«Уже не важно»: бизнес о возвращении на «удаленку»

В четверг 24 сентября Сергей Собянин попросил столичных предпринимателей по возможности отправить своих сотрудников на удаленную работу, а уже на следующий день сам подал пример, объявив о переводе на этот режим 30% работников столичной мэрии. Кроме того, градоначальник рекомендовал москвичам старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями не выходить из дома без особой надобности. Позже к «группе риска» власти причислили беременных и недавно родивших женщин.

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Такие решения были приняты на фоне заметного роста заболеваемости. За последние сутки коронавирус выявлен у 7,2 тыс. человек по всей стране — самый высокий показатель с 23 июня.

И хотя в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны коронавируса, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле на данный момент не обсуждается введение более серьезных ограничений по стране, россияне помнят, что похожие слова звучали и перед началом первой волны, после чего страна отправилась на массовую самоизоляцию на три месяца.

«Газета.Ru» обратилась к предпринимателям из разных сфер и спросила, готовы ли они снова отправиться на полноценную удаленку.

В целом, большинство опрошенных компаний отнеслись к предложению Сергея Собянина с пониманием, а на деле они его даже предвосхитили. Там, где не предполагается непосредственное личное взаимодействие с клиентами бизнес в основном так и не вывел своих сотрудников с удаленки, а где-то предложил им гибридный режим.

Не надо никуда ходить

Представители непродовольственного ритейла, финансовых и других услуг не ожидают значительных проблем, даже если вернутся серьезные карантинные ограничения.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «Газете.Ru» рассказали, что даже несмотря на ограничения в работе магазинов, перемещение товаров, снижение трафика торговых центров,

«М.Видео» и «Эльдорадо» смогли оперативно перестроить бизнес, перейти на онлайн-платформу и продолжать обеспечивать покупателей востребованными товарами. Для этого ритейлер наладил новые способы бесконтактной доставки, включая доставку до парковки, пеших курьеров из магазинов, партнерства с маркетплейсами, Почтой России, магазинами Пятерочка.

«Мы еще весной пересмотрели процессы таким образом, чтобы процесс покупки был безопасным как для сотрудников, так и для клиентов, весь процесс покупки даже в магазине можно совершить в смартфоне — от выбора до оплаты, без лишнего взаимодействия с другими людьми и очередей. Мы видим, как наши покупатели активно используют оплату в смартфоне при доставке, видеоконсультации, сканирование ценников через приложение для дополнительной информации о товаре», — отметили представители компании.

Как и во многих других компаниях, офис «М.Видео-Эльдорадо» на 90% перешел на удаленный режим еще в марте, а в сентябре сотрудникам предложили гибридный режим, при котором они посещают офис только при необходимости, по согласованным графикам и с обязательной сдачей анализов за счет компании. Продлить такой режим планируется до конца года.

«Помимо бесплатного тестирования и средств защиты в компании действует дополнительное страхование жизни и здоровья сотрудников и выплачивается материальная помощь при заболевании коронавирусом,

— подчеркнули представители ритейлера. — Для всех сотрудников работает бесплатный доступ к круглосуточной линии дистанционной медицинской помощи и психологическим консультациям, тренинги и лекции по организации комфортной работы из дома. Компания запустила «бесконтактный HR», целый ряд сервисов для сотрудников — оформление больничных, отпусков, трудоустройство, обучение и коммуникации проводятся дистанционно».

Что касается финансовых услуг, они также останутся доступны россиянам, как и раньше. В беседе с «Газетой.Ru» гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин рассказал, что компания полностью трансформировала бизнес-процессы в региональных офисах и сейчас до 90% выдачи займов происходит через удаленные каналы.

«Мы готовы работать в удаленном режиме. Для нас уже не важно, будет вторая волна коронавируса или нет. Нас многому научила первая волна, мы понимаем, как действовать в текущей ситуации, и знаем, как купировать негативные процессы»,

– объяснил руководитель компании.

Большой проблемы в удаленной работе не видят и в рекрутинговом агентстве Kelly Services, сотрудники которого все еще не вернулись с удаленной работы. Директор по маркетингу агентства Жанна Волкова рассказала «Газете.Ru», что сейчас в офисе работают не более 20% сотрудников.

