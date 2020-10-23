Нерадужные перспективы: мешает ли геям их ориентация при устройстве на работу

На прошлой неделе папа Римский Франциск высказался в защиту однополых союзов. По его словам, представителей сексуальных меньшинств необходимо защитить юридически.

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«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — такую речь Франциск произнес в новом документальном фильме «Франческо», премьера которого состоялась на Римском кинофестивале 21 октября.

Результаты ежегодного опроса правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть» показали, что в 2019 году в нашей стране с дискриминацией, нарушением прав или насилием столкнулись 64,4% опрошенных представителей сообщества.

Трудности на работе

В числе основных проблем — психологическое насилие (о нем заявили 56%), незаконное использование персональных данных (16%) и дискриминация по месту работы или учебы (13%), следует из данных «Российской ЛГБТ-сети». С увольнением столкнулись 0,31%, еще 0,85% были вынуждены уволиться, 1% опрошенных было отказано в трудоустройстве и 10,5% вынуждены были предоставить неполную информацию о себе при приеме на работу. Чаще всего с увольнениями и прочими видами дискриминации сталкивались гомосексуальные люди.

37% российских предпринимателей не готовы взять на работу представителя ЛГБТ-сообщества. Они заявили, что это может стать решающим фактором при найме,

такие данные приводятся в совместном исследовании издания Inc. и агентства Omnibus, в котором принял участие 321 представитель малого и среднего бизнеса из 32 регионов России. В рамках проведенного опроса 51% бизнесменов заявил о готовности принять представителей ЛГБТ на работу, 8% ответили, что все зависит от должности, а 4% затруднились прокомментировать проблему. Исходя из того, что 97% опрошенных предпринимателей заявили, что в их компании нет представителей ЛГБТ, следует что подобную информацию люди раскрывать не рискуют.

«Для многих из нас закрытость — это по-прежнему вопрос безопасности. Тем не менее, принимающие коллективы и поддерживающие коллеги существуют, и мы верим, что их будет становиться все больше», — подчеркивает русскоязычное медиа об ЛГБТ-культуре «Открытые» в статье «Как сделать каминг-аут на работе».

Лишь 1% опрошенных Inc. и Omnibus предпринимателей знают, что в компании есть представители ЛГБТ.

Как рассказал «Газете.Ru» основатель движения «Московский гей-прайд» Николай Алексеев, ситуация с трудоустройством в России зависит от множества факторов — от того, в какую компанию устраивается человек, на какую должность, в чем заключается суть работы, как выглядит кандидат, можно ли по нему сделать вывод, какой он ориентации.

«Если работодатель заинтересован в квалифицированной рабочей силе, он заинтересован не в том, какой ориентации будет сотрудник, а в том, кто будет приносить компании больше прибыли»,

— говорит Алексеев. Он отметил, что в последние годы действительно были случаи, что людей не брали на работу по причине нетрадиционной ориентации, но их известно не так много, потому что большинство людей не хотят об этом рассказывать.

«Сейчас проще об этом забыть и найти другую работу. Если бы они (меньшинства — «Газета.Ru») точно знали, что суд их защитит, о таких случаях нам было бы известно больше. Сейчас случаев мало для того, чтобы очертить границы этой проблемы, но это не говорит о том, что она не существует. Конфликт замалчивается по разным объективным причинам», — объясняет ЛГБТ-активист.

Неформальные отказы

Опрошенные «Газетой.Ru» рекрутинговые сервисы отметили, что формально такая причина как сексуальная ориентация не может быть причиной для отказа при найме. В объявлениях о вакансиях законодательно запрещено прописывать дискриминационные условия, то есть, прямые или косвенные ограничение прав либо предоставление преимуществ в зависимости от любых качеств, не связанных с деловыми характеристиками работника, отметили в hh.ru.

«Если практика отказов кандидатам из-за их сексуальной ориентации и существует, то неформальная. Согласно нашим опросам, существует зависимость: чем крупнее компания, тем реже она обращает внимание на такие особенности, не относящиеся к деловым качествам соискателей, как знак зодиака, ориентация, вероисповедание и прочее»,

— объяснили в пресс-службе сервиса.



