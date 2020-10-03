Избиратели-кузнечики: как голосуют в Киргизии

В России такую ситуацию невозможно представить, но для Киргизии это обычная история: на выборах в парламент — Жогорку кенеш — удалось зарегистрироваться 16 партиям. В прошлых поучаствовало 14 организаций. В этот раз партии выдвинули, как минимум, по 65 кандидатов в депутаты. Выборов по одномандатным округам не предусмотрено. Мест в парламенте — 120, а лимит мандатов на одну партию — 65. Партийный лимит установлен для поддержания конкурентной борьбы в парламенте, сохранения плюрализма мнений.

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Избиратель в Киргизии может выбрать одну из 16 партий, но вправе поставить галочку в графе «Против всех». Такой графы давно уже нет в российском законодательстве, а в киргизском она сохраняется с 1991 года.

«Партия «Против всех» пользуется уважением и соберет свой урожай голосов, я в этом абсолютно уверен», — пояснил «Газете.Ru» житель Бишкека предприниматель Данияр, отказавшийся назвать свою фамилию.

Такого же мнения придерживаются и официально зарегистрированные оппозиционные кандидаты.

«Если мы приведем к власти бандитов и коррупционеров, то можно забыть о светлом будущем наших детей», — заявила во время теледебатов лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

Нигилизма хватает и во мнениях значительной части избирателей. Тема обновления парламента стала одной из самых горячо обсуждаемых в обществе. Дело в том, что после публикации списков партий, которые идут на выборы, выяснилось, что переизбраться в парламент нового VII созыва намерены 103 из 120 действующих депутатов. Таких кандидатов здесь называют «переобувшимися в воздухе», но у многих из них, как считается, есть шансы на победу.

Между тем избранный в 2015 году действующий парламент считается одним из самых неэффективных.

«Мы видели, как работали «сопливый парламент» и слабое правительство. Хватит! Нужно прекращать правление кланов, братьев и сватов», — так выразился о законодательной власти во врем теледебатов кандидат Жанарбек Акаев, возглавляющий список партии «Ата Мекен».

«Тащили на себе холодильники»

Если графа «против всех» наберет большинство, то будут назначены повторные выборы.

«На самом деле, всем здравомыслящим гражданам не хотелось бы очередной революции, какие были по итогам выборов в 2005 и 2010 годах. Уже надоела чехарда во власти, бесконечные разборки после выборов, и парламентских, и президентских. У нас два предыдущих президента живут в изгнании, а один на родине, но в заключении»,

— сказала «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Кыргызско-российского славянского университета Наталья Бровко.

«Я плакала, когда видела, как в 2010 году во время беспорядков в Бишкеке громили правительственные учреждения, из окон выбрасывали телевизоры и оргтехнику, а из магазинов мародеры растаскивали по домам все, что можно унести, даже холодильники выкатывали и волокли на себе», — вспоминает жительница Бишкека госслужащая Салкын.

Зарабатывают на жизнь продажей голоса

Самая обсуждаемая на этих выборах тема – это коллизия с «формой №2». Тут требуется пояснение. В выборах вправе участвовать только те граждане, кто при наличии бумажного паспорта прошел еще и биометрическую идентификацию (такая сейчас действует в России при получении визы для поездок в ЕС). Это сделано для того, чтобы сделать выборы максимально прозрачными. При этом избиратель, как и раньше, имеет право проголосовать на любом избирательном участке, а не только по месту жительства. Для этого нужно всего лишь написать заявление по форме №2 — о смене участка — и снова пройти идентификацию по биометрическим показателям.

Этим правом пользуются многие партии. Они подкупают, как минимум, за одну тысячу сомов (один сом в обменных пунктах Бишкека равен одному рублю) избирателей, согласившихся в день голосования на переезд, как правило, в столицу республики. По данным ЦИК, в столицу из провинции приедут голосовать по форме №2 146 тысяч граждан. Для них это будет фактически бесплатным путешествием за счет партийной кассы.

Некоторые избиратели по нескольку раз перепродавали свой голос, брали гонорар от нескольких партий. Проконтролировать их невозможно, все строится на доверии. Таких избирателей здесь называют «кузнечиками» — за то, что они скачут с участка на участок.

