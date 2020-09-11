Охота на офшоры: Россия и Мальта пересмотрят соглашение по налогам

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%», — говорится в сообщении.

При этом документом предусмотрен ряд исключений, предполагающих льготный режим налоговой ставки в 5%. Такие нормы относятся к институциональным инвестициям, а также к инвестициям для публичных компаний, у которых не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении и которые владеют не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Отмечается, что это обусловлено отсутствием рисков использования налогоплательщиками этой категории иностранных юрисдикций с целью уклонения от уплаты налогов. Обеспечить подписание протокола с мальтийской стороной поручено Минфину.

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Пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами ведется по поручению президента Владимира Путина отменить льготные налоговые ставки для российских инвесторов, которые «выводят свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Путин указал, что уходящие в офшорные юрисдикции доходы должны облагаться адекватным налогом: сейчас две трети средств облагаются ставкой всего в 2%, в то время как большинство граждан платят подоходный налог в размере 13%.

8 сентября такое соглашение Россия подписала с Кипром в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на остров.

Документ предполагает, что взыскиваемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. В отдельных случаях также процент может достигать 5%, к примеру, если имеющее право на дивиденды лицо, — это иностранная страховая компания или пенсионный фонд. То же самое касается органов местной власти и центрального банка.

По данным Минфина, только за 2018-2019 годы на Кипр было выведено порядка 3,3 трлн рублей при том, что вся кипрская экономика составляет около 1,8 трлн рублей.

Власти Кипра всячески пытались отказаться от пересмотра соглашения о двойном налогообложении, пока российская сторона не пригрозила разрывом налогового соглашения, от чего бы пострадал и Кипр, и российские компании, и физлица. Впрочем, во время переговоров в Москве 10 августа консенсус все же был достигнут, о чем в своем Twitter сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Как рассказал в эфире «России-24» заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, российский бюджет от роста налога на дивиденды будет ежегодно получать 130-150 млрд рублей. Следующие страны, с которыми предстоит переподписать налоговый протокол, — Люксембург и Нидерланды — будут поставлены в те же условия, что «мы предложили Кипру», отмечал Сазанов. Всего соглашения об избежании двойного налогообложения Россия заключила с 84 странами.

Как ранее «Газете.Ru» говорила партнер компании ФБК Legal Надежда Орлова, идея собрать дополнительный доход с российских инвесторов, имеющих счета в западных юрисдикциях, вполне осуществима.

«Речь идет в первую очередь именно о частных инвесторах, использующих тот же Кипр в качестве транзитной зоны для получения прибыли по пониженной или даже нулевой ставке. Но послабление в виде ставок 0% и 5% осталось. Оно — для глобальных инвесторов, не являющихся физическими лицами. Речь идет о банках, страховых компаниях, инвестфондах», — уточнила эксперт. Она также указывала, что рост ставки до 15% может негативно сказаться на объеме инвестиций в Россию из-за рубежа.

«Теперь инвесторы рассматривают альтернативные юрисдикции, Кипр потерял в значительной степени свою привлекательность», — отмечала Орлова.