Не обидеть служивого: как вырастут зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении денежного вознаграждения занимающих государственные должности лиц. Размер индексации — в 1,03 раза, или 3%. Это соответствует официальному уровню инфляции в 2019 году. Документ опубликован во вторник, 1 сентября, на портале правовой информации.

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Заработная плата вырастет не только в госсекторе, но и в среднем по России. Правда, темпы ее роста будут примерно вдвое ниже.

По данным ЦБ, обнародованным 31 августа, реальная заработная плата в 2020 году в среднем вырастет на 1,5-2,5%.

Регулятор указывает, что рост зарплат в июне составил 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае прирост равнялся 1%. По итогам второго квартала показатель сократился на 0,1%. «Рост показателя поддержали временные меры — стимулирующие выплаты в здравоохранении и госуправлении. Также смягчение ограничений положительно сказалось на динамике зарплаты в частном секторе, а именно — в торговле, строительстве, транспорте», — говорится в экономическом комментарии ЦБ.

Отдельными документами Путин повысил зарплаты генпрокурору и главе Следственного комитета. Их оклады также будут увеличены с 1 октября на 3%.

Предыдущее повышение зарплаты госслужащим было в октябре 2019 года — на 4,3%, что также равнялось уровню инфляции за предыдущий год.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин в рамках своих полномочий также распорядился повысить с 1 октября оклады военных и силовиков на уровень инфляции прошлого года. Распоряжение затронет контрактников, бойцов Росгвардии, сотрудников Федеральной системы исполнения наказаний, МВД, пожарных, таможенников, сотрудников фельдъегерской связи.

В конце прошлого года Владимир Путин заявлял, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 млрд рублей. Глава государства уточнил, что в госбюджете предусмотрена индексация денежного довольствия военных: в 2020 году — на 3%, а в 2021-22 годах — на 4% ежегодно.

Одновременно увеличатся военные пенсии и продолжится выдача жилищных субсидий нуждающимся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 млрд рублей.

Путин при этом отметил, что необходимо и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий госслужащих, в том числе военных, поскольку от этого будет зависеть эффективность их работы.

^^^Плюс 100 тысяч сверху

Тезис о зависимости эффективной работы чиновника от уровня зарплаты эксперты подвергают сомнению.

Не существует даже единого нормативного акта о премировании и других способах стимулирования госслужащих.

К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и РАНХиГС, проанализировав многочисленные попытки модернизации системы государственной гражданской службы за последние 15 лет.

Эксперты обнаружили также, что не определен ни объем, ни периодичность премирования и начисления стимулирующих выплат. Каждое федеральное ведомство регулирует это самостоятельно.

В большинстве органов власти (за исключением Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы) не существует «жесткой привязки размеров премий к показателям результативности деятельности».

В исследовании ученых говорится, что неэффективная работа чиновника «не является поводом к снижению (или невыплате) премий». Отсутствует и ограничение по размеру премий.

В итоге премирование становится не инструментом мотивации работать лучше, а способом поддержки лояльности к руководству, отмечают эксперты.

Они предлагают исключить эти «ведомственные импровизации», чтобы сделать структуру денежного содержания госслужащих прозрачнее. Гарантированная часть оплаты труда госслужащих может состоять только из должностного оклада либо из должностного оклада и неснижаемой надбавки за стаж, квалификацию и результаты служебной деятельности, считают эксперты.

Необходимо уходить от практики, когда оклады чиновников составляют 10-15 тыс. руб., а заработная плата при этом в центральном аппарате превышает 100 тыс. рублей, заключают эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Три процента слишком мало

По данным портала «Авито Работа», наиболее высокие зарплаты у госслужащих в Москве и Санкт-Петербурге. Самые скромные — в Саратове и Ульяновске.

Средняя зарплата на госслужбе, по данным портала, составляет 35 тысяч рублей.

Если зарплата чиновников индексируется по уровню официальной инфляции, то такой размер не является стимулирующим фактором, убежден декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков. Реальная инфляция, как правило, гораздо выше той, что фиксирует Росстат, и по этой причине прибавка в 3% ничтожна. «Кроме того, в большинстве случаев размер денежного вознаграждения чиновников — как специалистов, так и руководителей — значительно ниже вознаграждения на сопоставимых должностях в бизнесе», — уточнил Шебураков в беседе с «Газетой.Ru».

С управленческой точки зрения, рассуждает эксперт, увеличение зарплаты на 3% не столь значительно, стимулирующую роль имеет рост дохода как минимум от 10%.

Но эффективнее было бы установить связь доходов чиновников со средней зарплатой по стране, а для региональных чиновников — со средней по региону. Так, например, делают в Сингапуре, добавляет эксперт.

«В этой стране, если экономика и доходы населения растут, то повышается и зарплата госслужащих. Если падает — а в Сингапуре за всю историю государства так было дважды — то и зарплата чиновников урезается», — указывает Шебураков.

Такой подход был бы и справедливым, и лишний раз напоминал бы госслужащим о том, на выполнение каких задач они работают, добавляет эксперт.

Зарплата сингапурского министра составляет сейчас примерно 1 млн сингапурских долларов в год, что соответствует зарплате топ-менеджеров в реальном секторе экономики. Но для перехода на такие стандарты индексаций стоило бы сначала создать эффективную антикоррупционную систему контроля, констатирует эксперт.

В отличие от госслужащих, частный сектор живет в другой реальности. Здесь не идет речь об автоматической индексации зарплат. Особенно сложная ситуация у тех, кто трудится в малом и среднем бизнесе. Государство, объявив режим пандемии, позаботилось о выдаче бизнесу беспроцентных кредитов на неотложные нужды, в первую очередь, на выплату зарплат.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал, что для МСП выделят 150 млрд рублей. Многие действительно смогли воспользоваться этой схемой. Но эта форма господдержки — временная. Скоро придется кредит возвращать.