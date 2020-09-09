Надбавка безработным: родителям дадут 3 тыс. рублей на ребенка

Российские родители получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, эти деньги будут зачислены как прибавка к пособию по безработице. Те граждане, которые не состоят официально на бирже труда, не смогут рассчитывать на эти деньги. Соответствующее постановление в среду 9 сентября опубликовало правительство.

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«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в официальном сообщении кабмина.

В документе отмечается, что эти деньги можно будет ожидать уже в сентябре этого года. Всего на эти цели из федерального бюджета выделятся 8,5 миллиарда рублей. Такие выплаты остаются одним из способов поддержки россиян в тяжелых условиях ограничений из-за распространения пандемии COVID-19.

Сейчас пособие по безработице в России составляет 12 130 рублей, и в него не включены надбавки на детей.

В начале осени премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Ранее стало известно, что Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.

Эти пособия были введены по инициативе Владимира Путина, который в январе 2020 года подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет. Согласно указу президента, выплаты в размере половины от регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

В среднем по стране такие пособия составляют примерно 5,5 тысячи рублей.

В срок до 30 ноября кабмин должен проанализировать размеры доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По итогам этого исследования правительство должно будет принять решение по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, чей среднедушевой доход после получения надбавки не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе.

Во время обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент Путин говорил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в следующем году при необходимости могут вырасти вдвое. Суммарно на эти цели в 2020 году уже выделено около 300 млрд рублей. Впрочем, социальная политика федерального центра по поддержке населения в условиях тяжелой эпидемиологической обстановке и спада экономики наталкивается на сложности восприятия среди региональных властей

К примеру, в Тюменской областной думе местные парламентарии не поддержали идею о выплате 10 тыс. рублей семьям с несовершеннолетними детьми от 16 до 18 лет. Поскольку федеральный бюджет покрывал категории семей с детьми 3-16 лет, некоторые регионы взяли на себя повышенные обязательства сделать единовременные выплаты тем семьям, где есть несовершеннолетние дети старшего возраста. Соответствующий законопроект предложил и депутат ЛДПР Глеб Трубин.

Но большинство депутатов Тюменской облдумы выступили против этой инициативы.

«С Глебом Александровичем сложно спорить, аргументы у него серьезные, и мы согласны, что нужно помогать гражданам. Однако в нынешней ситуации мы не можем поддержать проекты, которые несут дополнительные выплаты», — заметил зампред облдумы, депутат «Единой России» Виктор Рейн.

Помимо пособий семейным неработающим гражданам правительство с сентября изменило социальные выплаты другим категориям граждан. На дополнительные выплаты могут претендовать пенсионеры, медики, учителя, соцработники. В частности, пенсии должны повысить пожилым людям, справившим в августе 2020 года 80 лет. Таким пенсионерам прибавят сумму, равную фиксированной части — 5686,25 рубля. Надбавка будет зачислена автоматически. Пожилые родители, чьи дети младше 23 лет и поступили на очные отделения в высшие учебные заведения, получат ежемесячную прибавку в 1895,42 рубля.