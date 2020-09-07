«Защита от России»: Трамп хочет закрытия «Северного потока – 2»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что поприветствовал был отказ Германии от завершения и введения в эксплуатацию экспортного газопровода «Северный поток – 2».

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Так политик прокомментировал заявление Штеффена Зайберта — представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Берлин допускает введение санкций против СП-2 из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Конечно, я поддержал бы эту меру. Мы защищаем Германию от России, а Германия платит миллиарды долларов России за энергоносители, и от 60% до 70% энергоносителей поступает ей из России», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Он также указал, что противодействие СП-2 началось только при его президентстве.

«Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России», — посетовал Трамп.

Впрочем, в настоящее время даже в правительстве ФРГ нет единой точки зрения на этот вопрос – Берлин продолжает консультации с Москвой, причем, пока даже не на уровне первых лиц, рассказал Зайберт.

Ранее председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что прекращение строительства СП-2 приведет к колоссальным многомиллиардным убыткам европейских компаний и потере рабочих мест на востоке Германии.

Он также обратил внимание, что отказ от реализации проекта приведет к судебным тяжбам, так как все разрешения на строительство были получены.

«Мы не считаем, что эти разрешения можно поставить под вопрос задним числом», — добавил глава OAOEV.

Председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отметил ранее, что «в случае остановки строительства СП-2 придется списать вложения в размере €8 млрд». Кроме того, необходимо будет потратить €4 млрд, чтобы построить соединительные трубопроводы.

В этой связи Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении СП-2, заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

Он назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране — ФРГ — или суверенному Европейскому союзу, каким образом решать вопрос собственного энергообеспечения.

Эрнст подчеркнул, что это «противоречит любым разумным отношениям».

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике также высказался по поводу заявлений Европейской комиссии о том, что введение Вашингтоном санкций будет нарушением международного права.

«Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — подчеркнул он.

На фоне всего происходящего президент России Владимир Путин регулярно напоминает, что проект СП-2 имеет «сугубо экономическую» направленность.

На январской встрече с Меркель он также поблагодарил Берлин за содействие в реализации проекта и противодействие санкциям США.

«В активе России и Германии — целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики», — добавил президент России.

Впрочем, недовольство Трампа политикой Германии не сводится к СП-2. Американский лидер постоянно напоминает, что немецкие власти тратят на оборону в статусе члена НАТО порядка 1% ВВП, тогда как, по словам главы Белого дома, этот показатель должен составлять 2%. Хотя и это тоже мало, считает президент США.

Трамп заявлял, что Берлин должен платить даже более двух процентов ВВП, определенных НАТО, чтобы помогать альянсу «противостоять русским».

Более того — Трамп может до ноябрьских выборов и вовсе объявить о выходе из НАТО, считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Чуть ранее в Варшаве США и Польша подписали договор об усилении военного сотрудничества. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, сотрудничество Польши и США в оборонной сфере «означает усиление безопасности для нашей части Европы».

По словам американского лидера, переброска войск в Европе является «наказанием» для Германии, которая сотрудничает с Россией в вопросе поставок энергоносителей, а также не оплачивает необходимые взносы в НАТО.