Каждому по труду: медикам продлят выплаты за борьбу с коронавирусом

Новая схема, по мнению чиновников, позволит избежать проблем, на которые медики жаловались при начислении прошлых выплат — их суммы менялись не только от больницы к больнице, но и от региона к региону. Кроме того, выплаты не получал ряд сотрудников медорганизаций.

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Впредь выплаты будет осуществлять один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС — под совместным руководством двух ведомств, пишет «Коммерсантъ». Отличие в том, что раньше деньги из федерального бюджета шли в ФФОМС, а уже оттуда распределялись по регионам.

«Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов», — сказал изданию источник в правительстве.

Соответствующие средства уже заложены в бюджет следующего года. По данным «Коммерсантъ», об этом на встрече с «Единой Россией» заявил глава Минфина Антон Силуанов. Напомним, что «коронавирусные» доплаты положены докторам, младшему и среднему медперсоналу, водителям скорой помощи и еще некоторым работникам здравоохранения.

Однако, по всей видимости, доплаты будут начисляться не по факту работы с больными коронавирусом, а в соответствии с затраченным на лечение таких пациентов временем.

В прошлом такая схема подвергалась критике со стороны врачей. Поэтому, по словам главы Минфина, чтобы впредь таких проблем не возникало, нужно научиться точно определять время, которое врачи провели в опасной зоне.

Важно отметить, что если новая практика выплаты дополнительных средств врачам за работу с коронавирусными больными окажется успешной, на повестку может вернуться вопрос о введении федеральных доплат медикам для повышения их зарплат по стране в целом. Но в целом говорить об этом пока рано — для начала нужно, чтобы механизм почасового расчета дополнительных выплат врачам полностью заработал. Но до того, как он будет проверен на практике, исключать ошибки в расчетах нельзя, пишет газета.

Доходы продолжают падать

Различные выплаты, введенные руководством страны в экстренном порядке, остаются одной из важных мер, позволяющих смягчить общее падение доходов населения.

Во втором квартале этого года жители страны столкнулись с рекордным с 1999 года сокращением реальных доходов. По данным Росстата, за упомянутый период этот показатель рухнул сразу на 8%.

Стоит отметить, что оценка ведомства расходится с прогнозами некоторых экспертов. В частности, аналитики института «Центр развития» НИУ ВШЭ ранее подсчитали, что в годовом выражении во втором квартале реальные денежные доходы россиян упадут на 18%, а в госкорпорации ВЭБ.РФ предположили, что этот показатель снизится на 17,5%.

При этом выход из карантинных ограничений этим летом позволил лишь немного затормозить падение этого показателя — в третьем квартале реальные доходы россиян все равно продолжили снижаться. По данным Росстата, за этот период они сократились на 4,8%.

Чтобы поддержать самые бедные слои населения страны, правительство сохранило некоторые выплаты на октябрь. В частности, в начале месяца премьер Михаил Мишустин одобрил их продление для семей с низкими доходами, в которых живут дети от 3 до 7 лет. Размер такого пособия привязан к региональному детскому прожиточному минимуму и составляет половину от этой суммы.

Кроме того, как сообщает «360», с 1 октября родители, которые еще не подавали заявление, могут претендовать на выплату пособия в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Но если раньше эти выплаты начислялись автоматически, то теперь семьям нужно снова подавать соответствующие заявления – сделать это можно через портал госуслуг, в МФЦ или напрямую через ПФР.

Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты для семей, в которых родился третий ребенок – они производятся, пока ребенку не исполнится три года. Под эту меру попадают и все последующие родившиеся в семье дети.