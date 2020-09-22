Каждый третий — на выход: Италия сэкономит на депутатах

Большинство итальянцев проголосовали за урезание количества мест в парламенте, сообщила во вторник, 22 сентября, газета La Repubblica. Почти 70% принявших участие в голосовании граждан поддержали идею сокращения состава Палаты депутатов с 630 до 400 депутатов, а Сената — с 315 до 200 человек.

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Один из лидеров «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо назвал голосование историческим. Идею о сокращении мест для законодателей поддержали сторонники практически всех политических сил.

Проект конституционной реформы был одобрен подавляющим большинством в октябре прошлого года, голосование хотели провести 29 марта, но перенесли из-за пандемии. Согласно исследованию итальянского Института Каттанео, пандемия практически не повлияла на мнение итальянцев по реформе — по крайней мере, поддерживающих ее меньше не стало.

Главный аргумент за инициативу — депутаты слишком дорого обходятся налогоплательщикам. Зарплата и различные бонусы у итальянских парламентариев самые высокие в Евросоюзе. По крайней мере, так было в 2016-м году, когда движение «Пять звезд» впервые выступило с идеей модернизировать законодательную власть.

Итальянские депутаты самые привилегированные

В Евросоюзе, по подсчетам Euronews, больше всего получают члены парламента как раз в Италии — около 15 тысяч евро ежемесячно, а меньше всего — в Болгарии (1,6 тыс. евро).

Также высокое содержание парламентариев в Швеции, Нидерландах, Австрии, Германии — их зарплаты выше 10 тысяч евро в месяц. В Евросоюзе сейчас избрано 705 депутатов Европарламента, представляющих интересы почти 500 млн граждан.

Размер зарплаты евродепутата — 6,8 тыс. евро после уплаты налогов. За каждый день сессии европарламентарии получают доплату в 320 евро.

Оплачивается также перелет в бизнес-классе и суточные, это еще почти 300 евро в день. Еще 4,5 тыс. евро в месяц выделяется на содержание офиса, около 25 тыс. евро в месяц — на работу помощников. Депутатам полагается полная медицинская страховка и пенсия в размере 3,5% от зарплаты за каждый проработанный в Европарламенте год.

Сократить парламент на треть предлагал еще в 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон, чтобы сделать работу законодательной власти более эффективной. Президент пояснил, что в таком случае депутаты «будут менее многочисленными, но с более существенными ресурсами для работы». То есть урезание депутатских зарплат не предвидится.

Кроме того, глава государства намерен добиться того, чтобы часть депутатов парламента избиралась по пропорциональной системе, чтобы все проблемы, которые обсуждаются в обществе, были близки парламенту. Но депутаты не дали провести эту инициативу, некоторые из них бойкотировали заседание, на котором поднималась эта тема, а другие упрекнули Макрона в желании создать «президентскую монархию».

В двухпалатном парламенте Франции 898 депутатов: 321 — в верхней палате, 577 — в нижней.

В Германии тоже многочисленный парламент, он состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней — 631, итого — 700 депутатов. В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов, в Польше — 560 депутатов (100 — в верхней и 460 — в нижней). В США — 535 депутатов, в Южно-Африканской Республике — 490.

Компактный парламент — в Латвии, всего 100 депутатов, в Молдавии — 101, немного больше — 120 депутатов — в Израиле. В Белоруссии законодательный орган состоит из двух палат и 174 парламентариев.

В прошлом году количество народных депутатов пыталась сократить Украина — с 450 до 300. Содержание одного депутата Рады обходится бюджету в 344 960 грн в год, согласно смете на 2020 год. Всего депутатский корпус обходится в 2,2 млрд гривен. Президент Владимир Зеленский был намерен перейти к пропорциональной избирательной системе, но пока безуспешно.

В рублях не считается

В России также неоднократно предпринимались попытки уменьшить количество мандатов депутатов и сенаторов. Сейчас в Госдуме 450 мест, в Совете Федерации – по два сенатора от каждого региона.

В среднем зарплата парламентариев в России с учетом различных бонусов и льгот составляет около 400 тысяч рублей.

Расходы на содержание Госдумы в 2019 году, как уточнили «Газете.Ru» в Счетной палате РФ, составили 11,1 млрд рублей. Это на 139 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Работа депутата времен СССР не оплачивалась, но существовало много льгот и неформальных привилегий.

Главный экономист «Арикапитал» Сергей Суверов предлагает оценивать эффективность законодательной власти не рублем, а качеством законодательных инициатив. «Сейчас качество законотворческой деятельности явно ниже, чем у тех же итальянских депутатов. Мало законодательных инициатив, нет конкуренции идей, в основном Дума штампует законопроекты, выдвигаемые исполнительной ветвью власти», — говорит Суверов.

По его оценке, идея сокращения количества депутатских мандатов в России, скорее всего, будет одобрена обществом.

С другой стороны, если парламент потеряет в количестве, то может снизиться его репрезентативность. «Скорее всего, снизится доля даже системной оппозиции, худо-бедно представленной в Думе, будет еще меньше альтернативных мнений, парламент станет еще более управляемым», — рассуждает Суверов.

Заместитель гендиректора Центра политтехнологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин отмечает, что если сократить количество мест в Госдуме, то избирательные округа станут еще больше. «Все-таки Россия не Италия. У нас огромные территории, и увеличение площади округов будут означать дополнительные сложности для работы депутатов, снизится доступность демократии», — заключает эксперт.

Кроме того, есть опасность того, что с сокращением мест в парламенте кресла в нем будут получать преимущественно состоятельные кандидаты, а доступ оппозиции и «кандидатов от народа» будут затруднен, отмечают эксперты.