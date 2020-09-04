Рекордный спад: что не так с покупательной способностью россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала. По 12 из 24 основных продуктов питания — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, чай черный и другие продукты — был достигнут минимум за последние 10 лет.

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Если же опираться на статистику доходов за 2013-2020 годы, то минимум покупательной способности населения достигается даже не по 12, а по 15 основным продуктам питания из тех же 24-х.

На одной морковке

Покупательная способность выросла только по трем основным продуктам питания: капусте — на 74%, сахару-песку — на 16,1%, и моркови — на 10,6%.

«По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 года был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов — сахар», — говорится в исследовании.

«По остальным основным продуктам питания наблюдалось снижение покупательной способности населения от 1% по свинине до 25% по яблокам», — говорится в исследовании ВШЭ.

Падение покупательной способности россиян подтверждается данными опросов ВШЭ, проведенных в мае и июне этого года. Почти четверть респондентов отметили, что после начала пандемии у них сократилась заработная плата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, а 9% были переведены на неполный рабочий график. Еще 12% сообщили, что они были отправлены в вынужденные отпуска.

По данным одного из авторов мониторинга эксперта Центра развития ВШЭ Светланы Мисихиной, на снижение доходов россиян указывают также опросы ИнФОМ, РОМИРа и других социологических служб. Опросы показывают и рост безработицы, и сокращение заработной платы.

У Росстата все растет

Но Росстат при этом совсем иначе оценивает совокупные объемы источников доходов населения, отмечают эксперты ВШЭ.

Например, данные о поступлении НДФЛ в бюджетную систему РФ показывают, что объем этого налога сократился во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 10,3%. Но если поступления от налога сокращаются, тогда «вызывает вопросы» рост доходов, фиксируемый Росстатом.

«Данные Росстата о социальных выплатах тоже вызывают вопросы», — указывает Мисихина. Например, известно, что все основные выплаты в связи с эпидемией коронавируса начались во втором квартале. В частности, в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет перечислялось по 5 тыс. руб. Это 62,7 млрд руб. А на июньские выплаты по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет было потрачено 207,5 млрд рублей.

Итого к доходам семей с детьми во втором квартале должно было добавиться примерно 270 млрд руб. «Однако, по данным Росстата, итоговый прирост социальных выплат во втором квартале 2020 года по отношению к первому кварталу составил всего 74 млрд рублей», — уточняется в исследовании НИУ ВШЭ.

«Устранение сезонности показывает, что реальные доходы, едва начавшие с 2019 года отталкиваться от дна, упали во втором квартале текущего года на 8,8% по отношению к первому кварталу. При этом реальные располагаемые доходы так и не начали расти после падения в кризис 2015–2016 годов», — говорится в исследовании НИУ ВШУ.

Резюме от эксперта: чай и бутерброды с маслом лучше ограничить, учитывая достигнутые во втором квартале 2020 года минимумы покупательной способности. Для тех, кто любит щи, ситуация чуть лучше: небольшой рост цен на свинину компенсировался снижением стоимости овощей.

«А наиболее доступным, похоже, стал набор продуктов для салата из белокочанной капусты из «Книги о вкусной и здоровой пище»», — заключает Светлана Мисихина.

«Газета.Ru» обратилась к Росстату и Минтруду с вопросом о том, не планируется ли корректировка потребительской корзины россиян для того, чтобы приблизить ее к реалиям сегодняшнего дня и получить более адекватную картину покупательной способности россиян.

А где тут у вас рыба с мясом?

В январе 2020 года президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины, увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы, мяса.

В Росстате от комментариев отказались, сославшись на то, что структура корзины устанавливается федеральным законом на основе предложений Минтруда.

Минтруд в ответ на запрос сообщил, что сейчас прорабатываются предложения по актуализации потребкорзины. Минтруд изучает «различные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе, на основе международного опыта».

Пока каких-либо решений не принято, уточнили в министерстве, но 31 декабря истекает срок действия нынешнего закона о потребкорзине.

Структура потребкорзины пересматривается раз в пять лет. Из этого следует, что в ближайшие два месяца правительство определится с компонентами этого инструмента, поскольку параметры корзины необходимы для принятия проекта бюджета на 2021- 2023 годы.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов отмечает, что в период кризисных изменений в экономике качество официальной статистики неизбежно снижается. Росстату придется проводить ретроспективные пересмотры уже обнародованных данных. «Например, первоначальная оценка Росстата за IV квартал 2008 года — то есть в самый разгар мирового финансового кризиса — показывала рост ВВП на 1,2%, и впоследствии она была пересмотрена в сторону снижения показателя на 1,3%. Поэтому вполне возможно, что по итогам 2020 года мы также увидим существенный пересмотр показателей Росстата», — предполагает Плеханов.

«В последние годы мы видим, что претензий к качеству статистических данных Росстата становится все больше — в разное время вопросы среди аналитиков возникали к данным о промышленном производстве, строительстве и инвестициях в основной капитал. В области статистики покупательной способности населения ситуация тоже ненамного лучше», — добавляет эксперт.

Учитывая сохранение высокой доли неформальной занятости на рынке труда, оценка, например, реального уровня доходов населения также является серьезным вызовом для официальной статистики.

Одна из причин повышенного внимания к нестыковкам в данных Росстата может заключаться в существенном ухудшении показателей динамики российской экономики.

«Если раньше на фоне высоких темпов роста экономики ошибки в 1-2% при оценке показателей выглядели не столь существенными, то теперь любая ошибка, даже непреднамеренная, на процентный пункт в ту или другую сторону становится принципиальной», — заключает эксперт.