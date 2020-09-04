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Рекордный спад: что не так с покупательной способностью россиян

ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

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Покупательная способность россиян обвалилась во втором квартале этого года до минимума за последние 10 лет, подсчитали эксперты Центра развития ВШЭ. При этом структура потребительской корзины, на основе которой высчитывается покупательная способность, не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Минтруд готовит корректировку расчетов.

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала. По 12 из 24 основных продуктов питания — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, чай черный и другие продукты — был достигнут минимум за последние 10 лет.

Если же опираться на статистику доходов за 2013-2020 годы, то минимум покупательной способности населения достигается даже не по 12, а по 15 основным продуктам питания из тех же 24-х.

На одной морковке

Покупательная способность выросла только по трем основным продуктам питания: капусте — на 74%, сахару-песку — на 16,1%, и моркови — на 10,6%.

«По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 года был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов — сахар», — говорится в исследовании.

«По остальным основным продуктам питания наблюдалось снижение покупательной способности населения от 1% по свинине до 25% по яблокам», — говорится в исследовании ВШЭ.

Падение покупательной способности россиян подтверждается данными опросов ВШЭ, проведенных в мае и июне этого года. Почти четверть респондентов отметили, что после начала пандемии у них сократилась заработная плата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, а 9% были переведены на неполный рабочий график. Еще 12% сообщили, что они были отправлены в вынужденные отпуска.

По данным одного из авторов мониторинга эксперта Центра развития ВШЭ Светланы Мисихиной, на снижение доходов россиян указывают также опросы ИнФОМ, РОМИРа и других социологических служб. Опросы показывают и рост безработицы, и сокращение заработной платы.

У Росстата все растет

Но Росстат при этом совсем иначе оценивает совокупные объемы источников доходов населения, отмечают эксперты ВШЭ.

Например, данные о поступлении НДФЛ в бюджетную систему РФ показывают, что объем этого налога сократился во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 10,3%. Но если поступления от налога сокращаются, тогда «вызывает вопросы» рост доходов, фиксируемый Росстатом.

«Данные Росстата о социальных выплатах тоже вызывают вопросы», — указывает Мисихина. Например, известно, что все основные выплаты в связи с эпидемией коронавируса начались во втором квартале. В частности, в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет перечислялось по 5 тыс. руб. Это 62,7 млрд руб. А на июньские выплаты по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет было потрачено 207,5 млрд рублей.

Итого к доходам семей с детьми во втором квартале должно было добавиться примерно 270 млрд руб. «Однако, по данным Росстата, итоговый прирост социальных выплат во втором квартале 2020 года по отношению к первому кварталу составил всего 74 млрд рублей», — уточняется в исследовании НИУ ВШЭ.

«Устранение сезонности показывает, что реальные доходы, едва начавшие с 2019 года отталкиваться от дна, упали во втором квартале текущего года на 8,8% по отношению к первому кварталу. При этом реальные располагаемые доходы так и не начали расти после падения в кризис 2015–2016 годов», — говорится в исследовании НИУ ВШУ.

Резюме от эксперта: чай и бутерброды с маслом лучше ограничить, учитывая достигнутые во втором квартале 2020 года минимумы покупательной способности. Для тех, кто любит щи, ситуация чуть лучше: небольшой рост цен на свинину компенсировался снижением стоимости овощей.

«А наиболее доступным, похоже, стал набор продуктов для салата из белокочанной капусты из «Книги о вкусной и здоровой пище»», — заключает Светлана Мисихина.

«Газета.Ru» обратилась к Росстату и Минтруду с вопросом о том, не планируется ли корректировка потребительской корзины россиян для того, чтобы приблизить ее к реалиям сегодняшнего дня и получить более адекватную картину покупательной способности россиян.

А где тут у вас рыба с мясом?

В январе 2020 года президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины, увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы, мяса.

В Росстате от комментариев отказались, сославшись на то, что структура корзины устанавливается федеральным законом на основе предложений Минтруда.

Минтруд в ответ на запрос сообщил, что сейчас прорабатываются предложения по актуализации потребкорзины. Минтруд изучает «различные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе, на основе международного опыта».

Пока каких-либо решений не принято, уточнили в министерстве, но 31 декабря истекает срок действия нынешнего закона о потребкорзине.

Структура потребкорзины пересматривается раз в пять лет. Из этого следует, что в ближайшие два месяца правительство определится с компонентами этого инструмента, поскольку параметры корзины необходимы для принятия проекта бюджета на 2021- 2023 годы.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов отмечает, что в период кризисных изменений в экономике качество официальной статистики неизбежно снижается. Росстату придется проводить ретроспективные пересмотры уже обнародованных данных. «Например, первоначальная оценка Росстата за IV квартал 2008 года — то есть в самый разгар мирового финансового кризиса — показывала рост ВВП на 1,2%, и впоследствии она была пересмотрена в сторону снижения показателя на 1,3%. Поэтому вполне возможно, что по итогам 2020 года мы также увидим существенный пересмотр показателей Росстата», — предполагает Плеханов.

«В последние годы мы видим, что претензий к качеству статистических данных Росстата становится все больше — в разное время вопросы среди аналитиков возникали к данным о промышленном производстве, строительстве и инвестициях в основной капитал. В области статистики покупательной способности населения ситуация тоже ненамного лучше», — добавляет эксперт.

Учитывая сохранение высокой доли неформальной занятости на рынке труда, оценка, например, реального уровня доходов населения также является серьезным вызовом для официальной статистики.

Одна из причин повышенного внимания к нестыковкам в данных Росстата может заключаться в существенном ухудшении показателей динамики российской экономики.

«Если раньше на фоне высоких темпов роста экономики ошибки в 1-2% при оценке показателей выглядели не столь существенными, то теперь любая ошибка, даже непреднамеренная, на процентный пункт в ту или другую сторону становится принципиальной», — заключает эксперт.