В итоге более 496 тысяч граждан подали заявления по форме №2, более 42 тысяч граждан два и более раз сменили место голосования, 5810 человек — трижды, 1967 подали заявление о смене избирательного участка четыре раза, 872 — пять раз.

Три гражданина подали таких заявлений 22 раза.

Об этом на брифинге рассказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Отвечая на вопрос «Газеты.Ru» по поводу нарушений закона в ходе избирательной кампании она ответила, что в ЦИК поступила 81 жалоба, они рассматриваются в судебном порядке.

По информации Государственной регистрационной службы, из 3,5 млн избирателей 437 тысяч вообще не прошли биометрию и пользуются ID-паспортами старого образца.

Кто-то не сделал это из идейных соображений, не желая участвовать в выборах, кто-то находится на заработках за пределами республики. В России, например, трудится примерно 1 млн киргизов.

Все, кто не прошел биометрическое подтверждение своей личности, автоматически не смогут принимать участие на предстоящих выборах в парламент, уточнила глава ЦИК. При этом, одной партии для победы в выборах необходимо получить, в среднем, не менее 130 тысяч голосов избирателей. Значит, как минимум три партии не смогут пройти в парламент.

Пора возвращаться в Россию?

Буквально в последний день агитации ЦИК рассмотрел жалобу граждан с требованием снять с гонки Марата Аманкулова и партию «Биримдик» («Единство»). Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором Аманкулов говорит: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей истолковали это так: партия «Биримдик» готова инициировать вхождение Киргизии в состав России.

На фоне политической ситуации в Белоруссии после президентских выборов, а также на Украине, в Армении и в Азербайджане такого рода заявления не кажутся чем-то фантастическим. Сам кандидат в депутаты заявил то, что обычно говорят в таких случаях: его слова были вырваны из контекста. ЦИК Киргизии все-таки не снял партию «Биримдик» с избирательной гонки.

На выборах 2015 года за Евразийский союз и укрепление связей с Россией выступала СДПК, лидером которой был бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Сейчас он в тюрьме. Но его родственники создали на обломках СДПК новую партию — «Социал-демократ» — и она участвует в выборах.

Партия «Биримдик» не скрывает, что выступает за укрепление евразийского пространства. Об этом «Газете.Ru» заявил представитель «Биримдик» на избирательном участке в поселке Чолпан-Ата на озере Иссык-куль.

«Без России не будет здесь экономического роста, только с Россией, другого пути нет», — сказал партиец.

По его мнению, у Киргизии нет проблем с Россией, но есть с соседним Казахстаном, который периодически пытается чинить препятствия на пути товаров из Киргизии в Россию и другие страны. При том, что и Киргизия и Казахстан — члены Евразийского Союза и имеют общее экономическое пространство. Например, сейчас введен запрет (действует до 22 октября 2020 года) на вывоз из Казахстана в страны Евразийского экономического союза лома черных и цветных металлов, что препятствует свободному движению товаров, услуг и капитала в рамках ЕАЭС. То есть, завозить металлолом в Казахстан можно, но вывозить нельзя. Евразийская экономическая комиссия по инициативе российского Минпромторга планирует рассмотреть эту проблему в ближайшее время.

Политологи не берутся предсказать, какие именно партии гарантированно пройдут в парламент. Но понятно, что таких партий будет несколько и им придется вступать в коалиции, если они хотят провести свои законы.

«Ранее в предвыборной гонке принимали участие президентские партии. На прошлых парламентских выборах заранее было понятно, что победит пропрезидентская СДПК. А в этом году глава государства выступает только политическим арбитром. Это одна из ключевых особенностей выборов-2020», — пояснил во время круглого стола сопредседатель Клуба региональных экспертов Киргизии «Пикир» Игорь Шестаков.

Голосование намечено на 4 октября. Выборы еще не состоялись, а эксперты и рядовые граждане уже обсуждают, сколько продержится VII созыв парламента. Возможно, всего два года, когда состоятся очередные президентские выборы. Новый президент (он избирается всего на один срок в шесть лет) — это новая расстановка политических сил в стране и, возможно, роспуск парламента.