же самой компании РЖД, которая выпустила так называемые бессрочные вечные облигации, люди с удовольствием вкладывают в эти инструменты свои деньги и правильно делают, потому что это гарантировано государством».

Путин подтвердил важность частных инвестиций в инфраструктуре

«Это крупнейшая компания, без эффективной работы которой невозможно себе представить, во всяком случае, в нашей стране эффективную жизнеспособную деятельность всей экономики, это правильно, но

это совсем не исключает необходимости привлечения частных инвестиций, в том числе и в инфраструктуру.

»РФПИ работает активно, допустим, с нашими инвесторами из арабского мира. Я уже говорил об этом и могу еще раз повторить: уровень доверия к деятельности РФПИ, в том числе, и по этому направлению инвестиционной деятельности, достаточно высокое», — отметил президент. — Некоторые приняли решение автоматически вкладывать деньги, свои деньги, в наши проекты, в которые вкладывает деньги РФПИ до 10%. Сразу, автоматом, поэтому ничего здесь не отменяется, наоборот, мы всячески будем стремиться к тому, чтобы сохранить интерес к такой работе».

«Если вы видите, что здесь есть какие-то вещи, которые требуют дополнительной настройки, скажите мне, пожалуйста, мы с коллегами это обязательно обсудим», — пообещал Путин и призвал включиться в дискуссию Андрея Белоусова.

Белоусов пообещал наращивать ГЧП

Первый вице-премьер заверил аудиторию, что интенсивность взаимодействия государства и частного бизнеса, а также поддержки частных инвесторов, правительство намерено только наращивать.

«Никакие ограничения на уже существующие инструменты и институт не планируются. Более того, мы развиваем сейчас достаточно широкий спектр новых инструментов, в которых роль банков будет ключевая, потому что они будут эти новые инструменты выкупать», — отметил Белоусов.

«Что же касается вложений в инфраструктуру, то я могу сказать, тут цифры говорят сами за себя, — продолжил первый зампредседателя правительства. — У нас комплексный план, о котором говорилось, там кроме называемых проектов у нас «Севморпуть» присутствует и ряд других проектов, там всего 9 проектов. Если в этом году мы тратим на него 365 млрд рублей из источников государственных денег и денег прежде всего государственных компаний, то в 2022 году эта цифра вырастает до 562 млрд рублей, а к 2023-м году это уже почти 600 млрд рублей. А всего с 2019-го года — это почти 3 трлн рублей»

«Это огромные деньги, такие деньги в инфраструктуру у нас до сих пор не вкладывались, — констатировал Белоусов. — И это кроме автомобильных дорог, которые мы сейчас выносим в отдельное делопроизводство».