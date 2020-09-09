Польское предложение: «Северный поток — 2» могут заменить

Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2». Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

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«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — передает РИА «Новости» слова Мюллера.

По его мнению, российский газопровод вызывает беспокойство, поскольку противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности.

Польско-датский проект под названием Baltic Pipe, конкурирующий с «Северным потоком — 2», предполагает поставки природного газа с норвежского шельфа в Польшу через Данию по газопроводу, который пройдет через Балтийское море. Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По предварительным данным, его емкость составит 10 млрд кубометров в год.

Строительство «Северного потока — 2» мощностью 55 млрд кубометров в год планировалось закончить в декабре 2019 года, однако проект был приостановлен по причине санкций, из-за которых его покинули иностранные трубоукладчки. Против строительства газопровода активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия, Литва и Украина. Россия заявила о намерении достроить газопровод собственными силами — для реализации проекта осталось проложить небольшой участок в Балтийском море неподалеку от Дании.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Берлину стоит пересмотреть отношение к проекту «Северный поток — 2» в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

«Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2»»,

— написала Ортагус в своем Twitter. За остановку строительства газопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным высказался и американский президент Дональд Трамп.

Приводить свою позицию по поводу дальнейшей судьбы проекта в Германии не спешат. Канцлер Ангела Меркель заявила, что решение должно быть принято странами ЕС совместно и «будет носить общеевропейский, а не германский характер».

«Необходима европейская реакция на дело Навального. <...> Это не было нападением на Германию, но она должна заявить о себе как о члене Евросоюза», — цитирует агентство dpa-AFX канцлера ФРГ.

Она также указала, что немецким властям «нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС» касательно ситуации с Навальным. «Следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», — добавила Меркель.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель пока не обсуждала с российским президентом Владимиром Путиным произошедшее с Навальным. Но она, как заверил Зайберт, не исключила возможные санкции против российского проекта газопровода.

В то же время в парламенте ФРГ называют опасной остановку «Северного потока — 2».

В случае если проект снова заморозят, в суды против Германии поступят иски от компаний-участников строительства на сотни миллиардов евро, а 50-летнему энергетическому сотрудничеству Германии и России наступит конец.

Об этом глава комитета парламента по экономике и энергетике Клаус Эрнст предупредил в интервью Die Welt.

По его мнению, решение ФРГ остановить строительство трубопровода негативно отразится на репутации страны, так как «СП-2» — это международный проект, в котором принимает участие 120 компаний из более чем десятка стран, вложивших в него уже более 12 млрд евро, из которых половина приходится на иностранные инвестиции. В случае остановки проекта сумма компенсации ущерба окажется значительно больше из-за потери доходов, которые ожидалось получить после запуска газопровода.