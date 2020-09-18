Рублю спасение: почему ЦБ сохранил ставку

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий. То есть, снижать ставку сейчас нельзя, это привело бы к дальнейшему росту цен.

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Рост инфляции, по мнению ЦБ, обусловлен двумя основными причинами: «активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля».

Рубль в свою очередь ослабел из-за «повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», отмечает Центробанк.

Кроме того, на решение зафиксировать ставку такой, как сейчас, повлияли повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий.

При этом ЦБ прогнозирует, что после снятия ограничений в связи с пандемией рост мировой и российской экономики замедлится, что будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен. Регулятор указывает на «неоднородность в динамике потребительских цен», что связано с неравномерным восстановлением активности в различных секторах экономики.

В итоге инфляция в этом году составит 3,7–4,2% и 3,5–4,0% в 2021 году. И около 4% в дальнейшем.

Оценивая ситуацию на финансовом рынке России, ЦБ отмечает, что ввиду существенного снижения процентных ставок происходит адаптация финансовых институтов, предприятий и граждан к изменению условий. «Необходимо дать время для подстройки сберегательных моделей, в том числе возможного перераспределения средств между различными инструментами финансового рынка, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых организаций», — отмечается в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Европа виновата, плохо восстанавливается

После смягчения ограничительных мер экономическая активность в России, по мнению ЦБ, «восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось». Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на потребительский спрос.

В то же время глобальные рынки не генерируют значительный спрос, слабо восстанавливаются, что «остается фактором, сдерживающим экономическую динамику».

Заметное влияние на глобальный экономический рост «могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий», заключает свой прогноз ЦБ.

Банк России уточняет, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. До конца года планируется еще два заседания ЦБ — 23 октября и 18 декабря.

По прогнозу ведущего эксперта Lockoinvest Дмитрия Полевого, инфляция сложится в диапазоне 3-3.5%, поэтому денежно-кредитная политика ЦБ будет оставаться мягкой на протяжении 2020 и всего 2021 годов, цикл ее нормализации начнется не ранее 2022 года. «Отсутствие существенных изменений в позиции ЦБ нейтрально для курса рубля и ОФЗ, а на ситуацию на рынке госдолга складывается больше под воздействием санкционных рисков и повышенного предложения от Минфина», — говорит Полевой.

ЦБ видит риски для рубля

Хотя тональность релиза ЦБ близка к нейтральной, прослеживаются опасения за динамику рубля и инфляцию в краткосрочном плане, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Хотя ЦБ и не исключил новое смягчение, вероятность снижения ставки до конца года крайне низкая. А с учетом возможных рисков влияния COVID-19 на экономику в будущем, нельзя исключать того, что ключевую ставку, наоборот, придется повышать уже в начале будущего года. А значит, логично оставить ставку на нынешнем уровне, чтобы не пришлось прибегать к резкому повышению, которое, как правило, оказывает негативное влияние на рынки», — говорит Ващенко.

Стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что ЦБ пока еще не успел оценить эффект уже произведённых ранее четырех снижений ставки и девальвации рубля на инфляцию. «Девальвация рубля возможно не закончилась, политические риски остаются, и в связи с Белоруссией, и в связи с выборами в США и санкционными ожиданиями. Хотя влияние девальвации на инфляцию идёт с некоторым временным лагом», — говорит Суверов.

После объявления со стороны Минфина планов по повышению налогов неудивительно, что ставку оставили неизменной, отмечает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. Причина в том, что ЦБ, скорее всего, сфокусируется на инфляционных последствиях этого решения, как было уже после принятия решения о повышении НДС в 2018 году. Тогда ставка дважды была повышена, уточняет эксперт.

«Но сейчас это решение принимается на фоне кризисной ситуации, и даже сохранение ставки будет иметь негативные последствия для экономики. ЦБ как бы шлет сигнал, что даже краткосрочные колебания инфляции для него важнее, чем создание условий для восстановления экономики», — говорит эксперт.

Заверский считает, что это сохранение ставки, по сути, будет продолжением политики, направленной на достижение целей по инфляции за счет ограничения спроса.

Вместе с тем, на фоне затяжного и даже усилившегося падения доходов вряд ли можно говорить о том, что причины инфляции у нас кроются на стороне спроса, как заявляет ЦБ. Гораздо важнее решать проблемы с предложением товаров и услуг, проводить модернизацию и повышать производительность труда, отмечает эксперт. «Но для этого нужны благоприятные денежно-кредитные условия, обеспечивающие приемлемый и стабильный уровень ставок в экономике на длительный срок. ЦБ же постоянно указывает на необходимость повышения ключевой ставки в будущем. В этом существенное отличие его подхода от подхода, например, ФРС США, которая зафиксировала минимальный уровень ставок на годы вперед», — говорит Заверский.

ЦБ ждет итогов выборов в США

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев считает, что к текущему моменту и сложившемуся уровню инфляции пространства для снижения ставки нет. В ЦБ могут занимать более консервативный подход по причине неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации в мировой экономике вследствие выборов президента США в ноябре. «Можно также допускать негативный эффект от «второй волны» COVID-19, который может материализоваться и отсрочить момент возврата российской экономики на докризисные уровни, что как считают в Минэкономразвитии, произойдет не ранее третьего квартала 2021 года», — говорит Дорофеев.

При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин в опубликованной в пятницу авторской колонке назвал прогноз Минэка по восстановлению экономики РФ оптимистичным.

Банк России, вероятнее всего, вернется к теме снижения ставки в октябре. Сегодняшний рост заболеваемости коронавирусом в России к тому времени уже может вызвать определенные ограничения, однако вряд ли будет новый полноценный локдаун. Что и позволит ЦБ РФ снизить ставку только на 0,25%, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди пояснил «Газете.Ru», что изменения ставки не ожидалось еще и потому, что Центральный банк сейчас обязан больше думать о ценовой стабильности, нежели о поддержке экономического роста.

«Этот тренд будет до тех пор, пока российская валюта не перестанет падать», — говорит Харди.

Эксперт уверен, что что ЦБ оставит ключевую ставку до конца этого года на текущем уровне, в противном случае «прочие сигналы регулятора будут контрпродуктивны в отношении доверия рынка к рублю».

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий ожидает, что ЦБ в ближайший месяц может отойти «от ортодоксальной политики по таргетированию инфляции и безработицы». Хотя бы по той причине, что инфляция в мировом масштабе остается подавленной. «Так, средняя инфляция по 10-ти крупнейшим развивающимся экономикам составляет 3,2%, что значительно ниже среднего уровня за последние 8 лет в 4%. Политика центральных банков нацелена сейчас на смягчение. Исходя из этого, Центробанк России имеет возможность снизить ключевую ставку», — заключает эксперт.