Жанна Волкова отметила, что

к сентябрю портфель заказов на подбор персонала вырос и составил почти 80% от докризисного уровня. Однако из-за угрозы второй волны коронавируса сказать, выйдет ли компания по итогам года на докризисные показатели, очень сложно, ведь если сократятся заказы, упадут и доходы агентства.

Но сам процесс подбора персонала уже полностью переведен в онлайн. Соискатель проходит собеседование по видеосвязи, и если работодатель соглашается принять его на работу, все что, остается будущему сотруднику — дождаться курьера с пакетом документов на подпись. По словам Жанны Волковой, сейчас 30% фактических трудоустройств происходят именно в таком виде.

Пострадают все те же

А вот фитнес-клубы относятся к возможному введению жестких ограничений с большой опаской.

«От новых жестких ограничений наш бизнес, естественно, пострадает, поэтому все мы очень надеемся, что новые меры будут мягче. Конечно, мы рассматриваем любые сценарии и готовимся к возможному закрытию залов, но это не пройдет бесследно и индустрия, скорее всего, потеряет многих участников рынка»,

– предупреждает PR-директор X-Fit в России Ольга Чинёнова.

И хотя офис компании, оказывающей консалтинговые услуги клубам, по-прежнему работает в удаленном режиме (сотрудники посещают его два раза в неделю), окончательного решения о полном переводе сотрудников на удаленку нет. На данный момент в X-Fit наблюдают за развитием ситуации.

Что касается типичной для фитнес-клубов практики перевода занятий в онлайн-режим, во время самоизоляции идея поначалу приносила определенные плоды, но после стало понятно, что широко внедрять такую практику в России пока невозможно.

«Мы до сих пор оставили эту модель на наших платформах в YouTube и Instagram, потому что на такие услуги остался спрос и на фоне прогнозов о возможной второй волне пандемии отказываться от дистанционки не хотелось. Поэтому бесплатные занятия в соцсетях мы продолжаем», – сказала Ольга Чинёнова.

А вот персональные тренировки и марафоны, которые X-Fit пытался монетизировать, на деле позволили разве что поддерживать на плаву тренеров. Сама компания прибыли от такого формата работы не получила.

«С коммерческой точки зрения онлайн в России пока не прижился. Это связано с психологической неготовностью россиян заниматься дома, у большинства людей просто не хватает мотивации или не сформировано доверие к удаленному тренерству»,

– сетует Ольга Чинёнова.

Представитель X-Fit сообщила «Газете.Ru», что клиентам предлагались комбинированные карты, в которые входили и онлайн- и офлайн-услуги. Потребность в них также оказалась не очень высокой: ими пользовались только люди, которые уезжали в командировки или по каким-то причинам не хотели приходить в залы.

Статистка такова, что клиентский поток сейчас на 25-30% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегодня до фитнес-клубов не доходят в основном люди, которые боятся заразиться коронавирусной инфекцией, либо те, кто лишился заработка.

Владелица сети Fitness One Наталья Штромбах в беседе с «Газетой.Ru» сказала, что в ее сети «с ужасом думают о том, что всех снова придется отправлять на удаленку». Она отметила, что в залах очень жестко выдерживаются правила по входному фильтру: всем сотрудникам и посетителям измеряют температуру, следят за соблюдением социальной дистанции. Благодаря этому по клубам сети не было ни одной вспышки заболеваемости.

«Мы только-только начали поднимать голову после весенних потерь, и сейчас как раз начинается активный сезон — восстановление началось в последней декаде августа. Посещаемость в сентябре восстановилась до 70-80% в сравнении с прошлым годом, соответственно, по доходам в зависимости от проекта мы пока в минусе где-то на 25-30%»,

— приводит цифры Наталья Штромбах.

Что касается онлайн-занятий, то владелица сети фитнес-центров тоже признала их полную несостоятельность. По ее словам, первые месяца полтора самоизоляции клиенты активно отзывались на онлайн-занятия, сразу после этого вся активность резко обвалилась, и это было не только у Fitness One, но и у других сетей. А к концу мая люди вообще практически перестали выходить в эфир.

