До марта: ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза сообщил, что действие санкций против физических и юридических лиц России, Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР продлено еще на полгода — до 15 марта 2021 года. Черный список был создан после событий на Украине 2014 года.

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«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев», — говорится в сообщении европейских властей.

В ЕС подчеркнули, что «решение было принято Советом в письменной форме», то есть без обсуждения. «Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале 11 сентября 2020 года», — заверили в заявлении.

Таким образом санкции продолжат свое действие в отношении 175 лиц и 44 организаций. Ограничения заключаются в запрете на въезд в европейские страны, а также в замораживании активов в Европе.

Первые санкции против физических и юридических лиц по обвинениям в нарушении суверенитета Украины ЕС ввел в 2014 году. После этого Совет Европейского союза продлевает ограничения каждые полгода.

Евросоюз также вводил санкции, которые затрагивают отдельные сектора экономики России. Они были введены в ответ на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя» и касаются экономики полуострова. В 2014 году власти Крыма провели на территории региона референдум, чтобы узнать мнение граждан о вступлении полуострова в состав России. Абсолютное большинство тех, кто пришел на голосование, заявили, что согласны с таким предложением. После этого Крым стал частью России. Но этот факт до сих пор не признают европейские государства, США и Украина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии РИА «Новости» выразил мнение, что Евросоюз «вбрасывает» негативные темы против России, чтобы оправдать свою санкционную политику.

«Чтобы оправдать санкционную политику в глазах западного обывателя, постоянно вбрасываются темы с такой негативной коннотацией… И на этом этапе для достижения этой цели активно используется ситуация с Алексеем Навальным, но понятно и то, что, если бы не было этой ситуации, были бы другие поводы для того, чтобы обвинять Россию во всех смертных грехах», — уверен Новиков.

Он также отметил, что продление ограничительных мер против российских граждан стало уже привычным ритуалом для ЕС.

Парламентарий уверен, что «санкции с нами надолго». Он призвал запустить механизмы роста, чтобы внешнее давление не причинило никаких серьезных последствий для России.

Тем временем член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT сказал, что европейцы оказались в «плену стереотипов».

«Они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог», — полагает Цеков.

Он напомнил про то, что санкции оказывают обратный эффект и вредят самой европейской экономике. При этом ограничения не влияют на «восстановление территориальной целостности Украины».

«На самом деле от санкций теряют сама Европа, европейское сообщество. Действует принцип двойных стандартов. Как показали санкции на протяжении шести лет, они наносят не меньший, а, возможно, больший урон самой Европе», — обратил внимание сенатор.

Такой позиции придерживаются и некоторые политики и бизнесмены Европы. Многие из них призывали власти своих стран позаботиться о снятии экономических ограничений с России и ее представителей, чтобы не наносить еще больший урон самим себе.