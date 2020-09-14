Сигнал рынкам: помощь Лукашенко не ограничится новым кредитом

Москва и Минск договорились о предоставлении нового кредита для поддержки экономики Белоруссии в размере $1,5 млрд. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко.

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«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы эту договоренность исполним», – цитирует Владимира Путина РБК. Александр Лукашенко в ответ на это решение сказал, что в основе всего лежит экономика, и последние события показали, что Минску нужно «теснее держаться со своим братом».

Президент добавил, что рассчитывает на то, что финансовые рынки соответствующим образом воспримут этот сигнал, и именно поэтому он упомянул о предоставлении нового займа. Конкретные параметры нового займа в данный момент обсуждаются представителями Министерств финансов двух стран.

Еще одним инструментом поддержки белорусской экономики со стороны России может стать размещение дополнительных выпусков ОФЗ Белоруссии на отечественном рынке. В день встречи лидеров двух стран замминистра финансов РБ Андрей Белковец в интервью Cbonds Review отметил, что

Минск не откажется от российского рынка долговых обязательств, поскольку такие инструменты интересны российским инвесторам и это подтверждается активными торгами на вторичном рынке, а также общей суммой размещенных облигаций, которая сейчас составляет порядка 20 млрд рублей.

«На данный момент у нас еще не завершена действующая облигационная программа, неразмещенный остаток по которой составляет 10 миллиардов рублей (два выпуска сроком на пять лет каждый). Срок действия документа лимитирован концом 2020 года. И конечно же, мы рассматриваем возможность еще раз выйти на российский рынок с предложением, однако решения о размещении новых выпусков Минфин будет принимать исходя из потребностей бюджета, запланированных объемов рефинансирования долга и рыночной конъюнктуры», – пояснил Андрей Белковец.

Очереди в банках

После того, как в стране начались протесты граждан, несогласных с результатами президентских выборов, в очереди к отделениям банков выстроились огромные очереди: об этом неоднократно рассказывали корреспонденты многих российских СМИ, находившихся на тот момент в Республике Беларусь.

По данным Нацбанка РБ,

в августе жители страны забрали на руки суммарно более $1 млрд как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Для сравнения, к началу августа суммарная стоимость золотовалютных резервов страны составляла $8,9 млрд.

Такое стремительное опустошение банковских счетов стало рекордным минимум с 2003-го года, а объем валютных сбережений населения в кредитных организациях сократился на 8,8%.

Из всей выведенной суммы почти две трети пришлись на иностранную валюту, около трети – на местную. Причем нельзя сказать, что люди стали активно тратить снятые сбережения: оборот наличных денег в стране за тот же период упал на 2,6% при том, что последние четыре месяца этот показатель непрерывно рос.

И хотя Александр Лукашенко, комментируя текущую ситуацию, заявлял, что дефицит всегда образуется из-за наплыва клиентов, а на практике у страны достаточно валютных резервов, риск остаться без клиентских сбережений для местных банков весьма серьезен. По оценкам Fitch, к концу первой половины этого года порядка 60% обязательств местных финансовых организаций – это депозиты клиентов, которые на 63% состоят из вкладов и счетов, на которых хранится иностранная валюта.

Стоит упомянуть и тот факт, что в целом возможности Белоруссии по привлечению денежных средств из-за рубежа остаются весьма ограниченными. Так,

10 сентября стало известно, что МВФ отказал руководству страны в предоставлении финансовой поддержки в размере $940 млн.

Весьма вероятно, что организация отказала в предоставлении средств по политическим причинам, но открыто представители Фонда об этом не говорили – официальной причиной отказа стало отсутствие гарантий по сдерживанию распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

«Данный механизм не содержит каких-либо жестких условий <…>, но необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», – цитирует официального представителя МВФ Джерри Рейса издание TUT.BY.