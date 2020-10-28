На пути к углеродной нейтральности

Заседание комитета открыл его председатель Андрей Мельниченко.

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Выступивший за ним министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул важность использования энергоэффективных, энергосберегающих технологий и отметил, что простые решения, не требующие значительных инвестиций, заканчиваются, и надо переходить к следующим, более сложным.

«Политика снижения углеродоёмкости – это политика и государства, и бизнеса. Важно помогать компаниям с точки зрения «зеленых» вопросов и климатических проектов. Большую роль в снижении выбросов играет способность российских лесов, это крайне важный фактор.

Реализация их потенциала позволит нам снизить выбросы еще примерно на 30-50%.

Суммарная реализация потенциала в области энергоэффективности и поглощения парниковых газов и правильной оценки способности лесов в принципе может дать нам возможность поставить на повестку дня вопрос об углеродной нейтральности нашей экономики», — уверен глава Минэка.

Главным продвигаемым проектом в рамках направлений деятельности комитета РСПП участники заседания назвали законопроект о выбросах парниковых газов — законопроект находится на рассмотрении в государственном правовом управлении. По мнению участников обсуждения, закон отвечает общероссийским приоритетам по обеспечению устойчивого развития страны.

Ещё одним приоритетным направлением на заседании было названо совместное движение власти и бизнеса по вопросам внешней повестки, в том числе учитывая тему углеродного налога, который продвигает Евросоюз.

«Мы по-прежнему не имеем четкого понимания, какой механизм будет положен Европой в основу этой инициативы и насколько он будет соответствовать нормам ВТО. Внешняя среда преследует свои цели, и они не всегда совпадают с интересами развития нашей страны», — сказал Максим Решетников.

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, в свою очередь, заявил, что действующая нормативная база отстаёт от современных вызовов.

«Частные инициативы бизнеса (в частности, этот новый комитет РСПП) берут в свои руки определенные полномочия правительства, потому что правительство не успевает и не может создать инструментарий, с которым может работать бизнес», - подчеркнул Эдельгериев и призвал ускорить работу по развёртыванию системы мониторинга эмиссий и поглощений парниковых газов.

Необходимость указанного законопроекта не вызвала сомнений и у членов комитета РСПП, присутствовавших на заседании.

«Важно принять законопроект в возможно короткий срок, поддержать сбалансированный подход к регулированию выбросов парниковых газов и обратить внимание компаний на важность участия заинтересованных сторон в подготовке переговорной позиции и участия в международных переговорах по вопросам климата», — отметил Андрей Мельниченко.

В завершение своего первого заседания комитет утвердил план работ на 2020-2021 годы и согласовал персональный состав членов комитета.

В него вошли представители более 30 российских компаний, среди них – член Совета директоров «ЛУКойла» Леонид Федун, генеральный директор «ЕвроХима» Владимир Рашевский и председатель Совета директоров компании Игорь Нечаев, заместитель генерального директора компании СУЭК Сергей Твердохлеб, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров и директор департамента по экологии «Новолипецкого металлургического комбината» Никита Воробьёв.