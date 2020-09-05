Россия неуязвима для санкций: Германия оценила тактику Путина

В период пандемии и вызванного ей кризиса Россия увеличила валютные резервы до $600 млрд, поэтому санкции Запада могут пройти для нее практически безболезненно – говорится в авторской статье старшего бизнес-редактора немецкого издания Die Welt Хольгера Цшэпитца.

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При этом, аналитик указывает, что такое достижение оказалось по силам России, несмотря на падение мировых цен на нефть – основной источник пополнения российского бюджета, передает РИА «Новости».

Эксперт поясняет, что такие результаты были достигнуты благодаря росту финансовых резервов, отсутствию повышенной долговой нагрузки и отказу от доллара в пользу покупки золота – в чем он отметил верную тактику президента России Владимира Путина.

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — подтверждает стратег Macro-Advisory Крис Вифер.

В прошлом месяце Цшепиц уже признавал, насколько удачно был осуществлен российский «золотой маневр» особенно на фоне недавнего кризиса.

Цшепиц в прошлом году написал материал под заголовком «Фатальная жажда золота Владимира Путина». В нем он рассуждал о ловушке золотых резервов. Но теперь он осознал свою неправоту.

Обозреватель изменил свое мнение после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Это позволило России укрепить свои активы.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — подчеркнул Цшепиц.

Немецкий публицист Вольфрам Ваймер в своей колонке на сайте телеканала N-TV обратил внимание, что Путин хотел, прежде всего, сократить использование доллара. Немца восхитила золотовалютная политика президента РФ и он назвал политика «человеком недели».

В Кремле считают, что Россия уже в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, то есть достигнет этой цели досрочно.

«Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — заявил 31 августа, помощник президента Максим Орешкин на молодежном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

В мае 2018 года Путин подписал указ, в котором среди прочего была поставлена цель попадания России к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Для ее выполнения было необходимо подняться всего лишь на одно место — по размеру ВВП и по паритету покупательной способности. Россия тогда по этим показателям уступала только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

Рост ВВП Германии тогда составлял 4-5%. В шестилетний срок экономике России предстояло расти темпами выше этих значений.

«Мы должны, конечно же, показывать более высокие темпы экономического развития и обходить ее в этом рейтинге», — говорил в 2018-м Орешкин, занимавший тогда пост министра экономики.

При этом и Путин называл эту цель абсолютно достижимой. Президент уточнил, что Россия лишь немного отстает от Германии. Но позднее эта цель исчезла из президентского указа о национальных целях развития страны до 2030 года.

Что же касается глобальных прогнозов, то эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», не исключают, что грядет новый мировой кризис, и начаться он может с Австралии.

«Экономика Австралии сильно зависит от ситуации в экономике Китая, с которого начались пандемия и спад во всем мире», — указывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, добавляя, что австралийская экономика хотя и обвалилась на рекордные 7%, тем не менее, можно считать, что отделалась пока что легким испугом.

Эксперт БКС Брокер Михаил Зельцер, комментируя официальное вхождение Австралии в рецессию, говорит, что причина этого все та же, что и у других стран — «гуманитарно-экономический кризис». То есть пандемия плюс кризис. И значит, снежный ком может возникнуть где угодно, включая Австралию.

«Но участников рынка питают надежды на прохождение острой фазы кризиса, чему может способствовать ультрамягкая политика Резервного банка Австралии, сохранившего ставки фондирования на уровне 0,25% годовых», — отмечает Зельцер.