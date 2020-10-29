Рубль лихорадит: почему снова обвалилась российская валюта

Курс доллара в четверг, 29 октября, на открытии торгов Мосбиржи сначала опустился на полпроцента до 78,78 рубля. Евро также ослаб и снизился к рублю на 0,44%, до 92,61 рубля.

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Но вскоре случился рекордный разворот. Доллар укреплялся весь день, без особых проблем перевалил за отметку 79,50 руб. и к 17.00 подошел к 79,60.

Евро также к концу рабочего дня достигал отметки 93,83 рубля.

Официальный курс доллара от ЦБ на завтра, 30 октября, выглядит скромнее, но также фиксирует очевидный обвал национальной валюты — 78,87 руб (+1 руб. 31,79 коп.).

Курс евро — 92,6 руб. (+1 руб. 33,79 коп.)

Нацвалюта находится под давлением второй день подряд. 28 октября накануне закрытия Мосбиржи курс доллара вырос на 1,77 руб. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 79,08 руб. Как тогда отмечали эксперты, рубль ненадолго стал слабейшей валютой сегмента EM (развивающиеся рынки), обогнав по падению турецкую лиру.

Курс евро 28 октября поднялся на 1,61 руб., превысив отметку в 93 руб. впервые с конца сентября.

Вялое восстановление экономики

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», называют несколько причин, негативно повлиявших на очередное ослабление рубля. Одна из них — вялое восстановление российской экономики. На это указывает главный аналитик «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Кроме того многие инвесторы сейчас переводят полученные дивиденды в валюту, а ЦБ в этой обстановке, скорее всего, не вмешивается, заявив, что пока нет угроз финансовой стабильности», — говорит Суверов.

По словам эксперта, российские инвесторы ждали сигналов от властей во время проходившего в четверг форума ВТБ Капитала «Россия зовет!». Возможно, отчасти настроение инвесторов улучшилось после заявления президента Владимира Путина, пообещавшего не объявлять нового общероссийского локдауна.

Но, например, выступление главы Минэкономразвития относительно перспектив для бизнеса не отличалось конкретикой, отмечают эксперты. Министр Максим Решетников лишь сказал, что можно достичь роста ВВП в 3% за счет синергии государственных и частных инвестиций.

«Компании с госучастием будут находиться под плотным контролем правительства, но частный капитал — вперед!» — призвал министр.

Слишком много дешевой нефти

Второй по значимости негативный фактор, сыгравший против рубля – дешевеющая нефть, отмечают эксперты, а также ее растущие запасы из-за снижения деловой активности.

«Готовность ОПЕК не увеличивать вопреки предыдущим планам добычу в январе 2021 года и поддерживать ее на текущем уровне уменьшает потенциал снижения нефтяных котировок, но никак не создают условия для их роста», — считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, в условиях ожидаемого замедления деловой активности и связанного с этим сокращения потребления энергоносителей имеющийся сейчас дефицит поставок нефти (в 1 млн барр/сутки) может сойти на нет.

«В дальнейшем может возникнуть даже риск перенасыщения нефтяного рынка с ростом запасов, что было характерно для марта-апреля», — сказал ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась в четверг на 0,43% — до $39,47 за баррель, отмечает эксперт. WTI дешевеет на 0,34% — до $37,59 за баррель.

Рост запасов нефти в США составил +4,3 млн баррелей, увеличение добычи — до 11,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, инвесторы опасаются возвращения на рынок Ливии и Ирана, а также возможного увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в начале 2021 года.

Директор по инвестициям lockoinvest Дмитрий Полевой предлагает не драматизировать ситуацию со стоимостью нефти. Он считает, что балом правят эмоции. Если же взять их под контроль, то рубль выглядит перепроданным.

«А снижение цены на нефть будет компенсировано продажами валюты по бюджетному правилу. При дальнейшем росте волатильности скорректировать свои продажи валюты может и ЦБ из соображений достижения финансовой стабильности», — говорит Полевой.