Личная жизнь работника не должна быть объектом внимания работодателя, если она не мешает выполнению его служебных обязанностей, подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она также указывает, что любое проявление дискриминации, в том числе, вопросы и о сексуальной ориентации, законодательно запрещены.

«К сожалению, в некоторых компаниях несоответствие семейного положения ожиданиям работодателя может стать причиной отказа в трудоустройстве, повышении или переводе сотрудника на другую должность. Однако с точки зрения Трудового кодекса, работодатель не может отказывать кандидату по причинам, не связанным с деловыми качествами. Это считается дискриминацией в сфере труда», — говорит Юлия Санина.

Соискателю, который столкнулся с подобного рода вопросами, она советует подумать, готов ли он работать в этой компании. Практика показывает, при выборе места работы помимо заработной платы стоит обращать внимание на корпоративную культуру. Если она не совпадает со взглядами сотрудника, скорее всего, он не задержится там надолго или не будет до конца удовлетворен работой, предупреждает эксперт.

Руководитель Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова приводит данные исследования, согласно которому, работодатели обращают внимание на личную жизнь кандидатов примерно в трети случаев. Так, на решение о приеме на работу семейное положение влияет в 41% случаев, если соискатель — женщина, и в 29% случаев, если на работу берут мужчину. В каждой пятой компании замужние женщины с детьми пользуются приоритетом перед другими соискательницами, а женщины, не состоящие в браке и не имеющие детей, — в каждой 11 компании.

ЛГБТ и «утечка мозгов»

В докладе «Путинский исход: новая утечка мозгов», который в 2019 году подготовила исследовательская организация «Атлантический Совет», говорится, что все больше россиян, в частности, представителей ЛГБТ-сообщества прибегают к политическому убежищу в США.

«Все больше россиян прибегают к политическому убежищу. Многие из них действительно являются беженцами, испытавшими гонения», — отмечается в представленном в начале прошлого года в Вашингтоне докладе. При этом, оказывающая помощь мигрантам общественная организация Комитет «Гражданское содействие» подчеркивает, что оценить данные по иммиграции представителей ЛГБТ и назвать вынудившие их уехать причины сложно.

«Официальная статистика по ЛГБТ-беженцам ведется очень редко и далеко не всегда отражает реальность, так как представители ЛГБТ-сообщества часто обращаются за убежищем на других основаниях», — говорится в памятке «ЛГБИ-беженцы в России и мире». Представители сообщества из России чаще всего ищут убежища в Германии, Франции, Испании и странах Северной Европы, по данным организации. Сексуальная ориентация может стать основанием для предоставления убежища, такое решение вынес суд ЕС в 2013 году.

Россия придерживается противоположенного Западу курса в том, что касается однополых отношений. В июле 2013 года в стране вступил в силу закон об ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», более известного как запрет «пропаганды гомосексуализма». Также в принятых летом 2020 года поправках к Конституции закреплен пункт о «защите института брака как союза

мужчины и женщины». В феврале этого года Владимир Путин заявил, что пока он занимает должность президента, в России однополые союзы узаконены не будут.

«Что касается «родителя №1 и родителя №2» — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — комментировал Путин упомянутую поправку на встрече с рабочей группой. Его слова приводит «Интерфакс».

Однополые пары совершали попытки официально создать семью в России: к примеру, в начале 2018 года два россиянина получили в МФЦ штамп, подтверждающий их зарегистрированный в Копенгагене брак. После придания истории огласке, оба паспорта были признаны недействительными, а сами граждане покинули Россию. Также сейчас продолжается возбужденное Следственным комитетом РФ уголовное дело против геев, которые заводили детей при помощи услуг суррогатных матерей. Фигурантам вменяется статья о торговле детьми. Как писал РБК за них уже вступилась замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая направила письмо генеральному прокурору Игорю Краснову из-за планов арестовать одиноких отцов и отбирать у них детей.