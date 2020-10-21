Оливье без колбасы: россияне снизят расходы на Новый год

Финансовые трудности 2020 года и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в новогодний бюджет россиян. Прошлогоднее исследование банка «Открытие» показало, что 34% опрошенных истратили на новогодний стол до 5 тыс. рублей, 30% — от 5 до 10 тыс., 13% — от 10 до 15 тыс. рублей. 5% опрошенных потратили 15-20 тыс. рублей и столько же — более чем 20 тыс. В этом году бюджет не изменится только у 47% опрошенных, показали результаты актуального опроса (есть у «Газеты.Ru»).

А около четверти (24%) граждан признались, что и вовсе вынуждены будут сэкономить на праздничном ужине.

Больше всего граждан готовых сэкономить на новогодних закусках проживает в Южном федеральном округе (30%), меньше всего — в Северо-Западном округе (17%). Лишь 8% респондентов выразили готовность увеличить бюджет новогоднего стола по сравнению со встречей 2020 года.

Реклама

«Коронавирус изменил также отношение к участию в новогодних вечеринках. Только 13% россиян готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов», — говорится в исследовании «Открытия».

На праздниках небольшими группами готовы развлекаться 15% опрошенных, 11% собрались отметить новогодние корпоративы в кругу коллег. В то же время 21% россиян всерьез опасается заразиться на подобных мероприятиях коронавирусом и не собираются их посещать. Еще треть респондентов пока не решили, будут ли они участвовать в массовых новогодних торжествах.

Снижение потребления уже фиксируется. По данным исследования СберИндекс, уже на прошлой неделе (с 12 по 18 октября) потребительские расходы граждан вновь показали ощутимое снижение — на 2,8% в сравнении с алогичным периодом 2019 года.

Покупатели стали расходовать больше денег на выросшие в цене продукты и лекарства, и меньше интересоваться сервисами и услугами, отмечают эксперты.

Аналогичная картина наблюдалась в апреле-мае, когда в России действовали жесткие ограничения.

Сервис для путешествий OneTwoTrip зафиксировал значительное падение цен на внутренние авиарейсы на новогодние праздники. Средний чек за авиабилет в одну сторону в период с 20 декабря по 10 января стоит на 23% дешевле, чем в прошлом году: 5,8 тыс. рублей против 7,6 тыс. рублей.

«Первое место среди самых популярных новогодних направлений 2020 года занимает Москва. Этой зимой слетать в столицу можно за 6,3 тыс. рублей, что на 14% ниже, чем год назад. На втором месте Сочи, билеты туда подешевели на 6% и стоят от 5,8 тыс. рублей. В Санкт-Петербург, находящийся на третьей строке, на новогодние каникулы можно отправиться за 5,7 тыс. рублей, что на 20% дешевле 2019 года», — по данных сервиса.

Как показал опрос банка «Открытие», 78% россиян планируют провести Новый год в кругу семьи, 21% — в гостях у друзей или родственников. Всего лишь 5% готовы отправить в новогоднее путешествие по России, а еще 2% намерены вылететь за границу.

Данные по продажам авиабилетов на праздничные даты показывают, что желающих отдыхать вне дома в этом году не так много — сейчас число ранних бронирований (когда в октябре покупают билеты на НГ) в четыре раза меньше, чем в 2019 году, если сравнивать месяц к месяцу, сообщил «Газете.Ru» директор по внешним коммуникациям компании Aviasales Янис Дзенис. В то же время собеседник издания добавил, что из этого нельзя сделать однозначный вывод, что в четыре раза меньше россиян планирует куда-то уехать на праздники.

«Дело в том, что из-за высокой неопределенности снизилась глубина бронирований. Сейчас люди покупают билеты за 4-5 дней до вылета и вполне может быть, что в середине декабря мы увидим традиционный бум продаж на новогодние даты.

У такого исхода ненулевая вероятность, потому что за период июнь-сентябрь 2020 через Aviasales было забронировано на 7,4% больше билетов, чем в за аналогичный период прошлого года.

Людям всё-равно нужен отпуск, хочется повидать близких, причин много», — полагает Дзенис.

Схожего мнения придерживаются и представители сервиса Tutu.ru: может оказаться так, что спрос будет выше — как летом, когда люди после вынужденной изоляции отравились путешествовать по России.

«Сейчас все зависит от множества факторов, основной из которых — как будет складываться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, какие ограничения будут вводиться в разных регионах, будут ли какие-то особые требования к въезжающим из других регионов и так далее», — рассказал представитель Tutu.ru.

Он подчеркнул, что среди купивших авиабилеты по России на период с 25 декабря по 10 января, 37% сделали это в сентябре, 53% — в октябре. В компании также считают, многие могут отложить планирование на последний момент из-за эпидемиологической неопределенности.

Ситуацию на рынке туриндустрии поможет улучшить недавно продленная программа правительства по выплате кэшбэка (до 20%) за приобретение внутренних российских турпутевок, полагает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, сейчас спрос на туры вырос в зависимости от направления от трети до половины в сравнении с неделями, когда госсубсидия не работала. В тоже время Ромашкин подчеркивает, что

пока все продажи туров приходятся на ближайший месяц, а туры на Новый Год продаются «чрезвычайно плохо» из-за неясности намерений властей относительно очередного карантина.

Эффект отложенного туристического спроса россияне реализовали летом и частично в начале осени из-за хорошей погоды, но сейчас он уже полностью исчерпан, констатирует руководитель турфирмы «Клуб путешествий Орфей» Михаил Романов.

«Очень грустно, что две новости — возобновление выплаты кэшбэка и увеличение заболеваемости COVID-19 — задали разнонаправленное движение: с одной стороны турист хочет сэкономить 20% на покупке путевки, а с другой стороны непонятно, что будет дальше. К сожалению, для турбизнеса — это очень плачевная картина», — подытожил Романов.