«Гонят контрабанду»: как будут наказывать «черных лесорубов»

Правительство определилось, как необходимо бороться с бесконтрольной вырубкой леса и простимулировать глубокую переработку древесины. План мероприятий представлен по итогам межведомственного совещания в среду 14 октября вице-премьером Викторией Абрамченко.

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«Серые» компании приобретают круглый лес за полученные от торговли на вещевых или продовольственных рынках наличные средства, легализуют кругляк на примитивных лесопилках, расположенных на железнодорожных тупиках, производят грубо обработанные сырые пиломатериал и отгружают их на экспорт по железной дороге, обрисовала проблему вице-премьер.

По ее словам, «серые» компании не занимаются восстановлением лесных угодий, не соблюдают экологических норм, их деятельность провоцирует лесные пожары.

Кроме того, их активность «сбивает цены» на продукцию лесной промышленности на экспортных рынках, отметила Абрамченко.

Причина подобного рода нарушений — никто не сопоставляет объем заготовленной древесины и право на его заготовку на конкретной делянке. «Продать можно любой объем, не подтверждая легальность его происхождения», — отмечает Абрамченко.

ФСБ заглянет на склад

Кроме того, правительственный чиновник пришла к неожиданному выводу о том, что «у государства фактически нет надзорных функций» — они были переданы на региональный уровень. Региональные чиновники имеют право распоряжаться лесными участками, заключать сделки с древесиной, вести лесной реестр, осуществлять надзор и охрану лесов.

Налицо конфликт интересов: регионы наделены правом распоряжаться лесными богатствами и надзирать за их сохранностью.

Решить проблему предлагается с помощью создания электронного госреестра лесов и оцифровки всей цепочки движения древесины — от делянки в лесу до склада. «Мы учли предложения коллег из ФСБ о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видео фиксации движения транспортных средств», — добавила Абрамченко.

Каждый этап движения древесины, считает чиновник, должен быть учтен, и если хотя бы один этап ее происхождения не подтвержден, то сделка блокируется.

Весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок, также должен фиксироваться в электронной системе «с обязательной реализацией через биржу». Сейчас только 17 регионов продают лес через биржу. А под видом «санитарной вырубки» на экспорт уходят целые составы с почти необработанными бревнами.

Сделать электронный учет древесины в принципе реально, считает Павел Мясоедов, директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв». Но как решить проблему достоверности сведений, которые будут вводиться в ЛесЕГАИС, все-таки не очень понятно. Особенно это касается труднодоступных мест Сибири и Алтайского края.

За последние пять лет правительство в третий раз пытается навести порядок в отрасли. Две предыдущие попытки исключить участие «черных лесорубов» из оборота древесины не увенчались успехом. Еще в августе 2018 года Алексей Гордеев, который тогда занимал должность вице-премьера, поручил представителям отрасли выдвинуть предложения по противодействию незаконной вырубке. Уже тогда было установлено, что даже официальная ведомственная статистика о незаконной деятельности «черных лесорубов» разнится от 0,8% до 40% от общего объема древесины.

«Ржавчина разъела всех»

Когда вопрос поднимался в прошлый раз, после отчета занимавшего должность главы Рослесхоза Ивана Валентика спикер Совфеда Валентина Матвиенко в жесткой форме потребовала разобраться с недостоверной отчетностью и коррупцией в лесном хозяйстве.

«Эта сфера такой коррупциогенной и криминализованной стала, что эта ржавчина уже разъела всех», — негодовала Матвиенко. Сенатор потребовала решительных действий и даже «поставила на счетчик» чиновников, ответственных за решение этой проблемы. «Давайте мы дадим вам шесть месяцев, чтобы вы разобрались, у Валентика уже счетчик пошел, ему меньше осталось», — резюмировала Матвиенко. Главу Рослесхоза в итоге заменили, но проблема осталась.

Медведь по-прежнему хозяин тайги

Прежний премьер Дмитрий Медведев на встрече с членами Совфеда 12 февраля прошлого года предлагал ставить электронное клеймо на каждое бревно, чтобы отслеживать маршрут вывоза леса. «Тогда мы будем понимать, кто чего и куда возит», — сказал он.

