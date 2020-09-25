Получить здесь и сейчас: россиян переводят на «серую» зарплату

Каждый десятый работающий россиянин перешел на «серую» зарплату из-за пандемии, подсчитали аналитики сервиса «Работа.ру». Результаты исследования, в котором приняли участие более 4,3 тыс. респондентов, имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Реклама

«63% респондентов отметили, что в их компаниях зарплаты продолжают выплачивать официально. При этом 12% участников исследования работодатели все же предложили переход на «серую» схему. 2% из них отказались от перехода, еще 2% согласились, а 8% респондентов отметили, что их согласия в этом вопросе не спрашивали. 24% опрошенных заявили, что и до «коронакризиса» получали неофициальные доходы», — говорится в отчете.

Кроме того, 36% опрошенных пожаловались на то, что из-за пандемии им приходилось сталкиваться с задержками в выплатах. Из них две трети отметили, что зарплаты им периодически задерживают до сих пор.

Как подсчитал hh.ru для «Газеты.Ru», сейчас «серую» зарплату получают 19% работающих. 24% из тех, кто в данный момент не трудоустроен, получали частично неофициальную зарплату на прошлом месте работы, а 13% из неработающих опрошенных полностью получали деньги «вчерную».

Доля получающих зарплату полностью неофициально сейчас выше всего в сфере искусства и масс-медиа (13%).

Пандемия коронавируса и вынужденный режим нерабочих дней в апреле привели к тому, что реальные доходы во многих регионах снизились, говорит категорийный менеджер «Авито Работы» Дмитрий Пучков. По данным опроса «Авито Работы» и Kelly Services, наибольшее падение уровня дохода отмечают работники сфер, связанных со спортом и фитнесом, услугами красоты, туризмом, гостиницами и ресторанами, а также искусством, развлечениями и масс-медиа. Помимо них на снизившийся доход жалуются занятые в области архитектуры и дизайна, а также профессиональных услуг и консалтинга.

«Кризисная ситуация может сподвигнуть работников, хоть и скрепя сердце, «соглашаться» на конвертные выплаты. К сожалению, выплаты «серых» зарплат выгоднее в моменте для многих небольших работодателей, так как неполноценный сезон (например, для кафе и ресторанов) вынуждает снижать расходы любым способом ради выживания бизнеса», — прокомментировал эксперт «Газете.Ru».

Такая тенденция, к сожалению, означает только одно — наши граждане стали беднее, уверен ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. «Коронакризис» наложил отпечаток на бизнес, который также сильно пострадал и всеми способами теперь стремится минимизировать затраты, в том числе и за счет налоговых платежей. Эксперт отметил, что чаще стали встречаться предложения о работе, в которых сотрудников предлагают оформлять не по трудовой книжке, а по договору ГПХ.

«Само по себе любое официальное оформление отношений — это хорошо, но договор ГПХ регулируется нормами Гражданского кодекса, а не Трудового, к тому же он может быть заключен на любых условиях, которые устраивают обе стороны при подписании. Например, никаких гарантий и дополнительных выплат в случае стандартного сокращения штата и тому подобного сотруднику не положено, если это не прописано в договоре, он просто перестанет действовать», — предупредил Уткин.

По мнению юриста, на законодательном уровне в России сделано многое, чтобы работодателям было невыгодно действовать по «серой» или «черной» схеме (высокие штрафы и уголовное наказание за неуплату налогов), однако такие случаи были, есть и будут, ведь по сути это схема ухода от налогов именно за счет самого работника. Павел Уткин добавил, что здесь вопрос скорее к сознательности самих граждан и их пониманию всех рисков данной ситуации. Эксперт напомнил, что ни порядок получения, ни размер, ни сроки выплат «серых» окладов не регулируются законом и не прописаны в трудовом договоре. Важно и то, что в сложной ситуации пандемии, если сотруднику с неофициальными доходами может понадобиться ипотечный или другой кредит, он, вероятнее всего, столкнется с отказом со стороны банка, так как не сможет продемонстрировать свои официальные доходы и доказать платежеспособность.

«Кроме того, «серые» зарплаты уменьшают базу для начисления пенсии. К сожалению, в текущей ситуации, скорее всего, это мало кого заботит. Постоянные реформы пенсионной системы, включая повышение пенсионного возраста, ситуация неопределенности со «второй волной» — все это делает получение зарплаты «здесь и сейчас» гораздо более важным, чем получение пенсии «когда-то потом»»,

— заключил эксперт.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, сейчас занятость с теневым заработком составляет около 25%, и такой была и раньше.

«Не думаю, что в ходе пандемии показатели как-то заметно возросли, учитывая, что со стороны государства было предпринято немало шагов, направленных именно на сохранение занятости. Это сделало уход «в тень» менее результативным, менее интересным как для работодателей, так и для работников», — уверен эксперт. Он объяснил, что уходить «в тень» на фоне таких преференций, как отсрочки по выплатам налогов и сниженные выплаты в социальные фонды, было бы не очень рационально. А самим работникам тоже не очень выгодно прятать свою заработную плату, поскольку они не набирают должных показателей по выплатам в социальные фонды, добавил эксперт.

Александр Щербаков обращает внимание на тот факт, что для экономики в целом рост доли неофициальных доходов может быть чреват негативными последствиями.

«Фонды социального страхования не смогут в должной мере выполнять свои функции, если не будут в достаточном объеме получать поступления с заработных плат. Поскольку это обязательное страхование, застрахованы практически все граждане, которые работают легально. Если «белая» зарплата уменьшается, то социальные фонды будут испытывать сложности с выполнением пенсионных обязательств, оказанием бесплатных медицинских услуг и других видов услуг социального страхования», — объяснил профессор РАНХиГС. Он также добавил, что уход «в тень» вряд ли будет носить какой-то массовый характер. Даже вторая волна пандемии может скорее спровоцировать какую-то паузу в деятельности предприятий, но уходить в «серую» зону смыслов все меньше, особенно если государство пойдет на новые шаги в плане поддержки предпринимательства, особенно МСП, отметил эксперт.