Грядет обвал: пора ли менять доллары на евро

Слабость доллара может нанести серьезный ущерб инвесторам, вкладывающимся в долларовые активы, поскольку в ближайший год американская валюта может обвалиться по отношению к евро на 36%, сказал Reuters топ-менеджер AG Bisset Ульф Линдал.

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Аналитик отметил, что несмотря на уже свершившееся заметное падение доллара к корзине сопоставимых валют сейчас все еще есть хорошая возможность избавиться от американской валюты.

Отметим, что с начала года доллар действительно просел по отношению к евро: если 1 января курс был $1,12 за единицу европейской валюты, то сейчас он составляет $1,18 за евро (падение на 5,3%).

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики отметили, что

вероятность реализации такого сценария в целом существует, хотя прогнозы Линдала чересчур негативные.

Так, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин утверждает, что оценочный диапазон закрытия первого и второго полугодия 2021-го в паре евро-доллар составляет 1,05-1,43 и 1,25-1,69.

Другие эксперты в целом отнеслись к прогнозу Линдала со скепсисом. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сказал, что снижение доллара по отношению к евро — временное явление, и, скорее всего, разворот случится после президентских выборов в США. Дело в том, что слишком сильный евро вредит экспортоориентированной экономике ЕС, поскольку из-за этого товары, произведенные в Евросоюзе, дорожают для американского покупателя.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин считает, что

достигнутый на этой неделе двухлетний максимум курса в $1,2 за евро — предел роста европейской валюты в среднесрочной перспективе. Евро и так достаточно сильно подорожал с мая — более чем на 10%.

Бабин отметил, что это произошло на фоне ожиданий более быстрого восстановления европейской экономики по сравнению с американской. Но на практике все происходит иначе.

«Угроза второй волны пандемии в ЕС, усилившаяся в последнее время на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, может вызвать более глубокий и продолжительный экономический кризис в регионе, что будет способствовать снижению евро», — предположил эксперт.

Но есть и обратные риски, которые могут привести к реализации сценария, при котором доллар будет падать по отношению к евро. Артем Деев из AMarkets сказал «Газете.Ru», что общая нестабильность в США в любом случае влияет на курс доллара, и его снижение по отношению к другим валютам остается возможным.

Александр Осин из «Фридом Финанс» добавил, что потенциальное ускорение инфляции под влиянием реализуемых сейчас и уже реализованных с периода ипотечного кризиса 2008 года мер стимулирования в США вкупе с ростом ставок приведет к удорожанию доллара как глобального средства платежа, хранения, фондирования и обмена. Поэтому интерес бизнесменов и инвесторов может переключиться на другие национальные валюты.

Как это скажется на рубле

Если доллар будет снижаться к евро, то рубль будет укрепляться к американской валюте, а к евро он будет слабеть, уверен Артем Деев из AMarkets. Но даже если к концу года произойдет разворот и американская валюта снова подорожает, рубль все равно окажется в минусе.

«Рубль в любом случае будет терять позиции по отношению к доллару и евро и может выйти за рамки 77-80 в паре с долларом и 90 в паре с евро к началу 2021 года»,

– констатирует эксперт.

Дмитрий Бабин из «БКС Брокер» привел несколько иное мнение, но по рублю прогноз эксперта все равно звучит негативно.

«Если доллар все же будет снижаться на мировых рынках, это, конечно, окажет умеренную поддержку рублю, как и другим валютам развивающихся стран, поэтому рубль будет сдержанно укрепляться к доллару, но по отношению к евро будет нести более серьезные потери, — сказал эксперт «Газете.Ru». — То есть рубль, скорее всего, сохранит относительную слабость, особенно в случае роста доллара на мировом рынке».

Давайте меняться

В свете приведенных прогнозов автоматически возникает вопрос, стоит ли россиянам, которые держат часть своих средств в долларах, менять их на евро. На этот счет мнения опрошенных «Газетой.Ru» экспертов разделились.

Александр Осин из «Фридом Финанс» считает, что

такая стратегия в среднесрочной перспективе может помочь сохранить или даже приумножить накопленные средства. Ее результаты хорошо заметили россияне, обменявшие рубли на обе валюты в начале года: за это время доллар подорожал на 21,3%, а евро — на 28,7%.

Впрочем, эксперт предостерег, что евро, как и доллар, тоже является глобальной валютой, и ей тоже присущи долгосрочные риски. «В 65% случаях повышение или снижение за 12-месячный период курса доллара к рублю сопровождается соответственно повышением или снижением и курса евро к рублю. Эта вероятность увеличится на 24-месячном отрезке», — сказал эксперт.

Артем Деев из AMarkets тоже не рекомендует сломя голову менять все доллары на евро, а советует присмотреться к политике Банка России.

«Регулятор не совершает пока таких операций, а просто держит мультивалютную корзину из нескольких валют и золота. Россиянам стоит поступать так же: часть средств держать в рублях на непредвиденные нужны, часть — в долларах и евро. Можно использовать валюты других стран, а также можно приобретать золотые монеты», — поясняет аналитик.

Дмитрий Бабин из «БКС Брокер» не видит смысла резко перекладываться в евро из долларов, поскольку риск падения европейской валюты достаточно существенный. А при выборе альтернативных доллару валют стоит присмотреться к швейцарскому франку.

Держать в банке — не вариант

Еще одна проблема, связанная с хранением сбережений в евро — отрицательные ставки ЕЦБ, из-за которых многие банки давно не принимают вклады в европейской валюте, а те, которые все еще принимают ее на депозиты, дают символические 0,01% (отрицательные ставки в России они не могут вводить по закону). Но учитывая инфляцию, реальная ставка по такому депозиту все равно выходит отрицательной.

При этом

некоторые банки начиная с августа уже вводят своего рода «налог» на европейскую валюту. То есть если клиент просто держит ее на валютном счете, банк может взимать с него комиссию за обслуживание самого счета.

Хранить евро в банковской ячейке тоже не совсем уместная идея, поскольку этот способ съест еще больше денег, чем комиссия по счету.

Стоит отметить и то, что у россиян есть не так много способов выгодно инвестировать европейскую валюту на той же бирже. Зачастую акции и облигации на российских биржах можно купить либо за рубли, либо за доллары.

Но для тех, кто больше верит в потенциал европейской валюты, некоторые варианты остаются.

«На Московской Бирже есть небольшой выбор корпоративных облигаций российских эмитентов, номинированных в евро. Однако эти инструменты недостаточно ликвидные, и в целом доходность облигаций и банковских депозитов, номинированных в евро, ниже, чем в других валютах», — отметил Дмитрий Бабин из «БКС Брокер», подчеркнув, что снижение курса евро может принести весьма заметный убыток.

Александр Осин из «Фридом Финанс» привел еще один вариант — размещение депозита у форекс-дилера с хорошей репутацией и открытие длинной позиции по евро на рынке маржинальной торговли с минимальным «плечом». Но подробно останавливаться на этом способе смысла нет, так как он доступен только квалифицированным инвесторам.