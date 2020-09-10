Карточный домик: Китай саботирует «Силу Сибири»

Поставки газа по «Сили Сибири» отстают от плана на этот год. За 8 месяцев «Газпром» экспортировал по новому газопроводу только 2,3 млрд кубометров, хотя контракт предполагает 5 млрд кубов. Об этом корпоративной газете «Газпром трансгаз Томск» сообщил гендиректор компании Владислав Бродин.

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В договоре прописано правило «бери или плати», которое предполагает, что покупатель оплатит определенный объем топлива, даже если не станет его закупать –

это своего рода страховка «Газпрома» от падения спроса в Китае на фоне той же пандемии коронавируса, которая привела к замедлению китайской экономики и, как следствие, снижению импорта газа.

Причем даже для того, чтобы добрать экспортный объем до уровня «бери или плати», суммарные поставки должны составить не менее 4,25 млрд кубометров, то есть, за оставшиеся четыре месяца придется ускорить экспорт в 1,7 раза.

Но если выяснится, что виновником срыва графика поставок стал сам «Газпром», у российской компании могут начаться проблемы. Утром четверга акции «Газпрома» на Мосбирже за два часа подешевели на 1,6%, после чего скорректировались и в середине дня торговались на 0,5% ниже уровня открытия.

В беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что из-за пандемии Китай резко сократил потребление природного газа, но в то же время начал формировать запасы топлива на будущее.

«В период пандемии и дальше он довольно активно скупал очень дешевый газ, который возникал на рынке, поскольку во всем мире наблюдалось падение спроса и продавцы, предлагавшие свое топливо по самым низким ценам, лишь бы от него избавиться, конечно же находились», – констатирует эксперт.

«Газпром» в этой ситуации оказался в далеко не самом выгодном положении. Дело в том, что контрактная цена на газ по «Силе Сибири» привязана к нефтяным котировкам с некоторым временным лагом.

И Пекин прекрасно видел, что российский трубопроводный газ брать невыгодно в первом полугодии, а самым выгодным он станет во втором полугодии.

«То есть, когда Китай увидел, что цены на нефть в марте-апреле упали до $10-20 за баррель и спустя полгода это отразится на газовых ценах, вполне логично, что Китай минимизировал закупки», – объясняет аналитик.

Это значит, что резкий рост прокачки топлива по «Силе Сибири» этой осенью вполне вероятен, а значит, говорить о полном провале плана на этот год не приходится. Это будет означать, что торможение поставок в первой половине года действительно случилось по инициативе китайской стороны.

Мечты сдуваются

Но если при восстановлении китайской экономики роста экспорта газа по «Силе Сибири» не произойдет, косвенно это может быть сигналом того, что проблема все же – со стороны «Газпрома».

В конце мая издание «Lenta.Ru» опубликовала расследование, в котором утверждалось, что «Газпром» испытывает серьезные проблемы с ресурсной базой на Чаяндинском месторождении, откуда берется газ для «Силы Сибири».

В частности, собеседники издания утверждали, что мощностей для исполнения контракта с Китаем там точно не хватит.

«В начале года мы видели заявления о том, что у «Газпрома» все плохо, ужасно, в Восточной Сибири газа нет и с советских времен все геологи идиоты. Но если посмотреть более трезво, наверное можно сделать выводы, что у «Газпрома» скорее всего были проблемы с бурением, а сам по себе газ в Восточной Сибири есть», – отвечает Игорь Юшков на вопрос «Газеты.Ru» о вероятных проблемах на газовом месторождении.

Впрочем, в наличие проблем с ресурсной базой Игорь Юшков не верит: по мнению эксперта, «Газпрому» придется бурить часть скважин заново, и это – вопрос дополнительных затрат, но никак не плохой геологоразведки.

В любом случае,

если проблемы с поставками действительно произошли по вине «Газпрома», эксперт уверен, что об этом станет точно известно к концу года, даже если Россия и Китай не станут выносить разногласия по этому поводу в публичное поле.

«За срыв поставок по вине продавца в таких контрактах предусматриваются штрафные санкции, и мы об этом обязательно узнаем, поскольку китайцы всегда бьются за каждый юань, а «Газпром» так или иначе обязан отражать выплату штрафных санкций в своих финансовых отчетах, которые он должен публиковать и публикует, будучи публичной компанией», – подчеркнул эксперт.

Труба номер два

В свете проблем с «Силой Сибири» снова встает вопрос о целесообразности строительства еще одного газопровода в Китай. В конце августа соответствующий меморандум о намерениях подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар – именно через эту страну планируется проложить новый трубопровод стоимостью порядка $10 млрд и мощностью 50 млрд кубометров газа в год.

Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что

строительство нового газопровода в целом оправдано, поскольку нынешняя «холодная война» между Китаем и США вряд ли быстро сойдет на нет, а в этом случае морские поставки того же СПГ в страну находятся под постоянной угрозой, ведь их очень легко перекрыть. Так что трубопроводный газ из России для Китая не просто выгоднее, но еще и безопаснее.

«На деле все будет зависеть от контрактной цены, по которой Китай будет готов покупать российский газ по новому маршруту. Сейчас подписывать с Китаем какой-то контракт бессмысленно, поскольку все переговорные позиции сейчас на стороне Пекина: газа в мире много, и стоит он очень дешево, плюс в прошлом году был пик ввода в эксплуатацию СПГ-заводов», – подчеркнул Игорь Юшков.

В любом случае новый газопровод в некотором смысле будет выгоднее даже для «Газпрома», чем действующая «Сила Сибири». Дело в том, что его ресурса база, расположенная в Западной Сибири, давно разработана и с ней не возникнет проблем как с Чаяндинским месторождением.