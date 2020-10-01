Новый год с кешбэком: в России продлили программу для туристов

Российское правительство продлевает программу туристического кешбэка. Получить частичный возврат средств за отдых можно будет за любое путешествие по России до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Реклама

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Так, право принять участие в программе получат не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. В правительстве отметили, что даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм.

«Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей)»,

— также уточнили в кабмине.

Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей в общей сумме. Ранее это ограничение составляло 15 тыс. рублей. В сообщении также напомнили, что обязательное условие программы — оплата картой «Мир» — остается в силе, и кешбэк начислится на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Изначально на частичную компенсацию затрат россиян на путешествия по стране было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы приобрести тур с кешбэком можно было в течение недели с 21 по 28 августа, а саму поездку совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев, указывается на сайте правительства. Идею продлить программу высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент Владимир Путин поддержал ее в ходе совещания с членами правительства 9 сентября.

Второй этап программы кешбэка за туры по России может дать туристам еще больше возможностей выгодно путешествовать по стране, говорил накануне президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин «Федеральному агентству новостей».

«Прежде всего, это выгода для туристов. Потому что программа как раз дает возможность забронировать туры, путешествия и отели по очень интересным скидкам — фактически, достигающим 20%»,

— отметил Дмитрий Горин, добавив, что обновленные условия для второго этапа помогут как туристам, так и туроператорам.

В последнее время россияне действительно активнее интересуются турами и авиабилетами. По данным онлайн-ритейлера Wildberries, собранным для «Газеты.Ru», количество поисковых запросов на билеты, сделанных в первой половине сентября, по отношению к августу выросло на треть.

Путешественники активно мониторят билеты на новогодние праздники, причем больше всего пользователи интересуются перелетами внутри страны: спрос на авиабилеты по России на эти даты в сентябре вырос на 24%. Для встречи Нового года россияне рассматривают Калининград, Казань и Санкт-Петербург.

Что касается зарубежных направлений, на новогодние даты россияне чаще всего ищут билеты на Пхукет (количество поисковых запросов в сентябре выросло почти в три раза) и в Анталью (на 14%).

Топ поисковых запросов на зимние каникулы, с которыми пользователи обращаются к Aviasales, также возглавляют Россия, Таиланд и Турция. Чуть реже россияне рассматривают для новогодней поездки такие направления, как ОАЭ и США.

«Любопытно, что билеты в Таиланд на новогодние праздники ищут вдвое чаще, чем в Крым. Но когда речь доходит до покупок, внутренние направления — безусловный лидер. С ними больше определенности», — комментировали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

В OneTwoTrip также заметили, что на новогодние даты билеты приобретают в основном по России и покупки по заграничным направлениям пока не носят массовый характер. В целом в сентябре прошлого года россияне в 2,5 раза чаще заранее бронировали авиабилеты на Новый год, добавили в пресс-службе.