Уже в этом году премьер Михаил Мишустин назвал непроработанной принятую правительством Медведева в 2018 году стратегию развития лесной отрасли (она рассчитана до 2035 года). По оценке Мишустина, эта стратегия — не тот документ, который поможет «вернуть отрасль в легальное поле».

Мишустин откровенно высмеял алгоритмы работы системы так называемой лесной ЕГАИС — единой государственной автоматизированной информсистемы. «Если туда данные не вводятся, она ничего не учитывает», — сказал Мишустин, добавив, что эту лесную ЕГАИС не удается внедрить с 2016 года.

Он предложил создать из ЕГАИС такую цифровую платформу, которая бы позволяла не только вводить туда данные о вырубках, но также фиксировать и контролировать все сделки с каждым бревном и лесоматериалом.

Наконец, проблема незаконной вырубки была поднята на уровень президента — 30 сентября Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам декриминализации лесной отрасли. При этом Путин не стеснялся в выражениях.

Он отметил, что региональная власть действует по принципу: «любой ценой взять объемы, а после хоть трава не расти. И не растет — ни трава, ни лес не растет».

А уже срубленный лес вывозят за рубеж, используя «откровенно криминальные схемы». «Проще говоря — как это называется? — гонят контрабанду», — возмутился Путин и поручил заново решить эти проблемы.

Как пояснили «Газете.Ru» в Рослесхозе, сейчас Кремль готовит поручение правительству по декриминализации лесного комплекса страны. Но и само ведомство уже наметило для себя ряд задач.

«В планах — оцифровка всех делянок, геотрекинг лесовозов и другой техники через ГЛОНАСС, а также подключение лесных складов к ЛесЕГАИС. Это позволит исключить попытки легализации через них незаконно заготовленной древесины», — пояснили в Рослесхозе.

Также планируется разработка карты лесов России. Она объединит все сведения о лесном хозяйстве от границ лесных участков до видов разрешенного на них лесопользования.

Будет учреждена должность федерального лесного инспектора по субъекту РФ. Надзор за сохранностью лесов передадут с регионального уровня на федеральный. Все новации начнут действовать с 2022 года.

Конфискация техники у «лесных братьев»

По просьбе «Газеты.Ru» Рослесхоз уточнил оперативные данные о деятельности «черных лесорубов».

В I полугодии 2020 года выявлено 6,8 тыс. фактов незаконной рубки с объемом 507,5 тыс. м3 древесины.

Более 69% общего объема незаконных рубок в стране за этот период пришлось на Сибирский федеральный округ (351,3 тыс. м3), из них 200,9 тыс. м3 выявлено в Иркутской области.

Также наибольшие объемы незаконной рубки зафиксированы в Красноярском крае (134,4 тыс. м3), Забайкальском крае (36,8 тыс. м3), Свердловской области (16,0 тыс. м3), Республике Бурятия (11,1 тыс. м3), Нижегородской области (10,6 тыс. м3), Вологодской области (8,1 тыс. м3), Кировской области (6,6 тыс. куб. м).

Для декриминализации лесного бизнеса Рослесхозом подготовлен законопроект, содержащий норму об изъятии лесозаготовительной техники, не принадлежащей непосредственно правонарушителям. Практика правоприменения показывает, что незаконной рубкой в лесу занимаются преимущественно лица, не имеющие в собственности лесозаготовительного оборудования. Обычно оно принадлежит не «черным лесорубам», а третьим лицам, которые сами непосредственно не являются участниками совершения незаконных рубок, поясняют в Рослесхозе.

Сейчас в соответствии с действующим законодательством, в случае задержания нарушителей, оборудование и техника, изъятые в качестве орудия совершения преступления, возвращаются его собственнику.

«В свою очередь собственник, не несущий рисков, связанных с привлечением его к уголовной ответственности, а также с утратой принадлежащей ему собственности, неограниченное количество раз передает лесозаготовительное оборудование лицам, совершающим незаконную рубку. И получает при этом доход от противоправной деятельности», — уточняют в Рослесхозе.

Законопроект предполагает конфискацию техники и орудий совершения незаконных рубок, независимо от того, кто является их собственником.