Для безработных с детьми: пособие могут сделать постоянным

Инициатива ФНПР по введению повышенного пособия семейным безработным родителям сформулирована в проекте генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Об этом «Известия» сообщают в понедельник, 21 сентября. Пока еще все предложения проходят стадию обсуждения, окончательные решения будут приняты до конца октября. Эту работу координирует вице-премьер Татьяна Голикова, в ее аппарате заявили, что пока рано комментировать предложения ФНПР.

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Как отмечается, идея профсоюза по факту уже реализуется — с начала апреля указанные категории граждан имеют право на пособие государства — дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы основного пособия. Правда, сейчас это нерегулярная мера поддержки, а введена она только на период коронакризиса. Ранее правительство уже огласило решение о продление выплат на сентябрь, о других месяцах не сообщалось. Получить деньги от государства можно даже если один из родителей трудоустроен, а другой остался без работы.

В ФНПР надеются сделать эту выплату постоянной.

«По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе. Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. руб.), — приводит издание замечание по этому вопросу советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных. —

Также требуется дополнительное обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка».

В этом месяце пособие в размере 3 тыс. рублей будет направлено примерно 2,8 млн безработных граждан с детьми, ранее говорили в пресс-службе правительства. Общее количество россиян официально поставленных на учет на бирже труда составляет примерно 3,6 млн человек. Таким образом, 78% безработных потребуется надбавка за ребенка.

В проекте федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов запланировано на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 131 млрд рублей, что вдвое превышает ранее запланированную сумму. Эти нововведения связаны с ростом затрат на соцвыплаты безработным на 68 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

По оценкам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елены Егоровой, на надбавочные выплаты (около 10 тыс. рублей) безработным гражданам с детьми по предложению ФНПР необходимо еще около 25–27 млрд рублей в месяц.

Сейчас ежемесячные перечисления семьям в 3 тыс. рублей обходятся казне более чем в 8 млрд руб. в месяц.

«Пока можно сказать, что к концу года не ожидается превышения июльского уровня безработицы (6,3%). При благоприятном развитии ситуации возможно незначительное снижение показателя уже к концу этого года», — считает руководитель Центра экономики труда и социального развития Института макроэкономических исследований (ИМЭИ) ВАВТ Минэкономразвития России Ирина Мухина.

В мае-июне этого года эксперты ИМЭИ ВАВТ провели исследование, в ходе которого выяснилось, что уровень безработицы в России может вырасти к началу 2021 года до 9,3% по базовому сценарию и до 14% по пессимистическому. Впрочем, Ирина Мухина полагает, что события пойдут в оптимистическом направлении.

Елена Егорова задается вопросом о целесообразности предлагаемых надбавок, но у нее нет вопросов к тому, какой будет источник финансирования.

Однако в регионах с маленькими доходами населения доплата и в 3 тыс., и в 10 тыс. рублей может считаться довольно высокой, рассуждает экономист.

«Не станут ли эти доплаты средством «невыхода» на работу или получения работы без оформления трудового договора? И не приведет ли это к тому, что жить на пособия станет более выгодно, чем трудоустроиться?» — задумалась Мухина.

Минтруд отчитывался ранее, что наибольшее число россиян с риском увольнения сконцентрированы в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в сфере услуг и транспортной отрасли. Чиновники считают, что в России в перспективе может быть уволено не более 1% трудящихся по найму.