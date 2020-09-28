Доллар по 86, евро по 100: угроза нового карантина может обрушить рубль

Утром понедельника на валютных торгах на Мосбирже доллар поднялся до 79 рублей, прибавив более 1% к закрытию пятницы, а евро дорос до отметки 91,54 рубля. Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рублей. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро — в январе 2016 года.

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Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что основной вклад в удешевление российской валюты внес заметный прирост числа заболевших коронавирусом россиян.

За последние сутки болезнь выявили у 8 135 человек: таких цифр не было с середины июня. И опасения по поводу вероятного введения нового жесткого карантина только добавляют отечественной валюте проблем.

«Инвесторы опасаются второй волны пандемии и новых карантинов, которые еще сильнее замедлят темпы восстановления мировой экономики. Они вызвали бегство из рисковых активов и общее укрепление доллара США», – сказал «Газете.Ru» аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Вместе с коронавирусом на рубль давит и геополитический фактор. Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин отметил, что к усилению санкционной риторики со стороны западных стран (в первую очередь, связанной с отравлением политика Алексея Навального) и неспокойной обстановке в соседней Белоруссии добавилось обострение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Сокращается поддержка рубля и со стороны долгового рынка. Индекс российских гособлигаций RGBI отошел к отметке 152 пункта, то есть, к значениям, наблюдавшимся до этого в апреле 2020 года», – добавил Александр Бахтин.

Если нас закроют

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков не верят в то, что Россию ждет очередной всеобщий карантин. Но если события будут развиваться именно по этому пути, рубль рухнет до рекордно низких значений. Так, по мнению директора по развитию TradingView в России Виталия Кирпичева,

при повторном локдауне доллар может уйти выше 82 рублей, а евро – выше 100. С ним согласился руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В случае нового кризиса российский рубль легко может потерять 5-10% от пятничных уровней, а индекс Мосбиржи 10-15%. Таким образом, уже скоро при реализации самого негативного сценария, рубль может опуститься до 86 рублей за доллар, а евро смело перешагнет отметку 100 рублей», – уверен аналитик.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев тоже не ждет полноценного карантина как весной, но видит вполне вероятными определенные ограничения по работе различных предприятий. Но он считает, что

в любом случае рубль продолжит ослаблять свои позиции относительно доллара и евро, и курс в 85 и 95 рублей соответственно мы можем увидеть до конца года.

Надеяться не на что

Больших шансов для укрепления рубля сейчас не видит большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов. Так, Артем Деев отметил, что поддержку российской валюте могли бы оказать растущие цены на нефть и газ, но вторая волна пандемии в мире может снова обрушить спрос на энергоресурсы.

«Перспектив по росту котировок нефти и газа нет, как и высокого спроса на нефтепродукты. Общий пессимизм и глобальный экономический кризис ведут к тому, что инвесторы снижают интерес к активам развивающихся стран, в том числе, сокращают вложения в российские ОФЗ», – сказал Артем Деев. – Это все давит на рубль, хотя ожидалось, что наша валюта наоборот укрепится, так как сейчас имеется повышенный спрос на рубли из-за налогового периода».

Возврат к уровням начала года, когда доллар стоил в районе 61 рубля, возможен только в том случае, если разом исчезнут все геополитические риски, а проблема пандемии будет полностью закрыта,

согласился Виталий Кирпичев из TradingView. А пока эти вопросы не решены, инвесторы по всему миру будут стараться избегать валют развивающихся стран и формировать портфели из более надежных финансовых инструментов.

Впрочем, Александр Бахтин из «БКС Брокер» все же видит потенциал для укрепления рубля. Аналитик считает, что к концу года, когда пройдут выборы президента США, и когда, возможно, будет наблюдаться устойчивое улучшение вирусной обстановки в мире, рубль в числе рисковых активов может несколько укрепиться и завершить 2020-й вблизи уровней 74-75 за доллар и 86-87 за евро.

Идти ли в обменник

Насчет целесообразности покупки валюты мнения аналитиков разошлись. Александр Бахтин уверен, что основной потенциал ослабления рубля уже реализован, поэтому покупка по нынешним котировкам может оказаться не самым выгодным решением. Но даже если и покупать валюту, то точно не на все деньги.

«Для тех, кто зарабатывает и тратит преимущественно в рублях, доля накоплений в рублях должна составлять не менее 50%, оставшееся может быть номинировано в долларах и евро. Такой подход позволит сгладить последствия любых курсовых колебаний»,

– сказал Александр Бахтин.

А вот Артем Деев из AMarkets, напротив, считает, что обесценивание рубля продолжится и нужно подумать, каким способом защитить накопления – это может быть создание мультивалютной корзины (где в разных долях хранятся рубли, доллары, евро, а также золотые и серебряные монеты самого мелкого номинала). С ним согласился и Виталий Кирпичев из TradingView.

«Структура российской экономики такова, что иметь запас сбережений из трех валют: доллар, евро, рубль — всегда актуальная и можно сказать консервативная инвестиционная идея», – подытожил эксперт.