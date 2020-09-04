«Огромный пузырь»: что будет с фондовым рынком США после краха

Торги четверга на американском фондовом рынке завершились падением после лучшего августовского ралли почти за 30 лет: индекс NASDAQ рухнул почти на 5%, S&P 500 – на 3,52%, а Dow Jones – на 2,79%. При этом, за день не прозвучало никаких новостей, которые могли бы привести к такому исходу.

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Котировки некоторых компаний повели себя еще хуже, чем рынок в среднем: Apple всего за одну торговую сессию подешевела на 7,9%, Tesla – более чем на 9%. В итоге суммарное снижение капитализации семи крупных технологических компаний (Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Netflix и Nvidia) оказалось сопоставимо с ВВП Норвегии: около $400 млрд.

Большинство аналитиков уверено, что такое заметное падение стало ответом на раздувшийся биржевой пузырь на рынке. Начиная с середины марта, когда котировки опустились на дно, американский технологический сектор начал стремительно расти вопреки пандемии и локдаунам, и в целом они до сих пор удерживаются у максимальных значений.

Ценные бумаги той же Amazon с 12 марта подорожали в два раза даже учитывая вчерашнюю коррекцию: с $1676 до $3368 за единицу. Apple тоже подорожала почти в два раза, а один из главных феноменов последних лет – Tesla – и вовсе прибавила 363%.

Одной из главных причин такого роста стал наплыв непрофессиональных инвесторов, вложившихся в ценные бумаги компаний, которые всегда были «на слуху», отмечает аналитик Tactical Alpha Алек Янг. Проблема в том, что

значительная часть оставшихся без работы американцев, получивших денежную помощь от государства, направили эти деньги на фондовый рынок, сформировав тем самым биржевой пузырь.

Этому во многом поспособствовали те же Apple и Tesla, которые недавно провели сплит своих акций (разделили их на несколько частей, чтобы стоимость единицы упала в несколько раз, но капитализация компаний при этом не изменилась) для удобства мелких инвесторов.

«Например, акции компания Tesla 31 августа прибавили 12,5%, когда компания стала торговаться пост-сплит. Но, как известно, сплит акций не создает дополнительной фундаментальной стоимости, поэтому такой прирост мог справедливо показаться неоправданным», – указывает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

В беседе с «Газетой.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов согласился с тем, что стремительный рост рынка в основном за счет технологических компаний привел к заметному перегреву, и коррекция была вполне ожидаема.

«С учетом того, что индекс вырос на 17% за полгода, получается 70,5% роста индекса определили 4 компании. За вчерашнюю торговую сессию все эти компании – Apple, Microsoft, Amazon и Facebook – скорректировались», – объяснил эксперт.

Негативные настроения на американском рынке перекинулись и за океан. В пятницу утром японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, а отдельные компании потеряли более 4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял чуть более 3%.

Пока горячо

Однозначного прогноза по дальнейшему движению американского рынка пока нет. Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко сказала «Газете.Ru», что

сектора информационных технологий и здравоохранения остаются наиболее интересными для инвесторов с точки зрения долгосрочной перспективы.

Но сейчас мультипликаторы по-прежнему смотрятся довольно высокими, из-за чего очередная просадка котировок в технологическом секторе остается вполне вероятной. А это значит, что чисто технически она может потащить за собой и ключевые индексы.

Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» считает, что в ближайшее время индекс S&P 500 может просесть еще на 3-4%, и скорее всего это произойдет на следующей неделе. Но в целом, по словам аналитика,

коррекция пойдет на пользу рынку и после этого он останется в «боковике» (то есть закрепится на комфортном для всех участников ценовом уровне) или отскочит вверх, а это – станет хорошим поводом для покупки подешевевших акций.

Алексей Корнилов из «Открытие Брокер» привел более позитивный прогноз. Аналитик отметил, что в целом по миру идет постепенное восстановление экономики: это видно по макроэкономической статистике, например – снижающейся безработице. Позитивных настроений добавляет и приближение к завершению испытания нескольких вакцин от коронавируса.

«Снижение рынка, скорее, будет носить локальный характер. Оно может продлиться еще некоторое время – до тех пор пока стоимость технологического сектора не войдет в более правильное соотношение с другими секторами и экономикой в целом, – подчеркнул Алексей Корнилов.

— В долгосрочной перспективе технологический сектор сохраняет свою привлекательность как ключевой игрок в области цифровой трансформации и как фактор роста производительности труда и экономики в целом».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев оказался сдержаннее в плане оценок восстановления экономики. Эксперт считает, что

из-за дальнейшего погружения США в рецессию, очевидного и для правительства страны, и для ФРС, отрыв рыночных показателей от фундаментальных факторов несет все большую угрозу для инвесторов.

«Весь фондовый рынок США – огромный пузырь, который рано или поздно схлопнется. Но, вероятнее всего, это произойдет после президентских выборов – раньше этого никто не допустит», – заключил Артем Деев.