Меркель и Макрон напугали инвесторов

О новых частичных локдаунах объявили Германия и Франция, ряд других европейских стран, что сильно напугало инвесторов. Сценарии локдаунов в крупнейших странах Европы стали реальностью, учитывая решение Германии и Франции закрыть на месяц рестораны, бары, развлекательные и другие публичные заведения и ограничить поездки, сообщил Полевой из lockoinvest.

«До вчерашнего дня еще можно было надеяться, что этого негативного сценария удастся избежать. Но теперь все идет по более негативному сценарию. Хотя и с оговорками, что остальной бизнес продолжает работать и о полных локдаунах речи не идет», — отметил Полевой.

Эксперт считает, что решение о карантине далось канцлеру ФРГ Ангеле Меркель непросто, учитывая возражения со стороны отдельных земель из-за экономических соображений.

«Взамен пришлось пообещать дополнительную поддержку бизнесу на 10 млрд евро. Президент Франции Макрон также допустил смягчение ограничений через две недели, если ситуация начнет улучшаться», — отмечает эксперт.

Вся надежда на Трампа

Нервозность на глобальных рынках будет преобладать как минимум до среды (4 ноября), когда появятся первые результаты выборов президента США, считает эксперт Высшей школы управления финансами Коган.

«Переизбрание Дональда Трампа, во что сейчас верят меньшинство специалистов, вызовет вздох облегчения для рубля, поскольку в текущих котировках заложен сценарий победы его оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена», — считает Коган.

А проигрыш Трампа при нормализации обстановки на внешних рынках и возвращения дискуссии о принятии нового пакета стимулов в США в предметное русло может остановить ослабление рубля. Санкционные страшилки, связанные с Байденом, если и будут реализованы, то далеко не сразу, считает эксперт.

«Абсолютно негативным сценарием станет отсутствие явного победителя и дальнейший подсчет голосов, который в этом году будет усугублен пандемией COVID-19. Для рынков это возведет текущую неопределенность в большую степень и подбросит новое топливо в бегство от риска, от рубля», — заключает Коган.

Неясна судьба новых антикризисных мер в США, сроки их принятия откладываются, соответственно на рынках не добавится свободной ликвидности, а у населения — свободных денег, добавляет Суверов из «Арикапитал». Кроме того, Байден назвал Россию главной угрозой Америке, что чревато новыми санкциями и ослаблением рубля.

Прогнозы лучше не читать на ночь

Прогнозы экспертов относительно курса рубля до конца года сильно разнятся. По мнению Кочеткова из компании «Открытие Брокер», как только станет чуть больше определенности с пандемией, с выборами в США и прочими стимулами от ведущих центробанков мира, так сразу можно будет говорить об устойчивом укреплении рубля и других валют развивающихся стран.

«В целом, до конца года мы ждем более крепкий рубль, а в 2021 году российская валюта способна усилиться. Активное количественное смягчение в США в огромных масштабах просто так не пройдет для доллара. Рынок неизбежно переоценит его стоимость, а также активы, которые номинированы в американской валюте», — говорит Кочетков.

«Колебания в паре доллар-рубль будут происходить в коридоре 77-80. Думаю, что к концу года доллар вернется в комфортную зону 73-75», — говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Нельзя исключить, что правительство может попросить экспортеров продать валюту на внутреннем рынке, что укрепит рубль, такая практика недавно применялась, прогнозирует Суверов. Тем не менее, весьма вероятно, что мы увидим курс рубля к доллару на уровне 80 руб. к концу года, добавляет эксперт.

Между тем компания Apple установила для россиян курс 100 рублей за условный доллар, сообщает CNews. Покупки в AppStore подорожают для россиян на 20% в связи с «колебаниями курса валют и ростом налогов», объявила компания. Apple устанавливает цены на приложения не в долларах, а условных единицах — tier. В новом прайс-листе внутренний курс tier повышается с 75 до 99 рублей.