Из-за возможных ограничений проблемы возникнут и в ресторанной индустрии, хотя, по мнению ресторатора Дмитрия Левицкого, доставка останется доставкой, а те, кто в прошлый раз договорились со своими арендодателями, смогут сделать это в очередной раз. При этом предприниматель признался, что в его заведениях никак не готовятся к новым возможным ограничениям, хотя и ждут ужесточения мер контроля в плане масочного режима, измерения температуры, контроля входа и прочего.

«С другой стороны, а как к этому можно подготовиться? Если что, просидим на карантине еще месяц-два. Если уж не сдохли, так не сдохнем»,

— подчеркнул Дмитрий Левицкий.

Девелоперы адаптировались

В ДОМ.РФ «Газете.Ru» рассказали, что в сентябре запустили пилотный проект, дающий сотрудникам возможность выбора формата работы: из дома, из офиса или в режиме общего рабочего пространства, коворкинга. Пандемия в этом смысле лишь ускорила то, что неизбежно случилось бы, заметили в компании. Для проекта в компании обновили систему оценки эффективности, которая позволяет увидеть результат каждого сотрудника. Сейчас уже около 70% сотрудников ДОМ.РФ выбрали удаленный или комбинированный формат работы. Сам проект, в любом случае, продлится до конца года, после чего будет принято решение, внедрять ли такую систему на постоянной основе.

Крупнейшие девелоперы на российском рынке тоже не видят проблемы в возвращении к режиму удаленной работы, поскольку успели отработать все свои бизнес-процессы в онлайн-формате.

В группе ПИК «Газете.Ru» рассказали, что компания планомерно цифровизировала те или иные решения, переводила весь процесс от выбора жилья до оформления ипотеки в цифровую среду и этой весной полностью завершила этот процесс.

«Мы пока отказались от офисов продаж и адаптировали процесс покупки квартир для удобства клиентов: находясь в любой точке мира, на нашем сайте покупатели посещают виртуальные шоу-румы и бронируют понравившуюся квартиру, подают единую ипотечную анкету сразу во все крупнейшие банки и получают одобрение кредита за пару часов, загружают необходимые для сделки документы и подписывают ДДУ, оплачивают квартиру, кладовую или машиноместо картой онлайн или в ипотеку»,

– сообщили представители компании.

Сама по себе удаленная работа в компании стала нормой в 2018 году, сегодня уже более 2 000 проектировщиков из 50 регионов России работают удаленно в рамках одной системы, объемы проектирования превышают 5 млн кв. м. жилья в год, уточнили в группе ПИК.

Первый заместитель генерального директора группы «Самолет» Виталий Руденко согласился с тем, что перевод всех бизнес-процессов в онлайн позволил девелоперам сгладить удар, который нанесла пандемия всей мировой экономике в целом. Топ-менеджер рассказал, что благодаря оперативному переходу на онлайн-сделки застройщик сохранил 70% продаж в период самоизоляции.

«Мы запустили возможность приобрести квартиру полностью удаленно еще летом 2019 года. После введения ограничений мы добавили возможность консультаций с менеджером по видеосвязи и продолжили совершенствовать личный кабинет клиента, делая его все более удобным, — подчеркнул Виталий Руденко. — Конечно, после отмены ограничений этот инструмент продолжает работать и будет развиваться, особенно в части удаленного консультирования».

Что касается работы сотрудников, все они отправились на удаленную работу весной после объявления режима самоизоляции с полным доступом ко всем необходимым для выполнения обязанностей системам и сервисам — большинство из них так и не вернулось в офисы. А в общежитиях на стойплощадках были обеспечены санитарные нормы для проживающих там рабочих.

Президент группы «Эталон» Геннадий Щербина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что компания одной из первых на рынке запустила дистанционные продажи и онлайн-туры для клиентов, с помощью которых они могут «посетить» любой объект, не выходя из дома. При этом популярностью у покупателей пользуется сочетание онлайн- и офлайн-форматов.