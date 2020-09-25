«Не нужно ослаблять себя»: как в ФРГ подбирают санкции против РФ

Введение санкций против России может существенно ударить по немецким компаниям. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передает газета Handelsblatt.

Деловые связи компаний Германии и Евросоюза могут пострадать, и важно «внимательно оценить необходимость введения санкций».

По словам Альтмайера, очень часто ограничения бьют не только по государствам и компаниям, против которых вводят санкции, но и существенно ухудшают положение бизнеса в стране, которая их вводит.

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Он добавил, что Германии не нужно ослаблять себя – при этом подчеркнув, что правительство ФРГ осуждает решительным образом инцидент с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Последствия этой ситуации Берлин обсудит с партнерами.

Западные страны активно «раскручивают» дело Алексея Навального, чтобы навредить строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального», — заявил он. По словам Нарышкина, одной из главных мишеней этой «кампании» стал газопровод «Северный поток — 2». Этот маршрут пытаются заблокировать «под видом наказания России», что является характерным примером «грязной» конкуренции за европейский газовый рынок.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — добавил директор СВР. «В этих условиях неудивительно, что наиболее одиозным нападкам проект подвергается со стороны Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность», — подчеркнул Нарышкин.

Отказ от СП-2 существенно сузит ресурсную базу для перезапуска европейской экономики, а в условиях вызванного коронавирусом кризиса обострится проблема с нехваткой рабочих мест, резюмировал глава СВР. Наконец, он выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл — особенно в преддверии зимы, которую обещают холодной.

Западные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным не останутся без ответа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял», — напомнил он. Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Москва оценит шаги западных держав, и враждебные действия нельзя оставлять без ответа.

При этом санкции вряд ли смогут нанести России серьезный урон – старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц заявил, что благодаря крупным валютным резервам Россия «неуязвима». Сейчас ситуация значительно отличается от положения дел несколькими годами ранее.

$600 млрд финансовых резервов РФ – пятые по величине в мире, и в геополитическом плане российское государство надежно защищено, отметил немецкий журналист. Кроме того, он заявил, что увеличение объема российского резерва до таких рекордных цифр произошло даже несмотря на антироссийские санкции и не самые высокие цены на нефть. К таким успешным результатам, как считает Цшэпитц, привела экономическая политика президента России Владимира Путина.

Еще в марте Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры. «Да плевать на них, на эти санкции», — сказал он в интервью ТАСС. Российская сторона, продолжил российский лидер, потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил Путин.

Санкции пошли России на пользу, уверен президент, они диверсифицируют российскую экономику и фактически способствуют решению главной задачи. При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред.