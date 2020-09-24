«Окно в Новый Свет»: Куба готова стать наблюдателем при ЕАЭС

Республика Куба и Евразийский экономический союз готовы к углублению сотрудничества во всех форматах. Об этом в четверг, 24 сентября, на встрече в Москве заявил заместитель председателя правительства Кубы Рикардо Кабрисас.

Реклама

«Мы задумываемся не только об обмене товарами, но и об обмене услугами, о сотрудничестве в сфере здравоохранения», — сказал кубинский вице-премьер на встрече с руководством Евразийской экономической комиссии.

Он также отметил, что раньше у республики были хорошие отношения с каждой из стран ЕАЭС, поэтому и сейчас «есть все условия», чтобы двигаться в этом направлении.

«Говорилось о трудностях с языком. Но я уверен, что ни язык, ни расстояние не могут сегодня являться препятствием для процессов интеграции наших стран, потому что у нас один общий язык — это язык сотрудничества, взаимодополняемости, но, прежде всего, язык солидарности между нашими странами», — заявил Кабрисас.

Как выяснила «Газета.Ru», на встрече обсуждалось получение Кубой статуса наблюдателя при ЕАЭС. Представители стран-членов (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) положительно отнеслись к заявке Кубы.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, как следует из устава организации, дает стране возможность присутствовать на заседаниях руководящих органов, но без права принятия решений. Таким статусом обладает Молдавия. У Кубы есть все шансы получить, как минимум, такой же статус. Это подтвердил «Газете.Ru» министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев.

Путь к новым рынкам

«У нас есть меморандумы о сотрудничестве с разными организациями и странами, но у нас еще не было наблюдателя из Нового Света. Теперь, можно сказать, мы получили признание Евразийского экономического союза в качестве партнерской организации. Для нас это окно в Новый Свет», — сказал Глазьев.

Он отметил, что Россия рассматривает Кубу, как государство, которое представляет обширный латиноамериканский мир.

«Куба, как вы знаете, является идейным лидером для многих государств Латинской Америки. И те особые отношения, которые Куба имеет там со многими государствами — это тоже наш фактически общий актив», — пояснил Глазьев.

При этом он признал, что объемы экономического сотрудничества пока не очень велики, «несравнимо меньше тех, что были при Советском Союзе». Но предоставление Кубе статуса наблюдателя дает возможность интенсифицировать товарооборот.

По словам Глазьева, сегодня на уровне заместителей министров иностранных дел пятерки евразийских государств было решено вынести вопрос о статусе Кубы в качестве наблюдателя на уровень глав государств. «Надеюсь, до конца года Куба станет наблюдателем в ЕАЭС», — заключил Глазьев.

Основу экспорта стран ЕАЭС на Кубу составляют машины и оборудование, преимущественно грузовые автомобили и железнодорожные локомотивы, минеральные продукты, продовольственные товары, масло соевое, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ЕЭК.

Из Кубы импортируются главным образом продовольственные товары — сахар, ракообразные, крепкие спиртные напитки, кофе, табачные изделия.

Товарооборот стран ЕАЭС с Кубой достиг максимального за последние 10 лет значения в 2018 году — $417,5 млн. Более 92,9% торговли ЕАЭС с Кубой приходится на Россию.

С 2018 года кубинское правительство работает с Евразийским союзом на основе меморандума о взаимопонимании и проявляет большой интерес к углублению сотрудничества, пояснял ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Руководство Кубы уже дважды ставило вопрос о статусе наблюдателя. Но Евразийский союз не торопился с принятием решения, не все страны согласны зачислить республику в наблюдатели и давать разрешение на будущие преференции в торговле.

Мясникович раскрыл и расклад сил по поводу возможного членства Кубы. «Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной», — говорил Мясникович 19 мая по итогам заседания высшего совета Евразийского экономического союза.

То есть Казахстан против расширения ЕАЭС. Астана предлагала доработать статью 109 договора о ЕАЭС о статусе наблюдателей во всех деталях, чтобы ни у какой страны не возникало иллюзий, что с получением такого статуса можно претендовать на все привилегии и льготы в ЕАЭС.

«Надо четко расчертить права и обязанности, как во всех международных организациях», — подчеркивал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Куба посоревнуется с Молдавией

Молдавия между тем вполне успешно пользуется статусом наблюдателя. Президент страны Игорь Додон смог, например, реабилитировать молдавских гастарбайтеров, нарушивших российское миграционное законодательство, а также вернуть на прилавки РФ вина и бренди, овощные консервы.

Когда Додону необходимо решить очередную проблему в России, он везет в Москву реабилитированную винодельческую продукцию. Еще в 2017-м на встрече в Кремле Додон сообщил Владимиру Путину, что приехал в Москву не с пустыми руками. «У вас есть своя коллекция в «Крикова» еще с 2002/03 года, и я несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции вам привез», — сказал глава Молдавии.

С тех пор российские инвестиции в экономику республики составляют как минимум $200 млн. Это большие деньги для Молдавии. Сейчас, спустя два года после подписания меморандума о сотрудничестве с Кубой, проблемные точки в экономическом сотрудничестве, скорее всего, будут сняты. По крайней мере на уровне правительственных чиновников.

Эксперты считают, что страны-члены ЕАЭС, кроме России, не хотят лишней конкуренции с Кубой. А Москва действительно заинтересована в такой интеграции. Еще в 2014-м накануне визита президента Путина на Кубу было принято решение о списании этой латиноамериканской стране $31,7 млрд из $35,2 млрд долговых обязательств. Остальную часть долга, накопленного еще с советских времен, реструктурировали. Проблему не могли решить 20 лет. Но на фоне попыток США восстановить отношения с Кубой процесс пошел и с российской стороны.

В 2009 году Россия предоставила Кубе новый госкредит в размере $150 млн для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники. Было реализовано 25 экспортных контрактов на общую сумму $166,7 млн с участием 16 российских экспортеров и пяти кубинских импортеров продукции. Кроме того, «Роснефть» и «Зарубежнефть» подписали с Кубой соглашение о разведке морских залежей нефти у берегов Кубы, неподалеку от американской Флориды. В российском МИД ранее поясняли, что часть списанного долга будет реинвестирована в кубинскую экономику. Куба исправно выплачивает проценты по этому кредиту, отмечала Счетная палата РФ.

Сейчас новый виток обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил о новом ужесточении санкций в отношении Кубы. Ограничительные меры будут установлены на импорт алкогольной и табачной продукции с территории Кубы. И вводится запрет для американских туристов на проживание в отелях, которые принадлежат кубинскому правительству.

В Гаване в ответ заявили, что ограничения затронут в большей степени права американцев, чем кубинцев.

«Враги Кубы ошибаются, когда делают ставку на то, что эти оппортунистические действия, продиктованные электоральными интересами президента [США Дональда] Трампа, сломят волю кубинцев», — написал в Twitter министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

«Торговля с Кубой, продажа туда, например, продукции ВАЗа или КАМАЗа точно интересна России, но у Казахстана или других наших партнеров по ЕАЭС есть опасения по росту конкуренции за счет Кубы. Отсюда логичное желание уточнить заранее, что именно может дать статус наблюдателя для новых стран, какие преференции они получат в этом качестве», — считает шеф-аналитик инвесткомпании TeleTrade Петр Пушкарев.