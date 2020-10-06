На взаимной основе: Путин обсудил отмену санкций с Медведчуком

Россия готова к отмене санкций против Украины, но этот процесс должен быть взаимным – пояснил российский президент Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

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Так глава государства отреагировал на слова собеседника о том, что украинская Лига промышленников и работодателей, в которую входит 240 предприятий, обратилась к нему с просьбой «пролоббировать» частичную отмену рестрикций – на отдельные коды продукции, поскольку предприятия сориентированы на экспорт в Россию.

Как указал Медведчук, речь идет, в частности, о предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и организациях винодельческой отрасли, где без работы остались около 150 тысяч украинцев.

В ответ президент РФ напомнил, что ограничительные меры против России первой ввела украинская сторона, Москва же ответила взаимностью.

«Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — добавил Путин.

Он добавил, что поручит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину встретиться с Медведчуком для обсуждения этой темы, а также даст задание Торгово-промышленной палате проработать этот вопрос с украинскими коллегами.

Как выяснил Центр развития цифровых платформ, Украина стала главным бенефициаром транзита санкционной продукции через территорию России, пишет РБК.

Аналитики провели исследование, по результатам которого определили, что украинские перевозчики смогли сэкономить около $13 млн после того, как Россия разрешила проводить транзит санкционной продукции через свои территории.

Специалисты посчитали, что свыше 4,4 тыс. рейсов с продукцией, в отношении которой введены ограничительные меры, было совершено через российские границы с марта 2020 года.

Наиболее популярным товаром транзита стала продовольственная продукция, из которой на мясо и молочные продукты приходится 37% перевозок.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян после присоединения Крыма к РФ в апреле 2014 года. Позднее санкционный список неоднократно расширялся.

В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.

Спустя неделю премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Норма предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

В списках, составленных правительством России, указывалось 322 гражданина Украины и 68 компаний украинской юрисдикции.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго».

Кроме того, в перечне указаны страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).

Стоит отметить, что Украина синхронизировала антироссийский санкции с Евросоюзом, при этом, в самой Европе уже давно задумываются над тем, что рестрикции против России не достигают своей цели, рассказал заместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо.

«Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису», — отметил он.

Он добавил, что пересмотр санкционной политики пусть и не произойдет в ближайшее время, «но этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для РФ».